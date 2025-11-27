Asgari Ücrette Beklenen Zam Oranı Netleşiyor: Masada 25’lik Artış ve ‘Refah Payı’ Formülü

2026 asgari ücret zammı için geri sayım sürerken, uzmanlardan çarpıcı oranlar geldi. Sosyal Güvenlik Müşaviri İsmet Çetinkaya’ya göre en güçlü senaryo yüzde 25 zam ve refah payı eklemesi. “O rakam masaya gelmez” dediği seviyeler ise dikkat çekti.

Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesi milyonların gözü açıklanacak zam oranına çevrilmiş durumda. Asgari ücretin ne kadar olacağına dair hem hükümetten hem de uzmanlardan art arda açıklamalar gelirken, kulislerde öne çıkan zam senaryoları netleşmeye başladı. Sosyal Güvenlik Müşaviri İsmet Çetinkaya, hem gerçekleşen enflasyon hem de refah payı hesabıyla çarpıcı bir artış oranı ortaya koyarak “Bu rakamın masaya gelmesi zor” dedi.

BAKAN IŞIKHAN: “OPTİMAL BİR SEVİYE ÇIKACAK”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, komisyonun Aralık başında toplanacağını belirterek hem çalışanların refahını hem işverenlerin üretim gücünü koruyan bir seviyenin hedeflendiğini açıkladı. Tarafların sosyal diyalog içinde uzlaşmasının önemine vurgu yaptı.

SENDİKALAR KOMİSYONA MESAFELİ

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, komisyon yapısının değişmemesi halinde toplantıya katılmayacaklarını daha önce açıklamıştı.

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, “Mevcut yapıyla masaya oturmayız” derken; HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan, asgari ücretin Almanya’daki gibi işçi–işveren temsilcileri tarafından belirlenmesi gerektiğini belirtti.

UZMAN GÖRÜŞÜ: “O RAKAM MASAYA GELMEZ”

TV100 yayınında değerlendirmede bulunan SGK Müşaviri İsmet Çetinkaya, masadaki oranları şöyle analiz etti:

■ Konuşulan aralık: %20–25

“Şu an masada yüzde 20 ile yüzde 25 arasında dolaşan rakamlar var. Bizim beklentimiz de bu yönde.”

■ En kritik detay: Gerçekleşen enflasyon + refah payı

Çetinkaya, 2025’in yüzde 33 civarında kapanacağını ve mevcut asgari ücretin yılbaşından bugüne alım gücü kaybına uğradığını hatırlatarak şu hesabı yaptı:

Hedeflenen 2026 enflasyonu: %19

2025 kaybı: +3 puan

Ek refah payı: +3 puan

Toplam: %25 zam

■ “Yüzde 30 çok düşük ihtimal”

Çetinkaya, yüzde 30 ve üzeri zam beklentilerine ilişkin ise şunları söyledi:

“Hayat pahalılığına bakınca yüksek oranlar konuşulmalı ama mevcut ekonomi politikaları nedeniyle yüzde 30 ihtimali çok zayıf. Böyle bir rakamı masada beklemiyorum.”

2026 ASGARİ ÜCRET İÇİN SENARYOLAR

Açıklamalara göre asgari ücret artış ihtimalleri şöyle şekilleniyor:

Zam Oranı Yeni Asgari Ücret (TL)

%20 26.524 TL

%22 26.966 TL

%25 (en güçlü senaryo) 27.630 TL

%30 28.735 TL

%35 29.840 TL

%40 30.945 TL

Çetinkaya, özellikle 27–27.5 bin TL bandının en gerçekçi seviyeler olduğunu ifade etti.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET

Brüt: 26.005,50 TL

Net: 22.104,67 TL

İşverene toplam maliyet: 30.621,48 TL

GÖZLER KOMİSYONDA

Sendikaların tavrı, hükümetin mesajları ve uzman hesapları birleştiğinde, 2026 yılı için yüzde 25 zam + refah payı formülü en güçlü ihtimal olarak öne çıkıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun Aralık ayındaki toplantısında, milyonların gelirini belirleyecek nihai karar netleşecek.

