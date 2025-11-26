Kerem Aktürkoğlu’ndan olay yaratacak sözler: “Ben golcü değilim!”

Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Ferencvaros maçı öncesi yaptığı açıklamalarda rakibi “dengeli, disiplinli ve tehlikeli bir takım” olarak tanımladı. Aktürkoğlu, geriye düştükleri maçlar, gol hedefi, derbi soruları ve Avrupa hedefleri hakkında da çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Macaristan temsilcisi Ferencvaros’u konuk etmeye hazırlanırken takımın formda isimlerinden Kerem Aktürkoğlu basın mensuplarının sorulana cevap verdi. 27 yaşındaki oyuncu, Ferencvaros’un hem savunmada hem hücumda güçlü bir yapıya sahip olduğunu belirterek “Bize sıkıntı çıkarabilecek bir takım ama sahaya yüzde 100’ümüzle çıkacağız” dedi.

“FERENCVAROS DİSİPLİNLİ BİR TAKIM, ZORLANACAĞIMIZ BİR MAÇ OLACAK”

Medya günü kapsamında konuşan Kerem Aktürkoğlu, rakip analizini şu sözlerle özetledi:

“Ferencvaros savunma ve hücum aksiyonlarında çok etkili bir takım. Bireysel olarak öne çıkan oyuncuları var. Kendi sistemine bağlı kalıyorlar. Bizim için hem zor hem de keyifli bir maç olacak.”

Sarı-lacivertli oyuncu, takımın maçlara yüzde 100 konsantrasyonla hazırlandığını vurguladı.

“GERİYE DÜŞMEK MORAL BOZUYOR AMA DÖNEBİLECEĞİMİZİ BİLİYORDUK”

Rizespor deplasmanında 2-0 geriye düştükleri maçın hatırlatılması üzerine Aktürkoğlu, soyunma odasında yaşanan havayı şöyle anlattı:

“Tabii ki geriye düşmek moral olarak tüm takımı etkiliyor ama inancımızı kaybetmedik. Hocamız ‘Her şey sizin elinizde’ diyerek bizi motive etti. 5 gollü dönüş beklemiyorduk ama mücadelemizle başardık.”

“BEN GOLCÜ DEĞİLİM AMA KATKI VERMEK ZORUNDAYIM”

Kişisel hedefleri sorulan Kerem Aktürkoğlu, kendisini klasik bir golcü olarak tanımlamadığını söyledi:

“Gol krallığı gibi bir hedefim yok. Çok iyi golcüler var. Ben bir golcü değilim ama gol ve asist yapmak her zaman önemli. Üç maçta gol attım, devamı gelir inşallah. Asıl hedefimiz takım olarak başarı.”

“ÖNCELİĞİMİZ FERENCVAROS, DERBİ ŞUAN GÜNDEMİMİZDE DEĞİL”

1 Aralık’taki derbi hakkında konuşmak istemediğini belirten Aktürkoğlu, odaklarının tamamen Avrupa maçında olduğunu söyledi:

“En önemli maçımız bir sonraki maçımız. Derbi konuşulmadı bile. Şu an tek düşüncemiz Ferencvaros.”

“SKOR OLMASA DA MÜCADELEMLE TAKIMA DESTEK OLURUM”

Kendisi hakkındaki eleştirileri önemsemediğini belirten Aktürkoğlu, sahadaki mücadelesinin her zaman ön planda olacağını vurguladı:

“İnsanlar konuşmak için bahane buluyor. Gol atmasam bile koşarak takımıma katkı sağlamak için buradayım. Hocalarımızın ve futbolu bilenlerin değerlendirmesi benim için önemli.”

“BURADA ŞAMPİYONLUK YAŞAMAK İÇİN GELDİM”

Fenerbahçe’ye geliş motivasyonunu yineleyen Kerem, takımın sezon hedeflerine olan inancını şöyle anlattı:

“Geldiğim günden beri farklı bir motivasyonum var. Ülkemi özlemiştim. Burada şampiyonluk yaşamak için geldiğimi söyledim. Takım çok iyi gidiyor, ben de bu yapıya katkı sağlamak istiyorum.”

“AVRUPA LİGİ’Nİ KAZANABİLİR MİYİZ? NEDEN OLMASIN!”

Fenerbahçe’nin Avrupa hedefleri sorulduğunda Aktürkoğlu, büyük konuşmak istemediğini ancak takımına güvendiğini söyledi:

“Final oynayabiliriz demek uçuk olur ama maç maç bakarsak neden olmasın? Bu takım bunu yapabilecek kapasiteye sahip. Önce ilk 8, sonra adım adım ilerleriz.”

