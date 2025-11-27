Altında Çarpıcı Çıkış! İslam Memiş: “Bu şart olmadan altın almayı düşünmem”

Altın piyasasında yön arayışı sürerken Finans Analisti İslam Memiş, yatırımcılara kritik uyarıda bulundu. Memiş, ons altının mevcut seviyelerde pahalı olduğunu belirterek, “Rusya–Ukrayna cephesinde barış sinyali gelmeden altın almayı tercih etmem” dedi.

Altın fiyatlarında bir süredir devam eden dalgalı hareketler yerini sakin bir seyre bırakırken, yatırımcıların gözü yeni yıla yaklaşırken altının yönüne çevrilmiş durumda. Finans analisti İslam Memiş, altın piyasasında beklenen gelişmelere ilişkin önemli uyarılarda bulunarak, kendi yatırım stratejisini de dikkat çeken sözlerle paylaştı.

PİYASALARDA SAKİNLİK HÂKİM: “BU HAFTA SERT HAREKET BEKLEMİYORDUK”

Amerika’da Şükran Günü nedeniyle piyasa hacminin zayıflamasını değerlendiren Memiş, yurtdışı tarafında ciddi bir fiyatlama beklenmediğini belirtti. Haber Global canlı yayınında konuşan Memiş şöyle dedi:

“ABD piyasaları kapalı olduğundan küresel tarafta yön arayışı yok. Zaten hafta başında da altın tarafında sakin bir görünüm beklediğimizi söylemiştik.”

Memiş, Papa’nın Türkiye ziyaretinde vereceği mesajların, Venezuela–ABD hattındaki gerilimin ve Rusya–Ukrayna sahasındaki diplomatik temasların piyasaların ana belirleyicileri olduğunu hatırlattı.

“RUSYA–UKRAYNA BARIŞI OLMADAN ALTIN ALMAK İSTEMEM”

Altının ons bazında 4.000 doların üzerinde dalgalı bir hareket gösterdiğini belirten Memiş, teknik olarak bu seviyelerin kendisine yüksek geldiğini söyledi:

“Ons altın 4.000–4.200 dolar bandında gidip geliyor. Teknik analizlerim bu seviyelerde altının pahalı olduğunu gösteriyor. Bu benim kişisel yorumum.”

Ardından en dikkat çekici cümlesini kurdu:

“Rusya–Ukrayna cephesinden bir barış haberi gelmeden şahsen altın almayı tercih etmem.”

Memiş’e göre savaşın sonlanmasına yönelik olumlu bir adım, kısa vadede ons altını aşağı çekebilecek potansiyele sahip.

“GRAM ALTIN YATIRIMCISI İÇİN SORUN YOK”

Kısa vadeli dalgalanmalara dikkat çeken Memiş, uzun vadede altının hâlâ güvenli liman olduğunu belirterek gram altın yatırımcılarına ayrı bir parantez açtı:

“Ons tarafındaki beklentilerim farklı ancak gram altında uzun vadeli yatırımcı gönül rahatlığıyla alım yapabilir. Gram altın tasarruf aracıdır, uzun vadede kazandırmaya devam eder.”

Memiş, altının yıl sonuna kadar belirgin bir yön bulmasının zor olduğunu, sıkışık seyrin bir süre daha devam edeceğini dile getirdi.

27 KASIM 2025 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Perşembe günü öğle saatlerinde altın fiyatlarının güncel görünümü şöyle:

Ons altın: 4.153 dolar

Gram altın: 5.670 TL

Çeyrek altın: 9.269 TL

Yarım altın: 18.539 TL

Ata altın: 38.674 TL

Gremse altın: 94.039 TL

Altın fiyatlarının önümüzdeki haftalarda Fed’in faiz kararı, jeopolitik gelişmeler ve Rusya–Ukrayna hattındaki diplomatik adımlara göre yön bulması bekleniyor.

