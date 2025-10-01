CHP’li Kanko: “Sokaklar, Daltonlar, Casperlar, Kimsesizler Gibi Çetelerin Elinde, Devlet Nerede?

CHP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Mühip Kanko, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Türkiye’nin birçok ilinde artan çete faaliyetlerine dikkat çekerek, vatandaşın can ve mal güvenliğinin ciddi tehdit altında olduğunu vurguladı. Kanko, İçişleri ve Adalet Bakanlıklarını sert sözlerle eleştirerek “Devletin asli görevi vatandaşın güvenliğini korumaktır. Ama bugün sokaklar çetelerin insafına terk edilmiştir!” dedi.

Vatandaş Can Korkusuyla Yaşıyor, Güvenlikten Sorumlu Kurumlar Sessiz!

Kanko, konuşmasında “Daltonlar”, “Casperlar”, “Kimsesizler” gibi isimlerle anılan suç örgütlerinin sokaklarda cirit attığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bugün bu kürsüden, devletin asli görevi olan vatandaşın can ve mal güvenliğini koruma sorumluluğunun neden yok sayıldığını sormak istiyorum!

Sokaklarımızda çeteler kol geziyor! İnsanlar sokak ortasında taranıyor, öldürülüyor, ama devletin koruması gereken vatandaş bu çetelerin insafına terk ediliyor!”

Yetkililerin Görevi Saraya Yaranmak Değil, Milletin Canını Malını Korumaktır!

Kanko, isim vererek yetkililere seslendi:

“İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç!

Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş!

Jandarma Genel Komutanı Ali Çardakcı!

Bu ülkenin insanları can korkusuyla yaşarken, siz ne zaman harekete geçmeyi düşünüyorsunuz?

O koltuklarda oturmak, sadece protokolde yer almak, saraya yaranmak değildir! O koltuklar milletin huzurunu, güvenini, sükûnetini korumak içindir!”

Ya Acizler Ya Da Bu Düzenin Sürmesinden Çıkar Sağlayanlar!

Kanko, emniyet ve yargı kurumlarının görevini yapmamasının iki nedeni olabileceğini belirterek sözlerine şöyle devam etti:

“Vatandaşın can güvenliğini sağlamakla yükümlü kurumlar görevini yapmıyorsa, ya acizdirler ya da bu düzenin sürmesinden çıkar sağlayanlardır!”

Türkiye Sahipsiz Değildir!

CHP’li Kanko, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Türkiye Cumhuriyeti sahipsiz değildir!

Bu millet çetelere değil, adalete güvenmek istiyor!

Bu çürümüş düzeni yaratanlardan ve buna göz yumanlardan hesap sorulacaktır!”