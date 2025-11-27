Teknoloji pazarında deprem: iPhone Air’a ilgi düşünce rakipler üretimi askıya aldı

iPhone Air’ın beklenen ilgiyi görmemesi sadece Apple’ı değil, Xiaomi’den Oppo’ya birçok Çinli üreticiyi de etkiledi. Sızıntılara göre rakip firmalar, ultra ince telefon projelerini düşük talep nedeniyle ya durdurdu ya da süresiz erteledi.

Apple’ın “en hafif ve en ince iPhone” olarak tanıttığı iPhone Air, satış beklentilerini karşılamayınca teknoloji dünyasında domino etkisi yarattı. Kulislerde konuşulan iddialara göre hem Çinli üreticiler hem de Apple, ultra ince telefon stratejilerini yeniden şekillendirmek zorunda kaldı. Sektör kaynakları, talepteki düşüşün yalnızca Apple’ın planlarını sarsmadığını, aynı zamanda Xiaomi, Oppo, Vivo ve benzeri şirketlerin kendi “Air tarzı” projelerini askıya almasına neden olduğunu belirtiyor.

ÇİN’Lİ ÜRETİCİLERDE “ULTRA İNCE” HAYAL KIRIKLIĞI

Akıllı telefon sektöründe uzun süredir konuşulan “ultra ince yeni nesil telefonlar” dalgası, iPhone Air’ın düşük performansıyla adeta duvara çarptı. Çinli üreticilerin, Apple’la rekabet amacıyla geliştirdiği benzer cihazlar için yürüttüğü Ar-Ge çalışmalarının büyük kısmının ya durdurulduğu ya da revize edildiği öne sürülüyor.

Sektör kaynaklarına göre firmalar, Air konseptine ayrılan eSIM modüllerini ve üretim hatlarını daha yüksek satış potansiyeli olan modellere kaydırmaya başladı.

“AİR RAKİBİ MODELLER RAFA KALKTI” İDDİASI

Xiaomi’nin iPhone Air’a rakip ultra ince bir model geliştirdiği, Vivo’nun ise S serisini bu segmentte konumlandırmak istediği bir süredir konuşuluyordu. Ancak MacRumors kaynaklı yeni raporlar, her iki şirketin de bu tasarımları sessizce durdurduğunu belirtiyor. Firmaların konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmaması da iddiaları güçlendiriyor.

APPLE DA İKİNCİ NESİL AİR’I ERTELEDİ

iPhone Air’ın beklenenden daha düşük satış rakamlarına ulaşması, Apple’ın kendi planlarını da gözden geçirmesine yol açtı.

The Information’ın haberine göre şirket, ikinci nesil Air modelini erteleyerek tasarımı yeniden masaya yatırdı. Yeni versiyonda pil ömrünün artırılması ve ikinci bir arka kameranın eklenmesi gibi önemli değişiklikler planlanıyor.

SAMSUNG CEPHESİNDE DE BENZER TABLO

İnce tasarımlı modellerde agresif bir rekabet planlayan Samsung’un da durumu farklı değil. Sızıntılara göre şirket, Galaxy S25 Edge’in satış grafiğinden memnun kalmadı ve bu nedenle hem S26 Edge’i iptal etti hem de mevcut Edge üretimini geçici olarak durdurdu.

Bu iddialar, ultra ince telefon segmentinin genel olarak kullanıcı beklentilerini karşılayamadığı yorumlarını güçlendiriyor.

SEKTÖR ORTAK GÖRÜŞÜ: TÜKETİCİ BEKLENTİSİ DEĞİŞTİ

Uzmanlar, ultra ince telefonların teknik kısıtlamalar nedeniyle daha küçük bataryalara ve sınırlı kamera sistemlerine sahip olmasının kullanıcıları uzaklaştırdığını belirtiyor. Gelen talep eğrisi ise tüketicinin önceliğinin yeniden pil ömrü, kamera performansı ve fiyat/performans dengesi olduğunu gösteriyor.

Kaynak: Haber Merkezi