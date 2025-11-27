Beşiktaş’tan devre arasında büyük sürpriz! David Alaba için resmi hamle geliyor

Beşiktaş, Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda devre arası transfer çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlıların listesine son olarak Real Madrid’in dünyaca ünlü yıldızı David Alaba’nın girdiği öğrenildi.
Beşiktaş, ocak ayı transfer döneminde kadroyu güçlendirmek için büyük bir planlama içine girdi. Başkan Serdal Adalı ile teknik direktör Sergen Yalçın’ın yürüttüğü çalışma kapsamında takımın eksik bölgelerine en az dört takviye yapılması hedefleniyor. Bu doğrultuda birçok yıldız futbolcuyla temas kuran siyah-beyazlı yönetim, Real Madrid’de forma şansı bulmakta zorlanan David Alaba’yı da radarına aldı. Alaba’nın sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması, Beşiktaş’ın devre arasında somut adım atma ihtimalini güçlendiriyor.
Beşiktaş’ın, Real Madrid’de bu sezon yalnızca sınırlı süre alabilen David Alaba için transfer dosyası açtığı belirtiliyor. İspanyol devinde kadroda geri planda kalan 33 yaşındaki savunmacının ocak ayında ayrılmaya sıcak baktığı öne sürülüyor. Siyah-beyazlıların atacağı adımların kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.
Beşiktaş’ın yanı sıra Fiorentina, New York City ve Charlotte FC’nin de Alaba için nabız yokladığı ifade ediliyor. Avusturyalı oyuncunun sözleşmesinin haziran ayında sona erecek olması, devre arası transferinde rekabeti daha da artırmış durumda.
Real Madrid’de istediği süreleri alamayan David Alaba, bu sezon yalnızca 4 maçta toplam 145 dakika sahada kaldı. Tecrübeli savunmacının daha fazla oynayabileceği bir takım arayışında olduğu biliniyor.
