HGS kabusu büyüyor: Bakiye var, tahsilat yok! Ceza ise katlanıyor!

HGS’de son dönemde artan sistem hataları sürücüleri çileden çıkardı. Bakiye olmasına rağmen ücretin çekilmemesi, geçişlerin ihlal olarak görünmesi ve ceza tutarlarının katlanarak binlerce liraya ulaşması büyük tepki topladı. Bir sürücünün 16 TL’lik borcunun 30 bin TL’ye yükselmesi ise tartışmaları alevlendirdi.
Türkiye’de otoyol ve köprü geçişlerinde kullanılan Hızlı Geçiş Sistemi (HGS), son haftalarda yoğun şikâyetlerle gündeme gelmeye başladı. Birçok sürücü, hesaplarında yeterli bakiye bulunmasına rağmen sistemin geçiş ücretini tahsil etmediğini, bunun da ihlal olarak kaydedilerek cezaların katlanmasına yol açtığını belirtiyor. Özellikle özel otoyol işletmeleriyle ilgili paylaşılan örnekler, sistemde ciddi teknik sorunlar olduğuna işaret ediyor.
Sosyal medyada paylaşılan bir örnek, konuyu yeniden ülke gündemine taşıdı. Bir sürücü, yan yolu kullanarak yaptığı 16 liralık geçiş ihlalinin sisteme düşmediğini, herhangi bir bildirim de almadığını iddia etti. Temmuz ayında gerçekleşen ihlalin fark edilmeden katlanarak 30 bin TL’ye yükseldiğini söyleyen sürücü, “Uyarı yok, bildirim yok. Sürücüden beklenen her şeyi yapıyorsun ama sistem işlemiyor” diyerek tepki gösterdi.
Sürücüler tarafından en sık dile getirilen şikâyetlerden bazıları şöyle:
Birçok kullanıcı, “Sorun bizden kaynaklanmıyor, sistem düzgün çalışmıyor ama cezayı biz ödüyoruz” diyerek duruma isyan etti.
HGS ceza sorgulama ve ödeme ekranlarının da yoğun şikâyet aldığı belirtiliyor. Kullanıcılar, sitenin yavaş olduğunu, ödeme sırasında sık sık hata verdiğini ve işlem sonrası makbuz oluşmadığını ifade ediyor.
Paylaşımlar incelendiğinde sorunların büyük bölümünün özel otoyol ve köprü işletmelerinde yaşandığı görülüyor. Sürücüler, hem sistem arızalarının hem de müşteri hizmetleri tarafından gösterilen ilgisizliğin mağduriyeti artırdığını dile getiriyor.
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul’da tatil için konakladıkları otelde peş peşe fenalaşan ve günler içinde arka arkaya hayatını kaybeden Böcek Ailesi’nin ölüm nedeni kesinleşti. Adli Tıp Kurumu, ölümün gıda zehirlenmesinden değil, ‘böcek ilacı zehirlenmesinden’ kaynaklandığını belirledi. İstanbul’da yaşanan ve günlerce Türkiye’nin gündemini meşgul eden trajik olayda yeni bir gelişme yaşandı. Almanya’dan İstanbul’a tatile gelen Böcek Ailesi’nin konakladıkları otelde rahatsızlanarak […]
Uzun süredir hazırlıkları devam eden 11. Yargı Paketi yarın Meclis’e sunuluyor. Pakette, Covid-19 döneminde oluşan “aynı suç, farklı infaz” mağduriyetini giderecek düzenlemeler yer alırken, ilk etapta yaklaşık 50 bin hükümlü için tahliye sürecinin başlayabileceği belirtiliyor. Uzun süredir kamuoyunun yakından takip ettiği 11. Yargı Paketi, yarın Meclis Başkanlığı’na sunulmaya hazırlanıyor. Düzenleme, özellikle Covid-19 dönemindeki infaz uygulamalarında […]
“Cumhurbaşkanını tehdit” suçlamasıyla yargılanan Fatih Altaylı’ya 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Gazetecinin cezaevinde fiilen kaç ay kalacağına ilişkin infaz hesabı ise netleşmeye başladı. YouTube’daki siyasi yayınlarıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan gazeteci Fatih Altaylı hakkında bugün önemli bir karar açıklandı. Hakkında beş aydır devam eden tutukluluk sürecinin ardından mahkeme, Altaylı’yı 4 yıl 2 […]
“Cumhurbaşkanına tehdit” suçlamasıyla yargılanan gazeteci Fatih Altaylı, ikinci kez hakim karşısına çıktı. Savcılık en az 5 yıl hapis isterken, Altaylı savunmasında örgüt bağlantısı olmadığını, sözlerinin tehdit niteliği taşımadığını belirterek beraatini talep etti. 22 Haziran tarihinden itibaren tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı’nın Silivri’de görülen davası bugün kritik aşamaya geldi. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmanın […]
Bir sabah, kahvaltıdan sonra çay bardağında kalan son yudumu içerken fark ettim: Mutluluk dediğimiz şey, büyük anların değil, küçük detayların izinde saklıydı. Ne bir ödül töreninde, ne de alkışlarla dolu salonlarda… Asıl mutluluk, bir sokak kedisinin göz kırpışında, bir komşunun “kolay gelsin” deyişinde, bir annenin sessizce uzattığı dilimlenmiş elmada gizliydi. Zamanın Unuttuğu Ama Kalbin […]
İstanbul Valiliği, yayımladığı yeni genelgeyle kent genelinde sokak köpeklerinin kontrolsüz beslenmesini yasakladı. Park ve bahçelerde kontrolsüz beslemeye izin verilmeyecek İstanbul Valiliği sahipsiz hayvanlarla ilgili yürütülen çalışmaları yeniden düzenleyen kapsamlı bir genelge yayımladı. Genelgede öne çıkan en önemli maddelerden biri ise sokak köpeklerinin kontrolsüz şekilde beslenmesinin yasaklanması oldu. Özellikle sağlık kuruluşları, eğitim kurumları, havalimanları, ibadethaneler, […]