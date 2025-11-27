Osimhen derbiye yetişecek mi? Galatasaray’da kritik hafta ve tam kapsamlı seferberlik!

Galatasaray, Avrupa’da aldığı yenilginin ardından tüm dikkatini Kadıköy’deki derbiye veriyor. Sakatlığı süren Victor Osimhen için sağlık ekibi yoğun mesai yürütüyor. Yıldız golcü yarın sahada denenecek; hedef, pazartesi akşamı Fenerbahçe karşısında sahada olması.
Union Saint-Gilloise mağlubiyetiyle Avrupa’da yara alan Galatasaray, gözünü pazartesi günü Kadıköy’de oynanacak dev derbiye dikti. Sakatlıklarla boğuşan sarı-kırmızılı ekipte nefesler Victor Osimhen için tutulmuş durumda. Sol arka adalesindeki zorlanma nedeniyle 10 gündür takımdan ayrı kalan Nijeryalı yıldız için adeta seferberlik ilan edildi. Sağlık ekibi, Osimhen’i kritik mücadeleye yetiştirmek için yoğun bir tedavi programı uygularken, golcünün yarın sahada test edileceği öğrenildi.
Union Saint-Gilloise karşısında 33 maçlık iç saha serisi biten Galatasaray, Şampiyonlar Ligi sonrası tüm enerjisini ligdeki kritik Fenerbahçe karşılaşmasına yönlendirdi. Sakat ve cezalı oyuncular sebebiyle kadroda büyük eksikler yaşayan teknik heyetin en büyük belirsizliği ise Victor Osimhen’in durumu.
Nijerya–Kongo maçında yaşanan sakatlık sonrası yapılan kontrollerde yıldız golcünün sol arka adalesinde orta seviyede zorlanma ve kanama olduğu belirlendi. Bu süreçte topa dahi dokunamayan Osimhen, son 10 gündür salon çalışmaları ve yoğun tedavi protokolüyle hazır tutuluyor.
Galatasaray cephesinde yarının büyük önem taşıdığı belirtiliyor. Oyuncunun takımla birlikte sahaya çıkarak ağrı ve zorlanma durumunun kontrol edileceği, buna göre derbi planlamasının netleşeceği ifade edildi. Osimhen’in fedakârlık yapmaya hazır olduğunu iletmesi ise teknik ekibin umutlarını artırdı.
Teknik direktör Okan Buruk’un sağlık ekibiyle sürekli iletişimde olduğu ve yıldız golcünün derbide mutlaka sahada olmasını istediği aktarıldı. Osimhen’in yer almadığı iki Avrupa maçında da gol atamayan Galatasaray, dev karşılaşmada hücum gücünü eksiksiz kullanmayı hedefliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
