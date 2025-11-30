Asgari Ücrette Kırmızı Alarm: Çalışanlar Beklediği Zammı Alamayacak

Asgari ücret görüşmelerine günler kala DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 2026’nın çalışanlar için çok daha zor bir yıl olacağını söyledi. Çerkezoğlu’na göre enflasyon hedefleri yine tutmayacak, yeni vergiler kapıda ve mevcut zam oranlarıyla asgari ücretin 30 bin TL’yi görmesi mümkün değil.

Yeni asgari ücretin belirleneceği kritik takvim yaklaşırken, çalışma hayatının en büyük tartışma başlıklarından biri yeniden gündemin merkezine yerleşti. Komisyon toplantıları öncesi değerlendirmelerde bulunan DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 2026 yılının işçiler açısından çok daha zor geçeceğini vurgulayarak, mevcut ekonomik tablo ve uygulanacak politikaların asgari ücreti 30 bin TL seviyesine dahi taşımaya yetmeyeceğini söyledi. Enflasyon hedeflerinin yıllardır tutmadığını hatırlatan Çerkezoğlu, yeni yılda milyonlarca çalışanın daha ağır bir mali yük altında kalacağı uyarısında bulundu.

ASGARİ ÜCRET SÜRECİNDE KRİTİK DÖNEM BAŞLIYOR

2026 asgari ücretinin belirlenmesi için geri sayım sürerken gözler komisyonun Aralık ayındaki toplantılarına çevrildi. Milyonlarca çalışan için hayati önem taşıyan görüşmeler öncesi DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, sürece ilişkin çarpıcı uyarılarda bulundu. Çerkezoğlu, ekonomik tablonun giderek ağırlaştığını ve işçilerin alım gücünün yıl içinde dramatik biçimde eridiğini belirterek, “Mevcut zam oranlarıyla 30 bin TL’lik asgari ücret dahi hayal” dedi.

“ASGARİ ÜCRET 16 BİN TL’YE GERİLEDİ, YIL SONUNDA 15 BİN TL’YE DÜŞECEK”

Çerkezoğlu, 2025 yılı içinde asgari ücretlinin resmi enflasyon karşısındaki kaybının 6.322 TL’ye ulaştığını hatırlatarak şu değerlendirmeyi yaptı:

“Asgari ücret yılın başında yüzde 30 artırıldı fakat enflasyon yüzde 44,4 geldi. Gerçek alım gücü ciddi şekilde düştü. Bugün 16 bin TL seviyesine gerilemiş bir asgari ücret var; yıl sonunda bu rakamın 15 bin TL’ye kadar ineceğini öngörüyoruz. Türkiye’de çalışanların yarısı asgari ücretli hâle geldi. Bu, ülkeyi bir ‘asgari ücret ülkesi’ne dönüştürdü.”

“2009’DAN BU YANA ENFLASYON HEDEFİ HİÇ TUTMADI”

Hükümetin “hedeflenen enflasyon” söylemini eleştiren Çerkezoğlu, 2009’dan bu yana belirlenen hiçbir enflasyon hedefinin gerçekleşmediğini dile getirdi.

“Bu kadar derin kayıpların yaşandığı bir ortamda yüzde 20–30 bandındaki zamların konuşulması dahi vahim. Bu oranlarla asgari ücretin 30 bin TL’yi bile göremeyeceği çok açık.”

“BİR AİLEDE DÖRT KİŞİ ÇALIŞSA YOKSULLUK SINIRINA ULAŞAMIYOR”

Türkiye’de büyüyen gelir uçurumuna dikkat çeken Çerkezoğlu, işçilerin temel ihtiyaçları karşılamakta zorlandığını belirtti:

“Artık işçiler, çocuklarının beslenme çantasına bir mandalina koyup koyamayacağını düşünüyor. Bir yumurtanın 10 TL olduğu bir ülkede, işçinin çocuğuna nasıl sağlıklı besin alabileceğini tartışıyoruz. Bu tabloda refahtan söz edilemez.”

“YENİ VERGİLER KAPIDA: 2026 ÇOK DAHA ZOR OLACAK”

Çerkezoğlu, Orta Vadeli Program’da yer alan düzenlemelerin işçiler için yeni yükler getireceğine dikkat çekerek, 2026 yılı için karamsar bir tablo çizdi:

“Eğer programdaki vergi politikaları uygulanırsa iğneden ipliğe her şeyde yeni vergiler gündeme gelecek. Ekonomik daralmanın, enflasyonun ve yüksek maliyetlerin faturası yine emekçiye, küçük esnafa çıkarılacak. Bu nedenle 2026 işçiler açısından çok daha ağır bir yıl olacak.”

“5 ARALIK’TA KİTLESEL EYLEM”

DİSK’in Aralık ayında eylem takvimini başlatacağını belirten Çerkezoğlu, 5 Aralık’ta Kocaeli’de geniş katılımlı bir protesto düzenleneceğini duyurdu:

“Adaletli gelir ve vergi düzeni için üç yıldır mücadele ediyoruz. Bu kez tüm emek örgütleriyle birlikte daha büyük bir hareket başlatacağız.”

ASGARİ ÜCRET İÇİN ZORLU BİR MÜZAKERE DÖNEMİ GELİYOR

Asgari ücretin belirlenmesine kısa süre kalmışken, ekonomik belirsizlikler ve yüksek enflasyon baskısı tartışmaları daha da sertleştiriyor. İşçi tarafı geçim şartlarının her geçen gün kötüleştiğini vurgularken, hükümet cephesinden gelecek zam formülleri büyük merak konusu. Ancak DİSK’e göre tablo net: 2026’da asgari ücretlinin işi çok daha zor olacak.

