Anasayfa » Politika » CHP kurultayında gergin anlar! Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu’nun “arının” çıkışına çok sert yanıt

CHP kurultayında gergin anlar! Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu’nun “arının” çıkışına çok sert yanıt

Yayınlanma:
Güncellenme:
Züleyha Karan Yönetici
CHP kurultayında gergin anlar! Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu’nun “arının” çıkışına çok sert yanıt

CHP lideri Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’nun “CHP yolsuzluk iddialarından arınmalı” sözlerine kurultay kürsüsünden karşılık verdi: “Arınacaksa bu parti, bizi 25’e mahkûm etmek isteyenlerden arınacak!”

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 39. Olağan Kurultayı’nda tansiyon yükseldi.
Eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun, partiye yönelik devam eden soruşturmalara ilişkin yaptığı “CHP arınmalı” çıkışının ardından kürsüye çıkan Genel Başkan Özgür Özel, mesajlarını sert bir dille verdi. Özel, “Bu parti arınacaksa, bizi eski yenilgi psikolojisine hapsetmek isteyen anlayıştan arınacak” sözleriyle salonda büyük alkış aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi’nde basın açıklaması yaptı.

ÖZGÜR ÖZEL KÜRSÜDE: “KİMSE BİZİ YENİLGİYE ALIŞTIRMAYACAK”

Özel, Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya mesajındaki eleştirileri açıkça hedef alarak şu ifadeleri kullandı:

  • “CHP arınacaksa, bizi 25 oy bandına mahkûm edenlerden arınacak.”
  • “Sokağa inmeyelim diyenlerden arınacak.”
  • “CHP’yi eskiye döndürmek isteyenlerden arınacak.”

Salonda konuşması sık sık sloganlarla kesilen Özel, partinin yeni dönem hedefinin “yenilgiye değil iktidara alışmak” olduğunu söyledi.

“BU KURULTAY MUHALEFETTEKİ SON KURULTAYIMIZDIR”

Özel konuşmasında partililere açık bir iktidar sözü de verdi.
“40. Kurultay iktidardaki ilk kurultayımız olacak” diyerek CHP’nin yeni yol haritasını çizdi ve ekledi:

“Artık zaman iktidar zamanıdır.”

Sözleri salonda coşkulu bir karşılık buldu.

CUMHURBAŞKANI ADAYI MESAJI: “PLANIMIZ A’DAN Z’YE EKREM İMAMOĞLU”

Özgür Özel, CHP’nin cumhurbaşkanlığı seçimindeki stratejisini de ilk kez bu kadar net ifade etti.
Partinin tüm plan ve çalışmalarının Ekrem İmamoğlu üzerine kurulduğunu belirterek:

  • “İmamoğlu’nun bizimle siyasi rekabet edecek gücü kalmadı diyenlere güvenmeyin.”
  • “Biz mücadeleyi demokratik yöntemlerle veririz, kimsenin yargı sopasına güvenerek siyaset yapmasına izin vermeyiz.”

dedi.

ÖZEL: “KÜRT SORUNU DEMOKRATİK YOLLARDAN ÇÖZÜLMELİ”

Kurultay konuşmasında Terörsüz Türkiye sürecine geniş yer ayıran Özel, CHP’nin Kürt sorununa yaklaşımını da şu sözlerle özetledi:

  • “Kürt sorunu vardır ve bu sorun demokratik yöntemlerle çözülmelidir.”
  • “Kayyum uygulamaları demokratik temsilin gaspıdır.”
  • “Kürtlerin seçtiği belediye başkanlarının hapiste olması kabul edilemez.”

CHP’nin Meclis’te komisyon kurulması yönündeki teklifinin arkasında durduklarını vurgulayan Özel, “Türkiye’nin demokratik geleceğine cesaretle liderlik edeceğiz” dedi.

İMRALI TARTIŞMASI: “DAYATMALARLA SİYASET YAPILMAZ”

Özel, Kılıçdaroğlu’nun partinin bazı süreçlere katılmaması yönündeki eleştirilerine de göndermede bulunarak:

“Hiçbir sorunu çözmeden her şeyi İmralı’ya sıkıştırmak doğru olmadı. Siyaset baskıyla değil milletin rızasıyla yapılır.”

dedi.

Partinin 29 maddelik çözüm önerisinin arkasında olduklarını ve “yapıcı siyaset” çizgisiyle devam edeceklerini vurguladı.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde yayımladığı “Milletimize…” başlıklı videoda:

  • CHP’nin yolsuzluk iddialarından arınması gerektiğini,
  • Parti içinde etik dışı ilişkilere müsamaha gösterilemeyeceğini,
  • CHP’nin çözüm süreçlerinde daha etkin olması gerektiğini

söylemiş; özellikle İmralı ziyaretine katılmama kararını eleştirmişti.

Kaynak: Haber Merkezi

