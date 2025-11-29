CHP kurultayında gergin anlar! Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu’nun “arının” çıkışına çok sert yanıt

CHP lideri Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’nun “CHP yolsuzluk iddialarından arınmalı” sözlerine kurultay kürsüsünden karşılık verdi: “Arınacaksa bu parti, bizi 25’e mahkûm etmek isteyenlerden arınacak!”
Cumhuriyet Halk Partisi’nin 39. Olağan Kurultayı’nda tansiyon yükseldi.
Eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun, partiye yönelik devam eden soruşturmalara ilişkin yaptığı “CHP arınmalı” çıkışının ardından kürsüye çıkan Genel Başkan Özgür Özel, mesajlarını sert bir dille verdi. Özel, “Bu parti arınacaksa, bizi eski yenilgi psikolojisine hapsetmek isteyen anlayıştan arınacak” sözleriyle salonda büyük alkış aldı.
Özel, Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya mesajındaki eleştirileri açıkça hedef alarak şu ifadeleri kullandı:
Salonda konuşması sık sık sloganlarla kesilen Özel, partinin yeni dönem hedefinin “yenilgiye değil iktidara alışmak” olduğunu söyledi.
Özel konuşmasında partililere açık bir iktidar sözü de verdi.
“40. Kurultay iktidardaki ilk kurultayımız olacak” diyerek CHP’nin yeni yol haritasını çizdi ve ekledi:
“Artık zaman iktidar zamanıdır.”
Sözleri salonda coşkulu bir karşılık buldu.
Özgür Özel, CHP’nin cumhurbaşkanlığı seçimindeki stratejisini de ilk kez bu kadar net ifade etti.
Partinin tüm plan ve çalışmalarının Ekrem İmamoğlu üzerine kurulduğunu belirterek:
dedi.
Kurultay konuşmasında Terörsüz Türkiye sürecine geniş yer ayıran Özel, CHP’nin Kürt sorununa yaklaşımını da şu sözlerle özetledi:
CHP’nin Meclis’te komisyon kurulması yönündeki teklifinin arkasında durduklarını vurgulayan Özel, “Türkiye’nin demokratik geleceğine cesaretle liderlik edeceğiz” dedi.
Özel, Kılıçdaroğlu’nun partinin bazı süreçlere katılmaması yönündeki eleştirilerine de göndermede bulunarak:
“Hiçbir sorunu çözmeden her şeyi İmralı’ya sıkıştırmak doğru olmadı. Siyaset baskıyla değil milletin rızasıyla yapılır.”
dedi.
Partinin 29 maddelik çözüm önerisinin arkasında olduklarını ve “yapıcı siyaset” çizgisiyle devam edeceklerini vurguladı.
Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde yayımladığı “Milletimize…” başlıklı videoda:
söylemiş; özellikle İmralı ziyaretine katılmama kararını eleştirmişti.
Kaynak: Haber Merkezi
Son günlerde sosyal medyada dolaşan “Türkiye, Ukrayna’ya asker gönderecek” iddiaları üzerine Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı. Bakanlık, TSK’nın barış ve istikrarı destekleyen tüm uluslararası girişimlerde görev alabilecek kapasiteye sahip olduğunu belirterek, “Görev tanımı net bir misyon oluştuğunda Türkiye katkı sunmaya hazırdır” mesajı verdi. Türkiye’nin Ukrayna savaşında askerî bir misyon üstlenip üstlenmeyeceği tartışılırken Milli Savunma Bakanlığı […]
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Silivri’ye gitmekle İmralı’ya gitmek arasında fark yok” sözleri üzerine Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’ndan dikkat çeken bir yanıt geldi. İmamoğlu, açıklamayı “ağır, üzücü ve kabul edilmesi zor” olarak nitelendirerek adalet çağrısı yaptı. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin geçtiğimiz günlerde yaptığı ve büyük tartışma yaratan “Silivri’ye gitmekle İmralı’ya gitmek arasında fark yok” […]
Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Mühip Kanko, Türkiye’de artan gıda zehirlenmeleri, yüksek pestisit kalıntıları, sahte ve hileli gıda üretimi ile sağlık sistemindeki eksiklikleri TBMM gündemine taşıdı. Kanko, iki yazılı soru önergesi ve bir Meclis Araştırma Önergesi sunarak, halk sağlığını doğrudan tehdit eden bu ciddi tabloya dikkat çekti. Kanko, toplu zehirlenmelerin artışının ciddi bir halk sağlığı sorunu […]
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Esenyurt İlçe Başkanlığı’nın düzenlediği Sivil Toplum Kuruluşları buluşmasında konuştu. Özdemir, “Bu salonda AK Partilisiyle, MHP’lisiyle, CHP’lisiyle, DEM Partilisiyle, İYİ Partilisiyle birlikteyiz. Çünkü biz biliyoruz ki; ülke demek millet demektir. Esenyurt’ta ben yok, biz varız.” dedi. — AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti Esenyurt İlçe Başkanlığı […]
Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte Türkiye’deki eğitim sistemine dair YouTube kanalında önemli açıklamalarda bulundu. “Türkiye’nin Önemli Meseleleri” başlığı altında yayınladığı yeni videoda Emre, eğitimde fırsat eşitsizliğinin derinleştiğini vurgulayarak, “Bugün eğitimde tablo ağır. Çocuğun karnını doyurmak bile lüks hale geldi.” dedi. Emre, yaptığı video açıklamasında velilerin yüksek maliyetlerle boğuştuğunu, […]
CHP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Mühip Kanko, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Türkiye’nin birçok ilinde artan çete faaliyetlerine dikkat çekerek, vatandaşın can ve mal güvenliğinin ciddi tehdit altında olduğunu vurguladı. Kanko, İçişleri ve Adalet Bakanlıklarını sert sözlerle eleştirerek “Devletin asli görevi vatandaşın güvenliğini korumaktır. Ama bugün sokaklar çetelerin insafına terk edilmiştir!” dedi. Vatandaş Can Korkusuyla […]