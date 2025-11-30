Bakanlık düğmeye bastı! Yeni düzenleme geldi: Kafe ve restoranlarda büyük yasak!

Ticaret Bakanlığı, kafe ve restoranlarda zorunlu hâle getirilen masa ve servis ücreti uygulamalarına son vermek için yeni düzenleme hazırladı. Düzenlemeyle vatandaşların yalnızca sipariş ettikleri ürünlerin bedelini ödeyeceği belirtildi.
Son aylarda özellikle büyük şehirlerde giderek yaygınlaşan “masa ücreti” ve “zorunlu servis bedeli” uygulamalarına yönelik şikâyetler, Ticaret Bakanlığı’nı harekete geçirdi. İşletmelerin 20 ile 50 TL arasında değişen ek ücretler talep etmesi üzerine yeni bir düzenleme hazırlanırken, bakanlığın hedefinin tüketicinin yalnızca yediği ve içtiğinin bedelini ödemesi olduğu ifade edildi.
İstanbul başta olmak üzere pek çok şehirde tüketicilerin zorunlu masa ücretiyle karşılaşması tepkilere yol açmıştı.
Ticaret Bakanlığı, artan şikâyetler sonrasında mevcut yönetmeliğin detaylı şekilde incelenmesi için düğmeye bastı.
Bakanlığın ilk adımı, işletmelerdeki tüm fiyatların kapıda ve masalarda görülebilir şekilde belirtilmesini zorunlu kılan düzenleme olmuştu. Ancak bazı işletmelerin bu düzenlemeye rağmen “ekstra servis” veya “kişi başı masa ücreti” talep etmeyi sürdürmesi üzerine konu yeniden masaya yatırıldı.
Hazırlanan yeni fiyat etiketi yönetmeliği taslağı, çok daha net hükümler içeriyor. Taslağa göre:
Bu düzenleme ile hem şeffaf fiyatlandırmanın sağlanması hem de tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.
Düzenlemenin en dikkat çeken maddelerinden biri, bahşişlerin tamamen gönüllülük esasına bağlanması.
Yeni taslağa göre:
Bakanlık, bu adımla hem tüketici haklarını güçlendirmeyi hem de hizmet sunumunda şeffaf bir yapıyı tesis etmeyi amaçlıyor.
Taslak yürürlüğe girdiğinde işletmeler:
Düzenlemenin yakın zamanda Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi
