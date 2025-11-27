Resmi Gazete’de yayınlandı! 1 Ocak 2026’da rekor zam geliyor

Resmi Gazete’de yayımlanan yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak kesinleşti. Yeni yılda vergi, harç, ceza ve çalışan istisnalarında kapsamlı artışlar devreye giriyor.
Vergi ve harç kalemlerinin her yıl güncellenmesinde kullanılan “yeniden değerleme oranı” Resmi Gazete’de yayımlandı. 2026 yılı için geçerli olacak oran yüzde 25,49 olarak belirlendi. Bu oran, emlak vergisinden IMEI kayıt ücretine, ulaşım ve yemek yardımlarından gelir vergisi istisnalarına kadar geniş bir alanı etkileyecek. Yeni tutarlar 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kararın ardından yaptığı açıklamada, temel hedeflerinin vergi adaletini korumak olduğunu belirtti.
Şimşek, özellikle çalışanların yararlandığı istisna tutarlarının da bu oranla birlikte artırılacağını vurgulayarak:
“Gelir vergisi tarifesi ve istisna sınırları otomatik olarak güncelleniyor. Bu düzenlemelerin vatandaşın aleyhine sonuç doğurmaması için gerekli teknik çalışmaları yürütüyoruz.” dedi.
Yemek Yardımı Ücretleri Yükseliyor
2025’te günlük 240 TL + KDV olan yemek istisnası, yeni oranla 301,17 TL KDV hariç düzeyine çıkacak.
Bu tutarın üzerinde ödenen yemek bedelleri vergiye tabi olacak.
Ulaşım Desteğine Zam Geliyor
Servis hizmetinin sağlanmadığı işyerlerinde çalışana verilen günlük ulaşım istisnası 126 TL’den 158,11 TL’ye yükseltilecek.
Kira Geliri İstisnasında Yeni Sınır
Ev sahiplerinin beyanname verirken faydalandığı kira istisnası 47.000 TL’den 58.980 TL’ye çıkacak.
Geliri bu tutarın altında olan mükellefler vergi ödemeyecek.
Beyan gerektiren gelirlerde yeni sınırlar şöyle olacak:
Tevkifata tabi gelirlerde beyan sınırı:
330.000 TL → 414.117 TL
Tevkifatsız gelirlerde beyan sınırı:
18.000 TL → 22.588 TL
Bu değişiklik, özellikle temettü geliri elde eden ve birden fazla işverenden maaş alan kişileri yakından ilgilendiriyor.
En az 5 yıl elde tutulmadan satılan gayrimenkuller için uygulanan istisna sınırı 120.000 TL’den 150.588 TL’ye yükselecek.
5 yıl sonrası için vergi alınmaması uygulaması devam edecek.
Fatura düzenleme alt sınırı: 9.900 TL → 12.423 TL
Doğrudan gider yazılabilecek demirbaş sınırı aynı oranda artacak.
Kiralanan binek araçlarda gider sınırı:
37.000 TL → 46.431 TL
Satın alınan binek araçlarda gider kabul edilen KDV + ÖTV toplamı:
990.000 TL → 1.242.351 TL
Yakıt, bakım, tamir ve sigorta gibi giderlerde yüzde 70 sınırı devam edecek.
Yurt dışı telefonlarında zorunlu olan IMEI kayıt ücreti 45.614 TL’den 57.241 TL’ye yükseltilecek.
Bu artış, özellikle ikinci el ve yurtdışı telefon alışverişini doğrudan etkileyecek.
2025’te 1000 TL olan yurt dışı çıkış harcı, yeniden değerleme oranı kapsamında 1255 TL olacak.
Silah bulundurma ruhsatı: 63.454 TL
Silah taşıma ruhsatı: 198.517 TL
Yivsiz tüfek ruhsatnamesi: 1.537 TL
Kurusıkı bildirim kart ücreti: 188,2 TL
Kaynak: Haber Merkezi
2026 asgari ücret zammı için geri sayım sürerken, uzmanlardan çarpıcı oranlar geldi. Sosyal Güvenlik Müşaviri İsmet Çetinkaya’ya göre en güçlü senaryo yüzde 25 zam ve refah payı eklemesi. “O rakam masaya gelmez” dediği seviyeler ise dikkat çekti. Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesi milyonların gözü açıklanacak zam oranına çevrilmiş durumda. Asgari ücretin ne […]
Yeni SGK düzenlemesiyle, Ekim 2008 sonrası sigorta girişi olanların hem emekli aylığı hem de çalışma gelirini aynı anda alma dönemi sona eriyor. Milyonlarca kişi emeklilik ve çalışma arasında tercih yapmak zorunda kalacak. Türkiye’de düşük emekli maaşları nedeniyle çalışan emekli sayısı her yıl artarken, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun üzerinde çalıştığı yeni düzenleme dengeleri değiştirecek. SGK mevzuatında yapılması […]
Altın fiyatları yeni haftaya hızlı bir yükselişle başladı. Geçtiğimiz hafta 5.500 TL seviyelerinde yatay seyreden gram altın, pazartesi günü kritik 5.600 TL barajını aşarak yönünü yeniden yukarı çevirdi. Küresel piyasalarda Fed’e yönelik faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesi ve uluslararası para akışında yaşanan değişim, altındaki hareketliliği destekleyen en önemli etkenler arasında yer alıyor. GRAM ALTIN HAFTANIN EN […]
TBMM Genel Kurulu’nda, sosyal güvenlik primlerinden vergi istisnalarına kadar geniş bir yelpazede değişiklikler içeren kapsamlı kanun teklifinin tümü üzerinde görüşmeler tamamlandı. Teklif; prim oranlarının artırılması, bazı istisnaların kaldırılması, taşınmaz satışları ve fon gelirleri gibi alanlarda önemli düzenlemeler içeriyor. Yeni sistem, milyonlarca çalışanı, işvereni, esnafı ve vergi mükellefini doğrudan etkileyecek nitelikte. TBMM Genel Kurulu’nda sosyal güvenlik […]
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayının ilk günlerinde 2026 yılında geçerli olacak yeni ücreti belirlemek üzere resmi görüşmelere başlayacak. Sürece sayılı günler kalırken, uluslararası kuruluşlar ve ekonomistler de Türkiye ekonomisine ilişkin projeksiyonlarını paylaşmaya devam ediyor. Bu kapsamda İngiltere merkezli HSBC, yayımladığı 2026 Türkiye raporunda asgari ücrete ilişkin dikkat çeken bir tahmine yer verdi. Asgari Ücret […]
300’ü aşkın üyesiyle inşaat sektörünün en güçlü derneklerinden Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER), 9. İnşaat Zirvesi ve Fuarı’nı 19 Kasım Çarşamba günü “Depreme Dayanıklı Kentler” temasıyla İstanbul Kadıköy Büyük Kulüp’te gerçekleştirdi. Zirvenin açış konuşmasını yapan AYİDER Başkanı Hakan Şişik, eski yapı stoğunun yoğunlaştığı İstanbul’un merkez ilçelerinde kentsel dönüşümün hızlandırılması gerektiğine dikkat çekti. AYİDER, müteahhitlik, […]