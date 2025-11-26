Pasaport ve vize yok! Türk turistlerin yeni gözdesi burası oldu

Pasaport gerektirmeyen, vizesiz ve son derece ekonomik bir yurt dışı rotası… Gürcistan, hızlı ulaşım kolaylığı, hareketli şehirleri ve nefes kesen doğasıyla Türk turistlerin tercih sıralamasında zirveye yerleşti.
Türkiye’den yalnızca çipli kimlik kartıyla giriş yapılabilen Gürcistan, son dönemde hem ekonomik hem de pratik seyahat arayanların vazgeçilmez adresi hâline geldi. Ne pasaport başvurusu ne de vize bekleyişi… Birkaç saat içinde sınırdan geçen Türk ziyaretçiler, Batum’un gece hayatından Tiflis’in tarihi dokusuna, Kazbegi’nin dağ manzaralarından Kutaisi’nin doğal güzelliklerine kadar bambaşka bir atmosferle karşılaşıyor.
Türkiye ile Gürcistan arasında yapılmış özel anlaşma sebebiyle, yeni çipli kimlik kartını gösteren Türk vatandaşları ülkeye neredeyse sıra beklemeden giriş yapabiliyor. Sınır geçiş işlemlerinin çoğu zaman 1 dakikanın bile altında tamamlanması, özellikle kısa tatil planı yapanların tercihlerini Gürcistan’a yöneltmesine neden oluyor.
Hafta sonu kaçamakları, ekonomik yurt dışı tatilleri ve spontane seyahatler için ideal bir rota hâline gelen Gürcistan, özellikle sınır şehirlerinden arabayla geçiş yapmanın kolaylaşmasıyla çok daha ulaşılabilir bir noktaya dönüştü.
Gürcistan’a giden Türklerin en çok tercih ettiği duraklar ise şehirlerin sunduğu atmosferlere göre değişiyor:
• Batum:
Sahil yolu, ışıklı şehir düzeni, casinoları ve eğlence kültürüyle tam bir gece hayatı merkezi.
• Tiflis:
Tarihi yapılar, şarap kültürü, kaplıcalar, sokak sanatı ve uygun fiyatlı restoranlarıyla kültür odaklı tatillerin favorisi.
• Kutaisi:
Kanyonlar, şelaleler ve yemyeşil doğasıyla sakin, bütçe dostu ve doğaya yakın bir deneyim sunuyor.
Türkiye’de yükselen tatil maliyetlerinin aksine Gürcistan’da konaklama, restoran, ulaşım ve özellikle eğlence harcamaları hâlâ oldukça düşük.
Gürcistan’ı cazip kılan unsurlar yalnızca ekonomik olması ya da giriş kolaylığı değil. Ülke aynı zamanda sosyal medyada sıkça karşımıza çıkan büyüleyici manzaralara da ev sahipliği yapıyor.
Kazbegi bölgesinin sisli dağ yolları, karla kaplı tepeleri, kartpostal gibi otelleri ve yürüyüş rotaları; şarap bağlarıyla dolu vadiler ve tarihi manastırlar, Türkiye’ye birkaç saat uzaklıktaki bu ülkeyi adeta “farklı bir dünyaya açılan kapı” hâline getiriyor.
Bu avantajlar, Gürcistan’ı Türklerin sık sık tercih ettiği “kolay ve keyifli yurt dışı destinasyonu” hâline getirmiş durumda.
