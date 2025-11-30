Asgari Ücrette Kırmızı Alarm: Çalışanlar Beklediği Zammı Alamayacak

Asgari ücret görüşmelerine günler kala DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 2026’nın çalışanlar için çok daha zor bir yıl olacağını söyledi. Çerkezoğlu’na göre enflasyon hedefleri yine tutmayacak, yeni vergiler kapıda ve mevcut zam oranlarıyla asgari ücretin 30 bin TL’yi görmesi mümkün değil.
Yeni asgari ücretin belirleneceği kritik takvim yaklaşırken, çalışma hayatının en büyük tartışma başlıklarından biri yeniden gündemin merkezine yerleşti. Komisyon toplantıları öncesi değerlendirmelerde bulunan DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 2026 yılının işçiler açısından çok daha zor geçeceğini vurgulayarak, mevcut ekonomik tablo ve uygulanacak politikaların asgari ücreti 30 bin TL seviyesine dahi taşımaya yetmeyeceğini söyledi. Enflasyon hedeflerinin yıllardır tutmadığını hatırlatan Çerkezoğlu, yeni yılda milyonlarca çalışanın daha ağır bir mali yük altında kalacağı uyarısında bulundu.
2026 asgari ücretinin belirlenmesi için geri sayım sürerken gözler komisyonun Aralık ayındaki toplantılarına çevrildi. Milyonlarca çalışan için hayati önem taşıyan görüşmeler öncesi DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, sürece ilişkin çarpıcı uyarılarda bulundu. Çerkezoğlu, ekonomik tablonun giderek ağırlaştığını ve işçilerin alım gücünün yıl içinde dramatik biçimde eridiğini belirterek, “Mevcut zam oranlarıyla 30 bin TL’lik asgari ücret dahi hayal” dedi.
Çerkezoğlu, 2025 yılı içinde asgari ücretlinin resmi enflasyon karşısındaki kaybının 6.322 TL’ye ulaştığını hatırlatarak şu değerlendirmeyi yaptı:
“Asgari ücret yılın başında yüzde 30 artırıldı fakat enflasyon yüzde 44,4 geldi. Gerçek alım gücü ciddi şekilde düştü. Bugün 16 bin TL seviyesine gerilemiş bir asgari ücret var; yıl sonunda bu rakamın 15 bin TL’ye kadar ineceğini öngörüyoruz. Türkiye’de çalışanların yarısı asgari ücretli hâle geldi. Bu, ülkeyi bir ‘asgari ücret ülkesi’ne dönüştürdü.”
Hükümetin “hedeflenen enflasyon” söylemini eleştiren Çerkezoğlu, 2009’dan bu yana belirlenen hiçbir enflasyon hedefinin gerçekleşmediğini dile getirdi.
“Bu kadar derin kayıpların yaşandığı bir ortamda yüzde 20–30 bandındaki zamların konuşulması dahi vahim. Bu oranlarla asgari ücretin 30 bin TL’yi bile göremeyeceği çok açık.”
Türkiye’de büyüyen gelir uçurumuna dikkat çeken Çerkezoğlu, işçilerin temel ihtiyaçları karşılamakta zorlandığını belirtti:
“Artık işçiler, çocuklarının beslenme çantasına bir mandalina koyup koyamayacağını düşünüyor. Bir yumurtanın 10 TL olduğu bir ülkede, işçinin çocuğuna nasıl sağlıklı besin alabileceğini tartışıyoruz. Bu tabloda refahtan söz edilemez.”
Çerkezoğlu, Orta Vadeli Program’da yer alan düzenlemelerin işçiler için yeni yükler getireceğine dikkat çekerek, 2026 yılı için karamsar bir tablo çizdi:
“Eğer programdaki vergi politikaları uygulanırsa iğneden ipliğe her şeyde yeni vergiler gündeme gelecek. Ekonomik daralmanın, enflasyonun ve yüksek maliyetlerin faturası yine emekçiye, küçük esnafa çıkarılacak. Bu nedenle 2026 işçiler açısından çok daha ağır bir yıl olacak.”
DİSK’in Aralık ayında eylem takvimini başlatacağını belirten Çerkezoğlu, 5 Aralık’ta Kocaeli’de geniş katılımlı bir protesto düzenleneceğini duyurdu:
“Adaletli gelir ve vergi düzeni için üç yıldır mücadele ediyoruz. Bu kez tüm emek örgütleriyle birlikte daha büyük bir hareket başlatacağız.”
Asgari ücretin belirlenmesine kısa süre kalmışken, ekonomik belirsizlikler ve yüksek enflasyon baskısı tartışmaları daha da sertleştiriyor. İşçi tarafı geçim şartlarının her geçen gün kötüleştiğini vurgularken, hükümet cephesinden gelecek zam formülleri büyük merak konusu. Ancak DİSK’e göre tablo net: 2026’da asgari ücretlinin işi çok daha zor olacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Yıl sonu yaklaşırken bankalar arasındaki promosyon rekabeti zirveye çıktı. Emekli, dul ve yetim aylığı alanlar için ödemeler 30 bin TL’nin üzerine çıktı; bazı bankalarda toplam avantaj 39.500 TL’ye kadar ulaştı. Emekli, dul ve yetim aylığı alan milyonlarca kişinin merakla takip ettiği banka promosyonlarında yıl sonu hareketliliği doruk noktasına ulaştı. Bankaların rekabeti hızlanırken, promosyon ödemeleri 30 […]
Altın ve gümüşte yılın kazanç tablosu netleşirken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 2026’da en çok getiri sağlayacağını düşündüğü yatırım aracını açıkladı. Memiş, gümüşün yeniden yükselişe geçeceğini belirtirken, yatırım sepeti için alternatif önerilerde bulundu. 2025 yılının son günlerine yaklaşılırken yatırımcılar yeni yıl için yol haritası oluşturmaya başladı. Altın ve gümüş, bu yılın kazandıranları arasında […]
Halkbank’ın esnaf ve sanatkârlara vereceği hazine destekli krediler için yeni esaslar açıklandı. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme, 1 Ocak itibarıyla uygulanacak. Esnaf ve sanatkârların uzun süredir beklediği hazine faiz destekli kredi düzenlemesi yürürlüğe girdi. Halkbank tarafından kullandırılacak yatırım ve işletme kredilerine ilişkin usul ve esasları belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni düzenleme, hem faiz desteğinin […]
2025 yılı ölüm aylığı düzenlemesi açıklandı. SGK, sigortalı bir kişinin vefatı sonrası aile bireylerine bağlanan destek tutarını en az 10.852 TL olarak güncelledi. Yeni ödeme, dul eşten çocuklara ve belirli şartları sağlayan anne-babalara kadar geniş bir kesimi kapsıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2025 yılına ilişkin ölüm aylığı ödemelerinde yeni düzenlemeye gitti. Sigortalı bir kişinin hayatını […]
11. Yargı Paketi kapsamında 1 Ocak 2016’dan önce oluşan genel sağlık sigortası prim borçları ile gecikme cezalarının tamamen silinmesi öngörülüyor. Düzenlemeden yaklaşık 1,5 milyon kişinin yararlanması bekleniyor. AK Parti’nin uzun süredir üzerinde çalıştığı 11. Yargı Paketi’nin detayları netleşmeye başladı. TBMM Başkanlığı’na sunulan kanun teklifinde, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren önemli bir madde yer alıyor. Buna göre, 1 […]
Kademeli emeklilik sistemi, EYT sonrası gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri olmaya devam ediyor. 2000 sonrası sigorta girişi olan milyonlarca çalışan, yeni modelin ne zaman çıkarılacağını ve kimlere erken emeklilik imkânı sağlayacağını merak ediyor. Erken emeklilik beklentisi, EYT düzenlemesinin ardından özellikle 1999–2008 yılları arasında sigorta girişi bulunan çalışanlar için yeniden gündemin ilk sıralarına yerleşti. Meclis’e […]