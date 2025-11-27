Türk tiyatrosunun efsanesi Zihni Göktay huzurevine yerleşti: Son görüntüler yürek burktu

“Lüküs Hayat” operetindeki unutulmaz Rıza rolüyle hafızalara kazınan usta sanatçı Zihni Göktay’ın bir huzurevinde yaşamaya başladığı öğrenildi. 79 yaşındaki tiyatro duayeninin görüntüleri sosyal medyada büyük üzüntü yarattı.

Türk tiyatrosunun en güçlü sahne karakterlerinden biri olarak kabul edilen, altmış yılı aşan sanat hayatı boyunca yüzlerce kez seyircinin karşısına çıkan Zihni Göktay’ın Maltepe’deki bir huzurevine yerleştiği ortaya çıktı. Usta oyuncunun son görüntülerinin yayılması, sanat dünyasında olduğu kadar sosyal medyada da duygusal tepkilere yol açtı.

HAFIZALARA KAZINAN BİR TİYATRO ÖMRÜ

“Lüküs Hayat” operetinde canlandırdığı Rıza karakteriyle tiyatro tarihinde özel bir yer edinen Göktay, kariyeri boyunca 22 müzikal, 10 çocuk oyunu dâhil olmak üzere 100’den fazla prodüksiyonda sahne aldı.

Sahnede enerjisi, yorum gücü ve doğaçlama yeteneğiyle tanınan usta isim, uzun yıllar İstanbul Şehir Tiyatroları’nın en önemli aktörleri arasında yer aldı.

Göktay’ın Fenerbahçe’de yaşadığı evin yıkılmasının ardından Maltepe’deki bir huzurevine geçtiği, burada sakin bir yaşam sürdüğü öğrenildi. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

SOSYAL MEDYADA YOĞUN DUYGUSAL TEPKİLER

Sanatçının huzurevinde çekilen son görüntüleri kısa sürede gündem olurken, binlerce kullanıcıdan destek mesajı yağdı.

Paylaşımlar arasında en çok öne çıkan yorumlar şöyle oldu:

“Bir dev… Çok üzüldüm.”

“Zihni hocamızın değeri ölçülmez.”

“Böyle ustalar unutulmamalı.”

Göktay’ın yıllarca sahnede bıraktığı izlere duyulan saygı, sosyal medyada geniş bir dayanışma duygusuyla tekrar görünür hâle geldi.

ZİHNİ GÖKTAY KİMDİR?

1945 İstanbul doğumlu Zihni Göktay, Türk tiyatrosunun yaşayan efsaneleri arasında gösteriliyor.

Keskin mizah anlayışı, güçlü sahne disiplini ve özellikle müzikal tiyatro türüne yaptığı katkılarla tanınan sanatçı, ülkenin en önemli operetlerinden “Lüküs Hayat”taki performansıyla geniş kitleler tarafından sevildi.

Kariyerinde 100’den fazla oyunda yer alan Göktay, tiyatro sanatının Türkiye’deki gelişimine büyük katkı sağladı ve “müzikal tiyatronun duayeni” olarak anılmaya devam ediyor.

