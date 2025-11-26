11. yargı paketi meclis’e geliyor: 50 bin mahkûma tahliye yolunu açacak düzenleme!

Uzun süredir hazırlıkları devam eden 11. Yargı Paketi yarın Meclis’e sunuluyor. Pakette, Covid-19 döneminde oluşan “aynı suç, farklı infaz” mağduriyetini giderecek düzenlemeler yer alırken, ilk etapta yaklaşık 50 bin hükümlü için tahliye sürecinin başlayabileceği belirtiliyor.

Uzun süredir kamuoyunun yakından takip ettiği 11. Yargı Paketi, yarın Meclis Başkanlığı’na sunulmaya hazırlanıyor. Düzenleme, özellikle Covid-19 dönemindeki infaz uygulamalarında oluşan eşitsizlikleri gidermeyi hedefliyor. Taslakta yer alan madde yürürlüğe girerse, binlerce hükümlünün erken tahliye veya denetimli serbestlikten yararlanması bekleniyor.

COVİD DÖNEMİNDEKİ “EŞİTSİZ İNFAZ” DÜZELTİLİYOR

Yargı Paketi’nin en dikkat çeken bölümü, pandemi döneminde ortaya çıkan hukuki eşitsizliğin giderilmesine yönelik düzenleme oldu.

Bu kapsamda, 31 Temmuz 2023’ten önce işlenen suçlar için hükmün kesinleşmesi değil, suçun işlenme tarihi dikkate alınacak. Böylece o dönemde yargılaması sürdüğü için infaz kolaylığından yararlanamayan binlerce kişi için yeni bir kapı açılacak.

NTV’nin haberine göre, Covid döneminde şartlı salıverme ve denetimli serbestlik için 3 yıl erken ayrılma imkânı tanınmış ancak yargılaması devam edenler kapsam dışında kalmıştı. Yeni paketle bu eşitsizlik giderilecek.

50 BİN HÜLÜMLÜ İÇİN TAHLİYE YOLU AÇILABİLİR

Taslakta yer alan madde, Meclis’te değişikliğe uğramazsa yaklaşık 50 bin mahkûmun erken denetimli serbestlikten yararlanabileceği belirtiliyor. Bu düzenleme, özellikle yargılama süreci uzun sürdüğü için Covid dönemindeki infaz indirimi haklarından yararlanamayan hükümlüleri kapsayacak.

3 YIL ERKEN TAHLİYE İMKANI

Yeni düzenlemeye göre:

31 Temmuz 2023’ten önce suç işleyenler,

Bu suçları nedeniyle yargılaması uzun süren ve infazı geciken hükümlüler,

Covid dönemindeki 3 yıllık erken denetimli serbestlik hakkından yararlanabilecek.

Bu madde, mayıs ayında taslakta ilk kez yer almış ve infaz hukukunda önemli bir eşitsizliği gidereceği için geniş yankı uyandırmıştı.

