Cumhurbaşkanına tehdit davasında sonuç ne olacak? Fatih Altaylı kendini nasıl savundu?

“Cumhurbaşkanına tehdit” suçlamasıyla yargılanan gazeteci Fatih Altaylı, ikinci kez hakim karşısına çıktı. Savcılık en az 5 yıl hapis isterken, Altaylı savunmasında örgüt bağlantısı olmadığını, sözlerinin tehdit niteliği taşımadığını belirterek beraatini talep etti.

22 Haziran tarihinden itibaren tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı’nın Silivri’de görülen davası bugün kritik aşamaya geldi. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmanın karar duruşması olması beklenirken, Altaylı mahkeme heyeti karşısında dikkat çeken bir savunma yaptı. Suçlamaların kendisine ve Cumhurbaşkanı’na haksızlık olduğunu söyleyen Altaylı, “Ben örgüt üyesi değilim, şiddete başvurmuşluğum yok. Cumhurbaşkanı neden benden korksun? Sözlerimin tehdit olarak değerlendirilmesi doğru değil” dedi.

SAVCI, 5 YIL VE ÜZERİ HAPİS İSTEDİ

Davanın ikinci duruşmasında savcılık daha önce sunduğu mütalaayı yineledi. Buna göre Altaylı’nın, “cumhurbaşkanına tehdit” suçundan 5 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması talep ediliyor. Savcı ayrıca, Altaylı’nın tutukluluk halinin devamına hükmedilmesini istedi.

Altaylı hakkında hazırlanan dosyada, 21 Haziran’daki YouTube yayınında kullandığı ifadelerin “tehdit niteliği taşıdığı” iddia ediliyor.

ALTAYLI: “BURADA HEM BANA HEM CUMHURBAŞKANI’NA HAKSIZLIK YAPILIYOR”

Mahkemede söz alan Fatih Altaylı, ifadelerinin bağlamından koparıldığını belirterek suçlamaları reddetti. Savunmasında öne çıkan ifadeler şöyle:

“Cumhurbaşkanı korkan birisi değil; benim sözlerimden neden korksun?”

“Ben örgüt üyesi değilim, şiddete başvurduğum olmadı.”

“Bu suçlamalar hem bana hem de Cumhurbaşkanı’na yönelik bir haksızlık.”

Altaylı, cezaevinde olmasının kendisini “fikren haksızlığa uğramış hissettirdiğini” söyleyerek beraatini talep etti.

DAVANIN ARKA PLANI: NE OLMUŞTU?

Fatih Altaylı, 21 Haziran’daki YouTube yayınında yaptığı değerlendirmede şu sözleri kullanmıştı:

“Bu millet, hoşuna gitmediğinde padişahını bile boğmuş bir millettir.”

Bu açıklamanın ardından gözaltına alınan Altaylı, 22 Haziran’da tutuklanmıştı. Söz konusu ifadelerin “Cumhurbaşkanı’na yönelik tehdit niteliği taşıdığı” iddia edilmişti.

KARAR BEKLENİYOR

Bugünkü duruşmanın karar duruşması olup olmayacağı henüz netleşmedi ancak mahkeme heyetinin kısa süre içinde kararını açıklaması bekleniyor. Altaylı’nın tutukluluğunun devam edip etmeyeceği ve hakkında istenen 5 yıl üzeri hapis cezasına ilişkin nihai değerlendirme önümüzdeki saatlerde belli olacak.

