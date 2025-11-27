HGS kabusu büyüyor: Bakiye var, tahsilat yok! Ceza ise katlanıyor!

HGS’de son dönemde artan sistem hataları sürücüleri çileden çıkardı. Bakiye olmasına rağmen ücretin çekilmemesi, geçişlerin ihlal olarak görünmesi ve ceza tutarlarının katlanarak binlerce liraya ulaşması büyük tepki topladı. Bir sürücünün 16 TL’lik borcunun 30 bin TL’ye yükselmesi ise tartışmaları alevlendirdi.

Türkiye’de otoyol ve köprü geçişlerinde kullanılan Hızlı Geçiş Sistemi (HGS), son haftalarda yoğun şikâyetlerle gündeme gelmeye başladı. Birçok sürücü, hesaplarında yeterli bakiye bulunmasına rağmen sistemin geçiş ücretini tahsil etmediğini, bunun da ihlal olarak kaydedilerek cezaların katlanmasına yol açtığını belirtiyor. Özellikle özel otoyol işletmeleriyle ilgili paylaşılan örnekler, sistemde ciddi teknik sorunlar olduğuna işaret ediyor.

“16 TL NASIL 30 BİN TL OLDU?” TEPKİ BÜYÜYOR

Sosyal medyada paylaşılan bir örnek, konuyu yeniden ülke gündemine taşıdı. Bir sürücü, yan yolu kullanarak yaptığı 16 liralık geçiş ihlalinin sisteme düşmediğini, herhangi bir bildirim de almadığını iddia etti. Temmuz ayında gerçekleşen ihlalin fark edilmeden katlanarak 30 bin TL’ye yükseldiğini söyleyen sürücü, “Uyarı yok, bildirim yok. Sürücüden beklenen her şeyi yapıyorsun ama sistem işlemiyor” diyerek tepki gösterdi.

BAKİYE VAR AMA ÜCRET ÇEKİLMİYOR: “SORUN BİZDEN DEĞİL SİSTEMDEN”

Sürücüler tarafından en sık dile getirilen şikâyetlerden bazıları şöyle:

HGS’de bakiye olmasına rağmen tahsilat yapılmaması,

Gün içinde yükleme yapılmasına karşın sistemin bu yüklemeyi görmemesi,

Plaka tanıma kameralarının zaman zaman araçları okuyamaması,

Ceza tutarlarının herhangi bir uyarı olmadan 10 katına kadar çıkması.

Birçok kullanıcı, “Sorun bizden kaynaklanmıyor, sistem düzgün çalışmıyor ama cezayı biz ödüyoruz” diyerek duruma isyan etti.

WEB SİTESİ DE SORUNLU: “CEZA ÖDEMEK BİLE İŞKENCE”

HGS ceza sorgulama ve ödeme ekranlarının da yoğun şikâyet aldığı belirtiliyor. Kullanıcılar, sitenin yavaş olduğunu, ödeme sırasında sık sık hata verdiğini ve işlem sonrası makbuz oluşmadığını ifade ediyor.

ŞİKAYETLERİN ORTAK NOKTASI: ÖZEL OTOYOLLAR

Paylaşımlar incelendiğinde sorunların büyük bölümünün özel otoyol ve köprü işletmelerinde yaşandığı görülüyor. Sürücüler, hem sistem arızalarının hem de müşteri hizmetleri tarafından gösterilen ilgisizliğin mağduriyeti artırdığını dile getiriyor.

Kaynak: Haber Merkezi