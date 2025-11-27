Teknoloji pazarında deprem: iPhone Air’a ilgi düşünce rakipler üretimi askıya aldı

iPhone Air’ın beklenen ilgiyi görmemesi sadece Apple’ı değil, Xiaomi’den Oppo’ya birçok Çinli üreticiyi de etkiledi. Sızıntılara göre rakip firmalar, ultra ince telefon projelerini düşük talep nedeniyle ya durdurdu ya da süresiz erteledi.
Apple’ın “en hafif ve en ince iPhone” olarak tanıttığı iPhone Air, satış beklentilerini karşılamayınca teknoloji dünyasında domino etkisi yarattı. Kulislerde konuşulan iddialara göre hem Çinli üreticiler hem de Apple, ultra ince telefon stratejilerini yeniden şekillendirmek zorunda kaldı. Sektör kaynakları, talepteki düşüşün yalnızca Apple’ın planlarını sarsmadığını, aynı zamanda Xiaomi, Oppo, Vivo ve benzeri şirketlerin kendi “Air tarzı” projelerini askıya almasına neden olduğunu belirtiyor.
Akıllı telefon sektöründe uzun süredir konuşulan “ultra ince yeni nesil telefonlar” dalgası, iPhone Air’ın düşük performansıyla adeta duvara çarptı. Çinli üreticilerin, Apple’la rekabet amacıyla geliştirdiği benzer cihazlar için yürüttüğü Ar-Ge çalışmalarının büyük kısmının ya durdurulduğu ya da revize edildiği öne sürülüyor.
Sektör kaynaklarına göre firmalar, Air konseptine ayrılan eSIM modüllerini ve üretim hatlarını daha yüksek satış potansiyeli olan modellere kaydırmaya başladı.
Xiaomi’nin iPhone Air’a rakip ultra ince bir model geliştirdiği, Vivo’nun ise S serisini bu segmentte konumlandırmak istediği bir süredir konuşuluyordu. Ancak MacRumors kaynaklı yeni raporlar, her iki şirketin de bu tasarımları sessizce durdurduğunu belirtiyor. Firmaların konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmaması da iddiaları güçlendiriyor.
iPhone Air’ın beklenenden daha düşük satış rakamlarına ulaşması, Apple’ın kendi planlarını da gözden geçirmesine yol açtı.
The Information’ın haberine göre şirket, ikinci nesil Air modelini erteleyerek tasarımı yeniden masaya yatırdı. Yeni versiyonda pil ömrünün artırılması ve ikinci bir arka kameranın eklenmesi gibi önemli değişiklikler planlanıyor.
İnce tasarımlı modellerde agresif bir rekabet planlayan Samsung’un da durumu farklı değil. Sızıntılara göre şirket, Galaxy S25 Edge’in satış grafiğinden memnun kalmadı ve bu nedenle hem S26 Edge’i iptal etti hem de mevcut Edge üretimini geçici olarak durdurdu.
Bu iddialar, ultra ince telefon segmentinin genel olarak kullanıcı beklentilerini karşılayamadığı yorumlarını güçlendiriyor.
Uzmanlar, ultra ince telefonların teknik kısıtlamalar nedeniyle daha küçük bataryalara ve sınırlı kamera sistemlerine sahip olmasının kullanıcıları uzaklaştırdığını belirtiyor. Gelen talep eğrisi ise tüketicinin önceliğinin yeniden pil ömrü, kamera performansı ve fiyat/performans dengesi olduğunu gösteriyor.
Kaynak: Haber Merkezi
BMW, yıllardır markanın ikonik roadster modellerinden biri olan Z4’ün üretimini sonlandıracağını duyurdu. Şirket, veda niteliğindeki özel seri “BMW Z4 Final Edition”ı tanıtarak modelin son versiyonunu sınırlı sayıda satışa sunacağını açıkladı. BMW, spor otomobil tutkunlarını yakından ilgilendiren önemli bir açıklama yaptı. Marka, sevilen roadster modeli Z4’ün üretim sürecinin sona erdiğini ve seriye son bir modelle veda […]
OpenAI CEO’su Sam Altman, en az iPhone kadar devrim yaratması beklenen yapay zekâ odaklı yeni cihazın ilk prototiplerinin hazır olduğunu açıkladı. Altman, cihazın iki yıldan kısa sürede piyasaya çıkacağını ve “anti-iPhone” olarak tasarlanan teknolojinin kullanıcıya huzur veren bir deneyim sunacağını söyledi. Yapay zekâ alanında dünya çapında ses getiren OpenAI, şimdi de donanım tarafında çığır açacak […]
KJ Power Generator ile Volvo Penta, KJ Power’ın tesisinde duyurulan anlaşmayla 540 kWh kapasiteli Batarya Enerji Depolama Sistemi (BESS) için stratejik bir ortaklığa gitti. İşbirliği, jeneratör temelli saha tecrübesi ile batarya teknolojisini tek bir ölçeklenebilir platformda buluşturmayı hedefliyor. KJ Power Generator Yönetim Kurulu Başkanı Musa Kürkçü, ortaklığın odağını “işletme sürekliliği ve riskin düşürülmesi” olarak tanımladı: […]
Türkiye’nin önde gelen otomotiv yedek parça distribütörlerinden Motor AŞİN, son dönemde hızla artan sertifikasız modifikasyon uygulamalarına dikkat çekerek, bu durumun ciddi bir trafik güvenliği riski doğurduğunu açıkladı. Motor AŞİN CEO’su Saim Aşçı, özellikle Çin menşeili ucuz parçaların e-ticaret yoluyla kontrolsüz şekilde Türkiye’ye girmesinin hem sektör hem de tüketiciler açısından büyük tehdit oluşturduğunu vurguladı. “Trafikte her […]
Psikolog Servet Aşan, yapay zekâyı duygusal destek aracı olarak görmenin tehlikeli olduğunu belirterek, yanlış kullanımın yalnızlık hissini artırabileceği ve intihara kadar varabilecek sonuçlar doğurabileceğini söyledi. Yapay zekâ teknolojilerinin günlük yaşamda hızla yaygınlaşması, sadece iş ve üretim süreçlerini değil, insanların psikolojik dünyasını da etkiliyor. Uzman Psikolog Servet Aşan, Elips Haber’den Şevval Dalgıç’a yaptığı değerlendirmede, yapay zekânın “dijital arkadaş” […]
Milli teknoloji hamlesinin en büyük sahnesi TEKNOFEST uzay ve teknoloji festivali Atatürk Havalimanında başladı. Vatandaşlar yerli ve milli ürünlere yoğun ilgi gösterdi. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın öncülüğünde düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, Atatürk Havalimanı’nda kapılarını açtı. Vatandaşlar yerli ve milli ürünlere yoğun ilgi […]