Cumhurbaşkanına tehdit davasında sonuç ne olacak? Fatih Altaylı kendini nasıl savundu?

“Cumhurbaşkanına tehdit” suçlamasıyla yargılanan gazeteci Fatih Altaylı, ikinci kez hakim karşısına çıktı. Savcılık en az 5 yıl hapis isterken, Altaylı savunmasında örgüt bağlantısı olmadığını, sözlerinin tehdit niteliği taşımadığını belirterek beraatini talep etti.
22 Haziran tarihinden itibaren tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı’nın Silivri’de görülen davası bugün kritik aşamaya geldi. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmanın karar duruşması olması beklenirken, Altaylı mahkeme heyeti karşısında dikkat çeken bir savunma yaptı. Suçlamaların kendisine ve Cumhurbaşkanı’na haksızlık olduğunu söyleyen Altaylı, “Ben örgüt üyesi değilim, şiddete başvurmuşluğum yok. Cumhurbaşkanı neden benden korksun? Sözlerimin tehdit olarak değerlendirilmesi doğru değil” dedi.
Davanın ikinci duruşmasında savcılık daha önce sunduğu mütalaayı yineledi. Buna göre Altaylı’nın, “cumhurbaşkanına tehdit” suçundan 5 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması talep ediliyor. Savcı ayrıca, Altaylı’nın tutukluluk halinin devamına hükmedilmesini istedi.
Altaylı hakkında hazırlanan dosyada, 21 Haziran’daki YouTube yayınında kullandığı ifadelerin “tehdit niteliği taşıdığı” iddia ediliyor.
Mahkemede söz alan Fatih Altaylı, ifadelerinin bağlamından koparıldığını belirterek suçlamaları reddetti. Savunmasında öne çıkan ifadeler şöyle:
Altaylı, cezaevinde olmasının kendisini “fikren haksızlığa uğramış hissettirdiğini” söyleyerek beraatini talep etti.
Fatih Altaylı, 21 Haziran’daki YouTube yayınında yaptığı değerlendirmede şu sözleri kullanmıştı:
“Bu millet, hoşuna gitmediğinde padişahını bile boğmuş bir millettir.”
Bu açıklamanın ardından gözaltına alınan Altaylı, 22 Haziran’da tutuklanmıştı. Söz konusu ifadelerin “Cumhurbaşkanı’na yönelik tehdit niteliği taşıdığı” iddia edilmişti.
Bugünkü duruşmanın karar duruşması olup olmayacağı henüz netleşmedi ancak mahkeme heyetinin kısa süre içinde kararını açıklaması bekleniyor. Altaylı’nın tutukluluğunun devam edip etmeyeceği ve hakkında istenen 5 yıl üzeri hapis cezasına ilişkin nihai değerlendirme önümüzdeki saatlerde belli olacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Uzun süredir hazırlıkları devam eden 11. Yargı Paketi yarın Meclis’e sunuluyor. Pakette, Covid-19 döneminde oluşan “aynı suç, farklı infaz” mağduriyetini giderecek düzenlemeler yer alırken, ilk etapta yaklaşık 50 bin hükümlü için tahliye sürecinin başlayabileceği belirtiliyor. Uzun süredir kamuoyunun yakından takip ettiği 11. Yargı Paketi, yarın Meclis Başkanlığı’na sunulmaya hazırlanıyor. Düzenleme, özellikle Covid-19 dönemindeki infaz uygulamalarında […]
“Cumhurbaşkanını tehdit” suçlamasıyla yargılanan Fatih Altaylı’ya 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Gazetecinin cezaevinde fiilen kaç ay kalacağına ilişkin infaz hesabı ise netleşmeye başladı. YouTube’daki siyasi yayınlarıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan gazeteci Fatih Altaylı hakkında bugün önemli bir karar açıklandı. Hakkında beş aydır devam eden tutukluluk sürecinin ardından mahkeme, Altaylı’yı 4 yıl 2 […]
Bir sabah, kahvaltıdan sonra çay bardağında kalan son yudumu içerken fark ettim: Mutluluk dediğimiz şey, büyük anların değil, küçük detayların izinde saklıydı. Ne bir ödül töreninde, ne de alkışlarla dolu salonlarda… Asıl mutluluk, bir sokak kedisinin göz kırpışında, bir komşunun “kolay gelsin” deyişinde, bir annenin sessizce uzattığı dilimlenmiş elmada gizliydi. Zamanın Unuttuğu Ama Kalbin […]
İstanbul Valiliği, yayımladığı yeni genelgeyle kent genelinde sokak köpeklerinin kontrolsüz beslenmesini yasakladı. Park ve bahçelerde kontrolsüz beslemeye izin verilmeyecek İstanbul Valiliği sahipsiz hayvanlarla ilgili yürütülen çalışmaları yeniden düzenleyen kapsamlı bir genelge yayımladı. Genelgede öne çıkan en önemli maddelerden biri ise sokak köpeklerinin kontrolsüz şekilde beslenmesinin yasaklanması oldu. Özellikle sağlık kuruluşları, eğitim kurumları, havalimanları, ibadethaneler, […]
300’ü aşkın üyesiyle inşaat sektörünün en güçlü derneklerinden Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER), 9. İnşaat Zirvesi ve Fuarı’nı 19 Kasım Çarşamba günü “Depreme Dayanıklı Kentler” temasıyla İstanbul Kadıköy Büyük Kulüp’te gerçekleştirdi. Zirvenin açış konuşmasını yapan AYİDER Başkanı Hakan Şişik, eski yapı stoğunun yoğunlaştığı İstanbul’un merkez ilçelerinde kentsel dönüşümün hızlandırılması gerektiğine dikkat çekti. AYİDER, müteahhitlik, […]
Notice: Undefined index: haberAra6 in /home/kadikoygazetesi/public_html/wp-content/themes/moznews/functions.php on line 511
Notice: Undefined index: haberAra7 in /home/kadikoygazetesi/public_html/wp-content/themes/moznews/functions.php on line 511
Notice: Undefined index: haberAra8 in /home/kadikoygazetesi/public_html/wp-content/themes/moznews/functions.php on line 511
Notice: Undefined index: haberAra9 in /home/kadikoygazetesi/public_html/wp-content/themes/moznews/functions.php on line 511
Notice: Undefined index: haberAra10 in /home/kadikoygazetesi/public_html/wp-content/themes/moznews/functions.php on line 511
Notice: Undefined index: haberAra11 in /home/kadikoygazetesi/public_html/wp-content/themes/moznews/functions.php on line 511
Notice: Undefined index: haberAra12 in /home/kadikoygazetesi/public_html/wp-content/themes/moznews/functions.php on line 511
Notice: Undefined index: haberAra13 in /home/kadikoygazetesi/public_html/wp-content/themes/moznews/functions.php on line 511
Notice: Undefined index: haberAra14 in /home/kadikoygazetesi/public_html/wp-content/themes/moznews/functions.php on line 511
Notice: Undefined index: haberAra15 in /home/kadikoygazetesi/public_html/wp-content/themes/moznews/functions.php on line 511
Notice: Undefined index: haberAra16 in /home/kadikoygazetesi/public_html/wp-content/themes/moznews/functions.php on line 511
Notice: Undefined index: haberAra17 in /home/kadikoygazetesi/public_html/wp-content/themes/moznews/functions.php on line 511
Notice: Undefined index: haberAra18 in /home/kadikoygazetesi/public_html/wp-content/themes/moznews/functions.php on line 511
Notice: Undefined index: haberAra19 in /home/kadikoygazetesi/public_html/wp-content/themes/moznews/functions.php on line 511
Bu toplum beni hiç yanıltmayacak! Hep aynı yaklaşım, aynı bakış açısı… Bir olay olduğunda olayla ilgili koro halinde aynı cümleler kuruluyor. İnanın olay hakkında kişilerin söylediklerini duysanız, insanlığınızdan utanırsınız. Akla, hayale gelmeyecek ithamlar, suçlamalar… Yok ya bu kadarı da fazla… Nedir bu sorgusuz yargı? Hiç mi sorgu olmayacak, “neden” sorusu sorulmayacak… Neden? Bir olay yaşandığında, […]