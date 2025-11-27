“DOC” dizisinde şok ayrılık! Alina Boz haberleri uçakta görünce şoke oldu

NOW TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan “DOC” dizisinin başrolü için aylar önce anlaşan Alina Boz’un, projeden çıkarıldığını tatilden dönerken uçaktayken çıkan haberlerden öğrendiği iddia edildi. Boz’un duruma tepki göstererek hukuki süreç için hazırlık yaptığı konuşulurken, yerine Sıla Türkoğlu’nun geçeceği öne sürülüyor.

Televizyonun genç kuşak yıldızları arasında yer alan Alina Boz, haftalardır hazırlık süreci devam eden “DOC” dizisinde başrol oynayacaktı. Ancak kulislere yansıyan bilgilere göre ünlü oyuncu, yapım şirketinin kendisini kadrodan çıkardığını resmi bir bildirimle değil, tatil dönüşünde eşiyle birlikte uçaktayken açtığı haberlere bakarak öğrendi. Yapım tarafı ayrılığın “karşılıklı anlaşmayla” olduğunu savunsa da yaşanan gelişmeler magazin dünyasında büyük tartışma yarattı.

“UÇAKTA HABERLERDEN ÖĞRENDİ” İDDİASI

Yapım ekibi geçtiğimiz yaz Alina Boz ile sözleşme yapmış, proje için hazırlık süreci başlamıştı. Ancak gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı kulis bilgilerine göre Boz, diziden çıkarıldığını kendi isteğiyle değil, yapım şirketinin kararıyla öğrendi. Ünlü oyuncunun bu kararın kendisine bildirilmemesinden dolayı büyük şaşkınlık yaşadığı ve süreci yargıya taşımaya hazırlandığı iddia ediliyor.

SILA TÜRKOĞLU İSMİ GÜNDEMDE

“DOC” dizisi için Alina Boz’un yerine düşünülen isim ise adeta son dönemin yükselen yıldızı olan Sıla Türkoğlu… Geçtiğimiz hafta başında teklif götürülen Türkoğlu’nun nihai kararını kısa süre içinde vereceği belirtiliyor. Eğer anlaşma sağlanırsa dizinin başrolünde önemli bir değişiklik yaşanmış olacak.

YAPIMDAN ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMA

Yapım şirketi ise gelen eleştirilere karşı yaptığı açıklamada Boz’la “karşılıklı mutabakatla” yolların ayrıldığını duyurdu. Ancak iki tarafın açıklamaları arasındaki uyumsuzluk, dizide yaşanan kriz tartışmalarını daha da alevlendirdi.

PROJENİN AKIBETİ MERAK KONUSU

Başrol değişikliğinin ardından projenin çekim takvimi, yayın tarihi ve oyuncu kadrosuyla ilgili yeni düzenlemeler yapılması bekleniyor. İzleyiciler ise yaşanan karmaşanın ardından “DOC” dizisinin başlangıç sürecinin nasıl ilerleyeceğini merak ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi