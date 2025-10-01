Modifiye saçmalığı trafik güvenliğini tehdit ediyor

Türkiye’nin önde gelen otomotiv yedek parça distribütörlerinden Motor AŞİN, son dönemde hızla artan sertifikasız modifikasyon uygulamalarına dikkat çekerek, bu durumun ciddi bir trafik güvenliği riski doğurduğunu açıkladı. Motor AŞİN CEO’su Saim Aşçı, özellikle Çin menşeili ucuz parçaların e-ticaret yoluyla kontrolsüz şekilde Türkiye’ye girmesinin hem sektör hem de tüketiciler açısından büyük tehdit oluşturduğunu vurguladı.

“Trafikte her geçen gün daha fazla risk görüyoruz”

Saim Aşçı, son 2-3 yılda durumun kritik seviyelere ulaştığını belirterek şunları söyledi:

“Çin menşeili ucuz parçaların internet üzerinden denetimsiz satışı güvenlik açısından endişe verici. Bugün trafikte standart dışı modifikasyonlu araçlarla karşılaşmak artık olağan hale geldi. Tablet büyüklüğündeki multimedya ekranları araç elektronik sistemlerini bozuyor, direksiyon ve hava yastığı mekanizmalarının sağlıklı çalışmasını engelleyebiliyor. Kalitesiz LED ampuller karşı şeritteki sürücülerin gözünü alıyor, egzoz sistemleri ise gürültü kirliliğini artırıyor. Pick-up ve arazi araçlarında standart dışı süspansiyon yükseltme kitleri, tampon eki uygulamaları hızla artıyor. Tüketiciler internet üzerinden sipariş ettiği parçayı hiçbir teknik bilgi almadan, sadece fiyata bakarak satın alıyor. Ertesi gün takıyor ve trafikte kullanmaya başlıyor. Bu sadece ekonomik bir kayıp değil, doğrudan can güvenliği meselesi.”

Onaylı üreticiler pazar kaybediyor

Aşçı, uzun yıllardır Ar-Ge yatırımları yapan Brabus, AC Schnitzer, Alpina, ABT, Mugen gibi OEM onaylı firmaların test edilmiş, güvenli ürünler sunduğunu ancak tüketicinin yalnızca fiyata odaklanması nedeniyle bu markaların pazar paylarının hızla düştüğünü aktardı. Aşçı “Tabiri caizse ucuz etin yahnisi yenmez. 5000 TL’lik sertifikasız bir süspansiyon kiti ile 30 bin TL’lik TÜV onaylı kit arasında yalnızca fiyat farkı yok; güvenlik, dayanıklılık ve performans farkı da dağlar kadar. Tüketici, bunu ancak sorun yaşadığında fark ediyor.

Aynı şekilde, 8000 TL’ye alınan tablet tipi multimedya ekranı ile 20 bin TL’lik OEM uyumlu ve test edilmiş sistem arasında da uçurum var.” dedi.

Muayene istasyonları denetimde yetersiz kalıyor

Mevcut araç muayene sisteminin, bu kadar çeşitli ve karmaşık modifikasyonları tespit edemediğini belirten Aşçı, özellikle elektronik modifikasyonların görünürde standart olan araçlarda da kritik güvenlik riskleri barındırdığını söyledi ve “Özellikle elektronik modifikasyonları yakalamak çok zor. Görünürde standart gözüken bir araç, teknik açıdan tamamen değiştirilmiş olabiliyor. Sistemin mutlaka güncellenmesi ve muayene istasyonlarının modern cihazlarla donatılması gerekiyor.” diye ekledi.

Sektörden acil çözüm çağrısı

Saim Aşçı, sorunun yalnızca bireysel kullanıcıları değil tüm sektörü ilgilendirdiğini belirterek acil çözüm önerilerini sıraladı:

E-ticaret platformlarında aftermarket ürün satışlarına sıkı düzenleme,

İthalat aşamasında zorunlu kalite sertifikasyonu,

Muayene istasyonlarının teknolojik altyapısının geliştirilmesi,

Tüketicilere yönelik bilinçlendirme kampanyaları,

Sektör oyuncularının ortak hareket etmesi.

Aşçı sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu konuda acil harekete geçmezsek, mevcut durum kontrol edilemez bir noktaya ulaşabilir. Şu anda hâlâ yönetilebilir boyutlarda ancak hızla büyüyor. Tüm sektör paydaşları olarak bir araya gelip ortak çözüm üretmek zorundayız. Aksi takdirde hepimiz kaybederiz. Zorunlu kalite sertifikasyonları ve özellikle e-ticaret platformlarındaki ürün satışlarına daha sıkı düzenlemeler getirilmesi, trafikteki can ve mal güvenliği açısından da büyük önem arz ediyor.”