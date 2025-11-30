Gözyaşları yetmedi, şimdi de bot hesap iddiası! Evrim Akın yeniden gündemde

Bez Bebek dizisindeki mobbing tartışması büyürken, bu kez Evrim Akın’ın kendisini temize çıkarmak için sosyal medyada bot hesaplarla TT çalışması yaptırdığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Yıllar sonra yeniden alevlenen Bez Bebek tartışması, emektar oyuncu Evrim Akın’ın gözyaşlarıyla yaptığı açıklamalarla gündemin merkezine oturmuştu. Asena Keskinci’nin psikolojik şiddet iddialarını reddeden Akın’ın açıklaması sosyal medyada büyük etki yaratmış; kimi kullanıcılar oyuncuya destek verirken, bir kesim açıklamaları “samimiyetsiz” bularak sert eleştirilerde bulunmuştu. Ancak tartışma henüz dinmemişken çok daha çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

YENİ KRİZ: “BOT HESAPLARLA KENDİNİ SAVUNDU” İDDİASI

Sosyal medyada dolaşıma giren bilgilere göre Evrim Akın’ın, hakkındaki iddiaları bastırmak ve olumlu algı oluşturmak amacıyla bot hesaplardan oluşan bir ekip aracılığıyla TT çalışması yaptırdığı öne sürüldü.

Bu iddia kısa sürede X (Twitter) gündemine taşındı ve tartışmayı bambaşka bir noktaya taşıdı.

Kullanıcılar, Akın’ın açıklamasından sonra aynı anda benzer içeriklerin paylaşılmasını “organize destek çalışması” olarak yorumladı.

BEZ BEBEK YILLAR SONRA SKANDALLA GÜNDEMDE

2007–2010 yılları arasında ekranlarda olan Bez Bebek dizisi, bir dönemin en popüler çocuk yapımlarından biri olarak hafızalara kazınmıştı. Ancak yıllar sonra eski oyuncuların yaşadığı gerilimler diziyi yeniden tartışmaların merkezine taşıdı.

Asena Keskinci neler söylemişti?

Sette Evrim Akın tarafından kendisine psikolojik baskı uygulandığını,

Çekim sürecinde ailesinin boşanma dönemini yaşadığı için savunmasız olduğunu,

Evrim Akın’ın babasıyla ilişkisinin o yıllara dayandığını,

Yıllardır bu nedenle sessiz kaldığını iddia etmişti.

Keskinci’nin açıklaması magazin gündemini adeta altüst ederken, tartışma sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

EVRİM AKIN’IN GÖZYAŞLARIYLA YAPTIĞI AÇIKLAMA

İddiaların ardından sessizliğini bozan Evrim Akın, gözyaşları içinde yaptığı açıklamada:

“Mobbing iddiası kesinlikle doğru değil.”

“Asena’nın babasıyla 3 yıldır ilişki yaşıyorum, olay yıllar önceye dayanmıyor.”

“İtibar suikastına uğruyorum.”

ifadelerini kullanmıştı.

Akın’ın bu açıklaması hem destek hem eleştiri toplamış, sosyal medyada “samimiyet” tartışması başlamıştı.

TARTIŞMA BÜYÜYOR: BOT HESAP İDDİASI YENİ BOYUT EKLEDİ

Gözyaşlarıyla yapılan açıklamanın ardından sosyal medyada bir anda eş zamanlı paylaşılan Evrim Akın destek içerikleri, kullanıcıların dikkatini çekti.

İddialara göre:

Kısa sürede binlerce olumlu mesaj paylaşılması,

Aynı kalıpta cümleler,

Yeni açılmış ve etkileşimi düşük hesapların devreye girmesi

“bot destek çalışması” ihtimalini gündeme getirdi.

Henüz resmi bir kanıt olmasa da iddia, tartışmanın seyrini tamamen değiştirdi.

Kaynak: Haber Merkezi