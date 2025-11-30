29 Kasım reyting sonuçları açıklandı! Cumartesi gecesine damga vuran yapım belli oldu: Üç kategoride tek lider

Kadıköy Gazetesi

29 Kasım Cumartesi akşamının reyting sonuçları açıklandı. Güller ve Günahlar, Total, AB ve ABC1 kategorilerinin tamamında rakiplerini geride bırakarak gecenin açık ara lideri oldu.

29 Kasım Cumartesi günü televizyon ekranlarında üç büyük yapımın rekabeti yaşandı. Kanal D’nin popüler dizisi Güller ve Günahlar, TRT 1’in sevilen yapımı Gönül Dağı ve NOW TV’de yayınlanan Ben Leman reyting yarışında karşı karşıya geldi. Açıklanan sonuçlara göre gecenin kazananı netleşti: Güller ve Günahlar, üç ana kategoride de zirveyi kimseye bırakmadı.

GÜLLER VE GÜNAHLAR FARK AÇTI: ÜÇ KATEGORİDE LİDERLİK

Kanal D’de ekrana gelen Güller ve Günahlar, 29 Kasım gecesine damgasını vurarak tüm kategorilerde zirveye yerleşti.
Dizinin aldığı oranlar şöyle:

  • TOTAL: 9.20
  • AB: 6.32
  • ABC1: 7.73

Bu sonuçlarla yapım, hem rakiplerine fark attı hem de sezonun en başarılı cumartesi yayınlarından birine imza attı.

GÖNÜL DAĞI İSTİKRARINI SÜRDÜRDÜ

TRT 1’in uzun soluklu dizisi Gönül Dağı, bu hafta da güçlü performansını korudu ve üç kategorinin tamamında ikinci sıraya yerleşti.

Dizinin reytingleri şöyle gerçekleşti:

  • TOTAL: 6.65
  • AB: 3.88
  • ABC1: 5.70

Gönül Dağı, özellikle TOTAL kategorisindeki istikrarlı başarısıyla dikkat çekti.

BEN LEMAN ÜÇÜNCÜ SIRADA YER ALDI

NOW TV’nin yeni dizisi Ben Leman ise gecenin üçüncü başarılı yapımı oldu.
Yapımın aldığı reyting oranları şöyle:

  • TOTAL: 3.00
  • AB: 3.65
  • ABC1: 3.47

Dizi, özellikle AB kategorisindeki performansıyla yarışta varlığını sürdürdü.

