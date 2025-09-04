Süper Lig’de “Okan”, Avrupa’da “Buruk”

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Hoca hakkında da birçok kez yazmışımdır, genelde bu yazılar hocayı öven yazılardı.

Okan Hoca’nın başarılarını tartışmak bize düşmez.

Süper Lig’de yaptıkları da ortada.

Ama gel gelelim Avrupa’ya büyük bir “fiyasko”.

Tüm taraftarın bahsettiği ortak konu, Süper Lig’de bu kadro hocasızda en kötü 2. olur.

Galatasaray taraftarı haklı olarak Avrupa’da başarı istiyor.

Maalesef bu başarı Okan Buruk’la gelecek gibi de değil.

Bir diğer konu da Her kötü sonuç sonrası Fatih Terim isminin sosyal medya da konuşulması.

Fatih Terim’i isteyenler Galatasaray’a kötülük etmiş olur.

Fatih Terim’in Galatasaray devri çoktan kapandı, hadi hoca geldi diyelim emin olun başarı gelmez, zaman kaybı olur.

Bir diğer konu da Leroy Sane.

Büyük umutlarla transfer oldu ana gelin görün ki katkı anlamında sınıfta kaldı.

Korkarım Leroy Sane’nin sonu, Wilfried Zaha ve Hakim Ziyech gibi olacak. Umarım yanılırım.