Kadıköy Gazetesi

Resmi Gazete'de yayınlandı! 1 Ocak 2026'da rekor zam geliyor

Yayınlanma:
Güncellenme:
Tuncay Keskin Yönetici
Resmi Gazete’de yayımlanan yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak kesinleşti. Yeni yılda vergi, harç, ceza ve çalışan istisnalarında kapsamlı artışlar devreye giriyor.

Vergi ve harç kalemlerinin her yıl güncellenmesinde kullanılan “yeniden değerleme oranı” Resmi Gazete’de yayımlandı. 2026 yılı için geçerli olacak oran yüzde 25,49 olarak belirlendi. Bu oran, emlak vergisinden IMEI kayıt ücretine, ulaşım ve yemek yardımlarından gelir vergisi istisnalarına kadar geniş bir alanı etkileyecek. Yeni tutarlar 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

BAKAN ŞİMŞEK’TEN MESAJ: “VATANDAŞ ALEYHİNE ADIM ATMAYACAĞIZ”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kararın ardından yaptığı açıklamada, temel hedeflerinin vergi adaletini korumak olduğunu belirtti.

Şimşek, özellikle çalışanların yararlandığı istisna tutarlarının da bu oranla birlikte artırılacağını vurgulayarak:

“Gelir vergisi tarifesi ve istisna sınırları otomatik olarak güncelleniyor. Bu düzenlemelerin vatandaşın aleyhine sonuç doğurmaması için gerekli teknik çalışmaları yürütüyoruz.” dedi.

YENİ YILDA DEĞİŞECEK KALEMLER: İŞTE 2026 TARİFESİ

Yemek Yardımı Ücretleri Yükseliyor

2025’te günlük 240 TL + KDV olan yemek istisnası, yeni oranla 301,17 TL KDV hariç düzeyine çıkacak.
Bu tutarın üzerinde ödenen yemek bedelleri vergiye tabi olacak.

Ulaşım Desteğine Zam Geliyor

Servis hizmetinin sağlanmadığı işyerlerinde çalışana verilen günlük ulaşım istisnası 126 TL’den 158,11 TL’ye yükseltilecek.

Kira Geliri İstisnasında Yeni Sınır

Ev sahiplerinin beyanname verirken faydalandığı kira istisnası 47.000 TL’den 58.980 TL’ye çıkacak.
Geliri bu tutarın altında olan mükellefler vergi ödemeyecek.

BEYAN SINIRLARI DA YÜKSELİYOR

Beyan gerektiren gelirlerde yeni sınırlar şöyle olacak:

Tevkifata tabi gelirlerde beyan sınırı:
330.000 TL → 414.117 TL

Tevkifatsız gelirlerde beyan sınırı:
18.000 TL → 22.588 TL

Bu değişiklik, özellikle temettü geliri elde eden ve birden fazla işverenden maaş alan kişileri yakından ilgilendiriyor.

GAYRİMENKUL SATIŞI – 5 YILI DOLDURMADAN SATANLARIN VERGİSİ ARTACAK

En az 5 yıl elde tutulmadan satılan gayrimenkuller için uygulanan istisna sınırı 120.000 TL’den 150.588 TL’ye yükselecek.
5 yıl sonrası için vergi alınmaması uygulaması devam edecek.

İŞLETME VE ARAÇ GİDERLERİNDE YENİ RAKAMLAR

Fatura düzenleme alt sınırı: 9.900 TL → 12.423 TL

Doğrudan gider yazılabilecek demirbaş sınırı aynı oranda artacak.

Kiralanan binek araçlarda gider sınırı:
37.000 TL → 46.431 TL

Satın alınan binek araçlarda gider kabul edilen KDV + ÖTV toplamı:

990.000 TL → 1.242.351 TL

Yakıt, bakım, tamir ve sigorta gibi giderlerde yüzde 70 sınırı devam edecek.

IMEI KAYIT ÜCRETİNE TARİHİ ARTIŞ

Yurt dışı telefonlarında zorunlu olan IMEI kayıt ücreti 45.614 TL’den 57.241 TL’ye yükseltilecek.
Bu artış, özellikle ikinci el ve yurtdışı telefon alışverişini doğrudan etkileyecek.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCINDA YENİ TUTAR

2025’te 1000 TL olan yurt dışı çıkış harcı, yeniden değerleme oranı kapsamında 1255 TL olacak.

SİLAH RUHSAT ÜCRETLERİ DE ARTIYOR

Silah bulundurma ruhsatı: 63.454 TL

Silah taşıma ruhsatı: 198.517 TL

Yivsiz tüfek ruhsatnamesi: 1.537 TL

Kurusıkı bildirim kart ücreti: 188,2 TL

Kaynak: Haber Merkezi

