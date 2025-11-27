Altında Çarpıcı Çıkış! İslam Memiş: “Bu şart olmadan altın almayı düşünmem”

Altın piyasasında yön arayışı sürerken Finans Analisti İslam Memiş, yatırımcılara kritik uyarıda bulundu. Memiş, ons altının mevcut seviyelerde pahalı olduğunu belirterek, “Rusya–Ukrayna cephesinde barış sinyali gelmeden altın almayı tercih etmem” dedi.
Altın fiyatlarında bir süredir devam eden dalgalı hareketler yerini sakin bir seyre bırakırken, yatırımcıların gözü yeni yıla yaklaşırken altının yönüne çevrilmiş durumda. Finans analisti İslam Memiş, altın piyasasında beklenen gelişmelere ilişkin önemli uyarılarda bulunarak, kendi yatırım stratejisini de dikkat çeken sözlerle paylaştı.
Amerika’da Şükran Günü nedeniyle piyasa hacminin zayıflamasını değerlendiren Memiş, yurtdışı tarafında ciddi bir fiyatlama beklenmediğini belirtti. Haber Global canlı yayınında konuşan Memiş şöyle dedi:
“ABD piyasaları kapalı olduğundan küresel tarafta yön arayışı yok. Zaten hafta başında da altın tarafında sakin bir görünüm beklediğimizi söylemiştik.”
Memiş, Papa’nın Türkiye ziyaretinde vereceği mesajların, Venezuela–ABD hattındaki gerilimin ve Rusya–Ukrayna sahasındaki diplomatik temasların piyasaların ana belirleyicileri olduğunu hatırlattı.
Altının ons bazında 4.000 doların üzerinde dalgalı bir hareket gösterdiğini belirten Memiş, teknik olarak bu seviyelerin kendisine yüksek geldiğini söyledi:
“Ons altın 4.000–4.200 dolar bandında gidip geliyor. Teknik analizlerim bu seviyelerde altının pahalı olduğunu gösteriyor. Bu benim kişisel yorumum.”
Ardından en dikkat çekici cümlesini kurdu:
“Rusya–Ukrayna cephesinden bir barış haberi gelmeden şahsen altın almayı tercih etmem.”
Memiş’e göre savaşın sonlanmasına yönelik olumlu bir adım, kısa vadede ons altını aşağı çekebilecek potansiyele sahip.
Kısa vadeli dalgalanmalara dikkat çeken Memiş, uzun vadede altının hâlâ güvenli liman olduğunu belirterek gram altın yatırımcılarına ayrı bir parantez açtı:
“Ons tarafındaki beklentilerim farklı ancak gram altında uzun vadeli yatırımcı gönül rahatlığıyla alım yapabilir. Gram altın tasarruf aracıdır, uzun vadede kazandırmaya devam eder.”
Memiş, altının yıl sonuna kadar belirgin bir yön bulmasının zor olduğunu, sıkışık seyrin bir süre daha devam edeceğini dile getirdi.
Perşembe günü öğle saatlerinde altın fiyatlarının güncel görünümü şöyle:
Ons altın: 4.153 dolar
Gram altın: 5.670 TL
Çeyrek altın: 9.269 TL
Yarım altın: 18.539 TL
Ata altın: 38.674 TL
Gremse altın: 94.039 TL
Altın fiyatlarının önümüzdeki haftalarda Fed’in faiz kararı, jeopolitik gelişmeler ve Rusya–Ukrayna hattındaki diplomatik adımlara göre yön bulması bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Resmi Gazete’de yayımlanan yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak kesinleşti. Yeni yılda vergi, harç, ceza ve çalışan istisnalarında kapsamlı artışlar devreye giriyor. Vergi ve harç kalemlerinin her yıl güncellenmesinde kullanılan “yeniden değerleme oranı” Resmi Gazete’de yayımlandı. 2026 yılı için geçerli olacak oran yüzde 25,49 olarak belirlendi. Bu oran, emlak vergisinden IMEI kayıt ücretine, ulaşım ve […]
2026 asgari ücret zammı için geri sayım sürerken, uzmanlardan çarpıcı oranlar geldi. Sosyal Güvenlik Müşaviri İsmet Çetinkaya’ya göre en güçlü senaryo yüzde 25 zam ve refah payı eklemesi. “O rakam masaya gelmez” dediği seviyeler ise dikkat çekti. Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesi milyonların gözü açıklanacak zam oranına çevrilmiş durumda. Asgari ücretin ne […]
Yeni SGK düzenlemesiyle, Ekim 2008 sonrası sigorta girişi olanların hem emekli aylığı hem de çalışma gelirini aynı anda alma dönemi sona eriyor. Milyonlarca kişi emeklilik ve çalışma arasında tercih yapmak zorunda kalacak. Türkiye’de düşük emekli maaşları nedeniyle çalışan emekli sayısı her yıl artarken, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun üzerinde çalıştığı yeni düzenleme dengeleri değiştirecek. SGK mevzuatında yapılması […]
Altın fiyatları yeni haftaya hızlı bir yükselişle başladı. Geçtiğimiz hafta 5.500 TL seviyelerinde yatay seyreden gram altın, pazartesi günü kritik 5.600 TL barajını aşarak yönünü yeniden yukarı çevirdi. Küresel piyasalarda Fed’e yönelik faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesi ve uluslararası para akışında yaşanan değişim, altındaki hareketliliği destekleyen en önemli etkenler arasında yer alıyor. GRAM ALTIN HAFTANIN EN […]
TBMM Genel Kurulu’nda, sosyal güvenlik primlerinden vergi istisnalarına kadar geniş bir yelpazede değişiklikler içeren kapsamlı kanun teklifinin tümü üzerinde görüşmeler tamamlandı. Teklif; prim oranlarının artırılması, bazı istisnaların kaldırılması, taşınmaz satışları ve fon gelirleri gibi alanlarda önemli düzenlemeler içeriyor. Yeni sistem, milyonlarca çalışanı, işvereni, esnafı ve vergi mükellefini doğrudan etkileyecek nitelikte. TBMM Genel Kurulu’nda sosyal güvenlik […]
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayının ilk günlerinde 2026 yılında geçerli olacak yeni ücreti belirlemek üzere resmi görüşmelere başlayacak. Sürece sayılı günler kalırken, uluslararası kuruluşlar ve ekonomistler de Türkiye ekonomisine ilişkin projeksiyonlarını paylaşmaya devam ediyor. Bu kapsamda İngiltere merkezli HSBC, yayımladığı 2026 Türkiye raporunda asgari ücrete ilişkin dikkat çeken bir tahmine yer verdi. Asgari Ücret […]