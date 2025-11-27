Düşmüştü, daha da düştü! Opel Mokka fiyatı kompakt sedan seviyesine indi

Opel’in popüler SUV modeli Mokka’da yıl sonu fiyat güncellemesi dengeleri değiştirdi. Kompakt SUV sınıfının sevilen modeli, Kasım ayı kampanyasıyla birlikte bazı Egea paketleriyle yarışır seviyeye indi. Hem fiyat hem donanım tarafında avantaj sunan Mokka, 2025’in en cazip SUV fırsatlarından biri hâline geldi.

Opel’in kompakt SUV sınıfındaki iddialı modeli Mokka, Kasım 2025 fiyat güncellemesiyle otomobil pazarında dengeleri değiştirdi. Yıl sonu kampanyası kapsamında açıklanan yeni liste, modelin bazı Fiat Egea paketleriyle aynı seviyeye gerilemesine neden olurken, Mokka’yı uzun süredir takip eden tüketiciler için “bu fırsat bir daha gelmez” yorumlarını beraberinde getirdi. Tasarım, donanım ve performans avantajlarını koruyan model, düşen fiyatıyla 2025’in en dikkat çeken SUV fırsatlarından biri hâline geldi.

OPEL MOKKA FİYATLARINDA ŞAŞIRTAN DÜŞÜŞ

Türkiye otomobil pazarında yıl sonuna yaklaşılırken markalar kampanyalarını peş peşe duyurmaya başladı. Bu kampanyalardan en dikkat çekeni ise kompakt SUV sınıfında güçlü bir konuma sahip Opel Mokka oldu. Kasım 2025 fiyat güncellemesiyle birlikte modelin başlangıç fiyatı önemli ölçüde aşağı çekildi ve Mokka, bir anda “ulaşılabilir SUV” kategorisine geri döndü.

Son fiyat listesine bakıldığında, modelin bazı versiyonlarının Fiat Egea’nın orta-üst paketleriyle neredeyse aynı seviyeye indiği görülüyor. Bu da Mokka’yı sedan almayı düşünen birçok tüketicinin radarına sokmuş durumda.

MODERN TASARIM, KOMPAKT GÖVDE

Opel Mokka’nın en çok öne çıkan yönlerinden biri tasarımı. Markanın yeni nesil tasarım anlayışını ortaya koyan “Vizor” ön yüz, far-gösterge paneliyle bütünleşen sade çizgiler ve keskin hatlarla birleşerek SUV’a dinamik bir görünüm kazandırıyor.

Güçlü duruşuna rağmen kompakt ölçülerini koruyan Mokka, özellikle şehir içi kullanımda park kolaylığıyla öne çıkıyor.

TEKNOLOJİYLE YENİLENEN İÇ MEKÂN

Kabin tarafında sade ve modern bir yaklaşım benimsenmiş. Dijital gösterge paneli, multimedya ekranı ve minimal çizgilere sahip orta konsol, aracı güncel bir SUV’dan beklenen teknolojik seviyeye taşıyor.

Ergonomik koltuk yapısı, sınıfına göre başarılı malzeme kalitesi ve yeterli depolama alanları, otomobilin hem günlük hem uzun yol kullanımında konfor iddiasını destekliyor.

1.2 TURBO – 130 HP MOTOR: HEM EKONOMİK HEM PERFORMANSLI

Mokka’da sunulan 1.2 litrelik 130 beygir gücündeki benzinli motor, 8 ileri tam otomatik şanzımanla kombine ediliyor. Bu yapı, özellikle şehir içi hızlanmalarda akıcı bir karakter sunarken yakıt tüketimini de makul seviyelerde tutuyor.

Hafifletilmiş platformu sayesinde aracın manevra kabiliyeti yüksek; dar sokaklarda bile rahat kullanım sağlayan çevik bir sürüş hâkim.

GÜVENLİK PAKETİNDE ZENGİN DONANIM

Opel Mokka’da güvenlik tarafı da iddialı. Şerit takip asistanı, trafik işareti algılama, hız sabitleyici ve ani fren desteği gibi özellikler standart veya donanım seviyesine göre sunuluyor. Bu da özellikle yeni sürücüler için büyük avantaj yaratıyor.

GÜNDEM OLAN KASIM 2025 FİYATLARI

Yıl sonu kampanyası kapsamında açıklanan fiyatlar, modelin talebini artırmış durumda. Listede yer alan dikkat çeken seçenek:

Opel Mokka 1.2 130 HP Benzin AT8 Edition

Fiyat: 1.799.000 TL

Bu fiyat, piyasadaki güncel Egea Sedan’ın bazı versiyonlarıyla benzer seviyelere denk geliyor.

SUV ALMAK İSTEYENLER İÇİN KAÇIRILMAYACAK FIRSAT

Yılın bitimine kısa bir süre kala duyurulan kampanya, Mokka’yı kompakt SUV sınıfının en ulaşılabilir modellerinden biri hâline getirdi.

Modern tasarım, güçlü donanım, ekonomik motor ve rekabetçi fiyat bir araya gelince model, sedan yerine SUV almak isteyen tüketiciler için cazip bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Haber Merkezi