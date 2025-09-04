Başkan değişti, Mert Hakan hâlâ duruyor

Fenerbahçe’de başkan değişti ama kaderi değişmeyecek gibi.

Nasıl değişsin ki Mert Hakan gibi bir futbolcuları varken.

Mert Hakan Yandaş’la ilgili yazılacak çok şey var. Çoğunuz zaten bunu biliyorsunuz.

Seçim sonucuyla da ilgili bence Ali Koç’a haksızlık yapıldı.

Ali Koç o kadar uğraştı elinden geleni yaptı ve onun sonu da Aziz Yıldırım gibi oldu.

Fenerbahçe’deki kaos Sadettin Saran döneminde de sürecek. Hatta zirve yapacak desem daha doğru olur.

Hani bir replik vardı: “Kötü günler geçti şimdi daha kötü günler geliyor.” diye. Bekleyelim ve görelim.

Tekrar Mert Hakan konusuna dönecek olursak, Sadettin Saran yönetiminin ilk icraatı Mert Hakan’la yolları ayırması olması gerek.

Fenerbahçe’de bir değişim olacaksa bunun yapılması elzemdir, Fenerbahçe taraftarı da artık bunu yüksek sesle söylüyor zaten.

Biz buradan Sadettin Saran’ın işini kolaylaştıralım, taraftarın çoğunluğu, başta Mert Hakan Yandaş olmak üzere, Talisca, İrfan Can Kahveci, İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Szymanski ve Fred’i istemiyor.