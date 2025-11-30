29 Kasım reyting sonuçları açıklandı! Cumartesi gecesine damga vuran yapım belli oldu: Üç kategoride tek lider

29 Kasım Cumartesi akşamının reyting sonuçları açıklandı. Güller ve Günahlar, Total, AB ve ABC1 kategorilerinin tamamında rakiplerini geride bırakarak gecenin açık ara lideri oldu.
29 Kasım Cumartesi günü televizyon ekranlarında üç büyük yapımın rekabeti yaşandı. Kanal D’nin popüler dizisi Güller ve Günahlar, TRT 1’in sevilen yapımı Gönül Dağı ve NOW TV’de yayınlanan Ben Leman reyting yarışında karşı karşıya geldi. Açıklanan sonuçlara göre gecenin kazananı netleşti: Güller ve Günahlar, üç ana kategoride de zirveyi kimseye bırakmadı.
Kanal D’de ekrana gelen Güller ve Günahlar, 29 Kasım gecesine damgasını vurarak tüm kategorilerde zirveye yerleşti.
Dizinin aldığı oranlar şöyle:
Bu sonuçlarla yapım, hem rakiplerine fark attı hem de sezonun en başarılı cumartesi yayınlarından birine imza attı.
TRT 1’in uzun soluklu dizisi Gönül Dağı, bu hafta da güçlü performansını korudu ve üç kategorinin tamamında ikinci sıraya yerleşti.
Dizinin reytingleri şöyle gerçekleşti:
Gönül Dağı, özellikle TOTAL kategorisindeki istikrarlı başarısıyla dikkat çekti.
NOW TV’nin yeni dizisi Ben Leman ise gecenin üçüncü başarılı yapımı oldu.
Yapımın aldığı reyting oranları şöyle:
Dizi, özellikle AB kategorisindeki performansıyla yarışta varlığını sürdürdü.
Kaynak: Haber Merkezi
