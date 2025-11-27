IMEI kayıt ücretine büyük zam! Yurt dışından telefon getirecekler için kritik tarih 31 Aralık

2026 yılı Yeniden Değerleme Oranı’nın kesinleşmesiyle yurt dışından getirilen cep telefonlarının IMEI kayıt ücreti 45 bin 614 TL’den 57 bin 241 TL’ye yükseldi. Zamdan etkilenmemek için başvuruların en geç 31 Aralık 2025’e kadar yapılması gerekiyor.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı Yeniden Değerleme Oranı, Resmî Gazete’de yayımlanarak yüzde 25,49 olarak kesinleşti. Bu oran birçok vergi ve harç kalemine olduğu gibi, yurt dışından getirilen telefonlar için zorunlu olan IMEI kayıt ücretlerine de doğrudan yansıyacak. Yeni yılda uygulanacak tutarın belli olmasıyla birlikte, kayıt yaptırmak isteyen vatandaşların son tarihi kaçırmaması büyük önem taşıyor.
2025 yılında 45.614 TL olan IMEI kayıt ücreti, belirlenen artış oranıyla birlikte 1 Ocak 2026’dan itibaren 57.241 TL olarak uygulanacak. Böylece kayıt ücretinde yaklaşık 11.600 TL’lik bir artış yaşanmış olacak.
Yeni ücretten etkilenmemek için IMEI kaydını yaptırmak isteyenlerin 31 Aralık 2025 tarihine kadar başvuru yapması gerekiyor.
Yurt dışından getirilen telefonların Türkiye’de kullanılmaya devam edebilmesi için IMEI kaydının belirtilen süre içinde yapılması zorunlu. Süreç şu şekilde işliyor:
beyan ediliyor.
Ödeme ise Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesindeki “Cep Telefonu Harcı Ödeme” ekranı üzerinden gerçekleştiriliyor. Ücret yatırıldıktan sonra cihaz birkaç dakika içinde sisteme işlenerek kayıt tamamlanıyor.
IMEI kayıt ücretindeki keskin artış nedeniyle, yıl sonuna yaklaşılırken başvuru yoğunluğunun artması bekleniyor. Uzmanlar, herhangi bir gecikme veya teknik aksaklık yaşanmaması için işlemlerin mümkün olduğunca erken yapılması gerektiğini vurguluyor.
Kaynak: Haber Merkezi
