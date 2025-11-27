İstanbul’un göbeğinden köy hayatına: Elif Boyner tasavvufa yönelip, köye yerleşti!

Boyner ailesinin genç varisi Elif Boyner, şehir hayatını geride bırakarak Eskişehir’in Sazak köyüne yerleşti. Sosyal medyada def çaldığı ve ilahi söylediği videolarıyla gündeme gelen Boyner’in tasavvufa yönelişi büyük ilgi topladı.
Türkiye’nin önde gelen iş insanlarından Cem Boyner’in kızı Elif Boyner, alışılmış şehir yaşamını tamamen bırakıp Eskişehir’deki dedesinin köyüne yerleşme kararıyla dikkatleri üzerine çekti. Uzun yıllar İstanbul’un elit davetlerinde ve sosyal çevrelerde yer alan Boyner’in sade bir köy yaşamına geçişi, sosyal medyada paylaştığı ilahi ve def performanslarıyla kısa sürede gündemin en çok konuşulan konularından biri haline geldi.
Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner ve Bilgün Sazak’ın kızı Elif Boyner, hayatında radikal bir değişim yaparak İstanbul’u terk etti. Bir süredir Eskişehir’in Mihalgazi ilçesine bağlı Sazak köyünde yaşayan genç iş insanı, büyük şehrin temposunu geride bırakıp doğayla iç içe sade bir düzen kurdu.
Boyner, köydeki günlük yaşamını sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Def eşliğinde ilahi söylediği videoları, takipçileri arasında büyük yankı uyandırdı. Boyner’in samimi paylaşımları kısa sürede binlerce yorum alırken, tasavvufa olan ilgisi de dikkat çekti.
Şehir hayatında yoğun iş temposu ve sosyal etkinliklerle tanınan Boyner’in Sazak köyünde ruhani bir yolculuğa yönelmesi, takipçileri tarafından “yeni bir başlangıç” olarak yorumlandı. Köy yaşantısının sadeliği içinde tasavvufi öğretilere ilgi duyan Boyner, zamanının büyük bir kısmını meditasyon, zikir ve manevi pratiklere ayırıyor.
Elif Boyner’in değişen yaşam tarzı, sosyal medyada büyük beğeni topladı. Paylaşımların altına “Ne güzel bir tercih”, “Huzurun yolu buradan geçiyor”, “Örnek alınası bir dönüşüm” gibi olumlu yorumlar yağdı. Birçok kullanıcı Boyner’in sade ve doğal yaşam tercihinin ilham verici olduğunu ifade etti.
Kaynak: Haber Merkezi
