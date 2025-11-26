Çalışan Emeklilere Kötü Haber: Ekim 2008 Sonrası İçin Çifte Gelir Dönemi Bitiyor

Yeni SGK düzenlemesiyle, Ekim 2008 sonrası sigorta girişi olanların hem emekli aylığı hem de çalışma gelirini aynı anda alma dönemi sona eriyor. Milyonlarca kişi emeklilik ve çalışma arasında tercih yapmak zorunda kalacak.
Türkiye’de düşük emekli maaşları nedeniyle çalışan emekli sayısı her yıl artarken, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun üzerinde çalıştığı yeni düzenleme dengeleri değiştirecek. SGK mevzuatında yapılması beklenen değişiklikle birlikte, özellikle Ekim 2008 ve sonrasında ilk kez sigortalı olanlar için “çifte gelir” dönemi kapanıyor. Bu kapsamda milyonlarca çalışan emekli, maaş mı yoksa çalışma hayatı mı sorusuyla karşı karşıya kalacak.
Türkiye Gazetesi’ndeki habere göre düzenleme, yalnızca Ekim 2008 sonrası ilk kez sigorta primi ödenen vatandaşları kapsayacak. Bu tarihten sonra sigortalı olan kişilerin hem emekli olup hem çalışma gelirini aynı anda almasına izin verilmeyecek.
1- Emekli maaşını seçenler çalışamayacak
Emeklilik başvurusu yapıp maaş bağlatanlar, aktif olarak çalışmaya devam edemeyecek. Çalışmaları halinde emekli maaşı otomatik olarak kesilecek.
2- Çalışmayı seçenlerin maaşı durdurulacak
Çalışmaya devam edenler ise emekli aylığı alamayacak; maaşları çalışma süresince kesintiye uğrayacak.
SGK, özellikle genç sigortalılarda prim dengesi ve mali sürdürülebilirliği sağlamak için yeni bir sistem hedefliyor. Ekim 2008 sonrası için geçerli olan bu kural, uzun vadede sosyal güvenlik yükünü azaltmayı amaçlıyor.
Hâlihazırda en düşük emekli maaşının 16.881 TL olduğu dikkate alındığında, çalışan emekliler önemli bir gelir desteğinden mahrum kalma riskiyle karşı karşıya. Bu nedenle yeni düzenleme, milyonlarca çalışan emekli için kritik önem taşıyor.
Yeni SGK düzenlemesi yasalaşırsa, Ekim 2008 sonrası sigorta girişi olan vatandaşlar ya maaş ya iş ikilemiyle karşı karşıya kalacak. Çifte gelir devri bu tarihten sonra sigortalılar için resmen kapanmış olacak.
Kaynak: Haber Merkezi
