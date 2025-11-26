Fatih Altaylı’ya 4 Yıl 2 Ay Ceza: Cezaevinde Kaç Ay Kalacak? Hesap Netleşti

“Cumhurbaşkanını tehdit” suçlamasıyla yargılanan Fatih Altaylı’ya 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Gazetecinin cezaevinde fiilen kaç ay kalacağına ilişkin infaz hesabı ise netleşmeye başladı.

YouTube’daki siyasi yayınlarıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan gazeteci Fatih Altaylı hakkında bugün önemli bir karar açıklandı. Hakkında beş aydır devam eden tutukluluk sürecinin ardından mahkeme, Altaylı’yı 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı ve hükmen tutukluluğunun devamına hükmetti. Kamuoyunda en çok merak edilen konu ise Altaylı’nın bu cezanın ne kadarını cezaevinde geçireceği oldu.

İŞTE ALTAYLI’NIN CEZAEVİNDE KALACAĞI SÜRE

Gazeteci Selahattin Günday’ın aktardığı bilgilere göre infaz yasası doğrultusunda hesaplama şöyle yapılıyor:

• Cezanın yarısı: 25 ay

Haneye işleyen toplam ceza 4 yıl 2 ay (yani 50 ay). Mevcut infaz sistemine göre hükümlüler bu sürenin yarısını cezaevinde geçiriyor.

• Denetimli serbestlik: Son 12 ay dışarıda

25 aylık fiili sürenin son 1 yılı, denetimli serbestlik kapsamında dışarıda geçirilebiliyor.

• Cezaevinde kalacağı net süre: 13 ay

Bu hesaplamaya göre Altaylı’nın içeride yatması gereken toplam süre 13 ay olarak beliriyor.

5 AY YATTI, 8 AY DAHA KALACAK

Haziran ayı sonunda tutuklanan Altaylı, bugün itibarıyla cezaevinde 5. ayını doldurmuş durumda.

Bu süre düşüldüğünde, Altaylı’nın yaklaşık 8 ay daha cezaevinde kalacağı hesaplanıyor.

TAHLİYE YOLU NEDEN AÇILMADI?

Genellikle mahkemeler, karar açıklandıktan sonra istinaf süreci beklenirken tutukluyu tahliye edebiliyor. Ancak bu dosyada mahkeme, Altaylı’nın tutukluluk halinin sürmesine hükmetti.

Yargı kaynakları, istinafın bu dosyada hızlı hareket etmeyebileceğini, bu nedenle Altaylı’nın büyük olasılıkla tüm infaz sürecini cezaevinde tamamlayacağını değerlendiriyor.

Kaynak: Haber Merkezi