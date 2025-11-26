Fatih Altaylı’ya 4 Yıl 2 Ay Ceza: Cezaevinde Kaç Ay Kalacak? Hesap Netleşti

“Cumhurbaşkanını tehdit” suçlamasıyla yargılanan Fatih Altaylı’ya 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Gazetecinin cezaevinde fiilen kaç ay kalacağına ilişkin infaz hesabı ise netleşmeye başladı.
YouTube’daki siyasi yayınlarıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan gazeteci Fatih Altaylı hakkında bugün önemli bir karar açıklandı. Hakkında beş aydır devam eden tutukluluk sürecinin ardından mahkeme, Altaylı’yı 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı ve hükmen tutukluluğunun devamına hükmetti. Kamuoyunda en çok merak edilen konu ise Altaylı’nın bu cezanın ne kadarını cezaevinde geçireceği oldu.
Gazeteci Selahattin Günday’ın aktardığı bilgilere göre infaz yasası doğrultusunda hesaplama şöyle yapılıyor:
• Cezanın yarısı: 25 ay
Haneye işleyen toplam ceza 4 yıl 2 ay (yani 50 ay). Mevcut infaz sistemine göre hükümlüler bu sürenin yarısını cezaevinde geçiriyor.
• Denetimli serbestlik: Son 12 ay dışarıda
25 aylık fiili sürenin son 1 yılı, denetimli serbestlik kapsamında dışarıda geçirilebiliyor.
• Cezaevinde kalacağı net süre: 13 ay
Bu hesaplamaya göre Altaylı’nın içeride yatması gereken toplam süre 13 ay olarak beliriyor.
Haziran ayı sonunda tutuklanan Altaylı, bugün itibarıyla cezaevinde 5. ayını doldurmuş durumda.
Bu süre düşüldüğünde, Altaylı’nın yaklaşık 8 ay daha cezaevinde kalacağı hesaplanıyor.
Genellikle mahkemeler, karar açıklandıktan sonra istinaf süreci beklenirken tutukluyu tahliye edebiliyor. Ancak bu dosyada mahkeme, Altaylı’nın tutukluluk halinin sürmesine hükmetti.
Yargı kaynakları, istinafın bu dosyada hızlı hareket etmeyebileceğini, bu nedenle Altaylı’nın büyük olasılıkla tüm infaz sürecini cezaevinde tamamlayacağını değerlendiriyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Uzun süredir hazırlıkları devam eden 11. Yargı Paketi yarın Meclis’e sunuluyor. Pakette, Covid-19 döneminde oluşan “aynı suç, farklı infaz” mağduriyetini giderecek düzenlemeler yer alırken, ilk etapta yaklaşık 50 bin hükümlü için tahliye sürecinin başlayabileceği belirtiliyor. Uzun süredir kamuoyunun yakından takip ettiği 11. Yargı Paketi, yarın Meclis Başkanlığı’na sunulmaya hazırlanıyor. Düzenleme, özellikle Covid-19 dönemindeki infaz uygulamalarında […]
“Cumhurbaşkanına tehdit” suçlamasıyla yargılanan gazeteci Fatih Altaylı, ikinci kez hakim karşısına çıktı. Savcılık en az 5 yıl hapis isterken, Altaylı savunmasında örgüt bağlantısı olmadığını, sözlerinin tehdit niteliği taşımadığını belirterek beraatini talep etti. 22 Haziran tarihinden itibaren tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı’nın Silivri’de görülen davası bugün kritik aşamaya geldi. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmanın […]
Bir sabah, kahvaltıdan sonra çay bardağında kalan son yudumu içerken fark ettim: Mutluluk dediğimiz şey, büyük anların değil, küçük detayların izinde saklıydı. Ne bir ödül töreninde, ne de alkışlarla dolu salonlarda… Asıl mutluluk, bir sokak kedisinin göz kırpışında, bir komşunun “kolay gelsin” deyişinde, bir annenin sessizce uzattığı dilimlenmiş elmada gizliydi. Zamanın Unuttuğu Ama Kalbin […]
İstanbul Valiliği, yayımladığı yeni genelgeyle kent genelinde sokak köpeklerinin kontrolsüz beslenmesini yasakladı. Park ve bahçelerde kontrolsüz beslemeye izin verilmeyecek İstanbul Valiliği sahipsiz hayvanlarla ilgili yürütülen çalışmaları yeniden düzenleyen kapsamlı bir genelge yayımladı. Genelgede öne çıkan en önemli maddelerden biri ise sokak köpeklerinin kontrolsüz şekilde beslenmesinin yasaklanması oldu. Özellikle sağlık kuruluşları, eğitim kurumları, havalimanları, ibadethaneler, […]
300’ü aşkın üyesiyle inşaat sektörünün en güçlü derneklerinden Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER), 9. İnşaat Zirvesi ve Fuarı’nı 19 Kasım Çarşamba günü “Depreme Dayanıklı Kentler” temasıyla İstanbul Kadıköy Büyük Kulüp’te gerçekleştirdi. Zirvenin açış konuşmasını yapan AYİDER Başkanı Hakan Şişik, eski yapı stoğunun yoğunlaştığı İstanbul’un merkez ilçelerinde kentsel dönüşümün hızlandırılması gerektiğine dikkat çekti. AYİDER, müteahhitlik, […]
Notice: Undefined index: haberAra6 in /home/kadikoygazetesi/public_html/wp-content/themes/moznews/functions.php on line 511
Notice: Undefined index: haberAra7 in /home/kadikoygazetesi/public_html/wp-content/themes/moznews/functions.php on line 511
Notice: Undefined index: haberAra8 in /home/kadikoygazetesi/public_html/wp-content/themes/moznews/functions.php on line 511
Notice: Undefined index: haberAra9 in /home/kadikoygazetesi/public_html/wp-content/themes/moznews/functions.php on line 511
Notice: Undefined index: haberAra10 in /home/kadikoygazetesi/public_html/wp-content/themes/moznews/functions.php on line 511
Notice: Undefined index: haberAra11 in /home/kadikoygazetesi/public_html/wp-content/themes/moznews/functions.php on line 511
Notice: Undefined index: haberAra12 in /home/kadikoygazetesi/public_html/wp-content/themes/moznews/functions.php on line 511
Notice: Undefined index: haberAra13 in /home/kadikoygazetesi/public_html/wp-content/themes/moznews/functions.php on line 511
Notice: Undefined index: haberAra14 in /home/kadikoygazetesi/public_html/wp-content/themes/moznews/functions.php on line 511
Notice: Undefined index: haberAra15 in /home/kadikoygazetesi/public_html/wp-content/themes/moznews/functions.php on line 511
Notice: Undefined index: haberAra16 in /home/kadikoygazetesi/public_html/wp-content/themes/moznews/functions.php on line 511
Notice: Undefined index: haberAra17 in /home/kadikoygazetesi/public_html/wp-content/themes/moznews/functions.php on line 511
Notice: Undefined index: haberAra18 in /home/kadikoygazetesi/public_html/wp-content/themes/moznews/functions.php on line 511
Notice: Undefined index: haberAra19 in /home/kadikoygazetesi/public_html/wp-content/themes/moznews/functions.php on line 511
Bu toplum beni hiç yanıltmayacak! Hep aynı yaklaşım, aynı bakış açısı… Bir olay olduğunda olayla ilgili koro halinde aynı cümleler kuruluyor. İnanın olay hakkında kişilerin söylediklerini duysanız, insanlığınızdan utanırsınız. Akla, hayale gelmeyecek ithamlar, suçlamalar… Yok ya bu kadarı da fazla… Nedir bu sorgusuz yargı? Hiç mi sorgu olmayacak, “neden” sorusu sorulmayacak… Neden? Bir olay yaşandığında, […]