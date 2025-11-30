Kadıköy Gazetesi

Anasayfa » Yaşam » Bakanlık düğmeye bastı! Yeni düzenleme geldi: Kafe ve restoranlarda büyük yasak!

Bakanlık düğmeye bastı! Yeni düzenleme geldi: Kafe ve restoranlarda büyük yasak!

Yayınlanma:
Güncellenme:
Züleyha Karan Yönetici
Bakanlık düğmeye bastı! Yeni düzenleme geldi: Kafe ve restoranlarda büyük yasak!

Ticaret Bakanlığı, kafe ve restoranlarda zorunlu hâle getirilen masa ve servis ücreti uygulamalarına son vermek için yeni düzenleme hazırladı. Düzenlemeyle vatandaşların yalnızca sipariş ettikleri ürünlerin bedelini ödeyeceği belirtildi.

Son aylarda özellikle büyük şehirlerde giderek yaygınlaşan “masa ücreti” ve “zorunlu servis bedeli” uygulamalarına yönelik şikâyetler, Ticaret Bakanlığı’nı harekete geçirdi. İşletmelerin 20 ile 50 TL arasında değişen ek ücretler talep etmesi üzerine yeni bir düzenleme hazırlanırken, bakanlığın hedefinin tüketicinin yalnızca yediği ve içtiğinin bedelini ödemesi olduğu ifade edildi.

MASA ÜCRETİ TARTIŞMASI BÜYÜDÜ: ŞİKAYETLER BAKANLIĞI HAREKETE GEÇİRDİ

İstanbul başta olmak üzere pek çok şehirde tüketicilerin zorunlu masa ücretiyle karşılaşması tepkilere yol açmıştı.
Ticaret Bakanlığı, artan şikâyetler sonrasında mevcut yönetmeliğin detaylı şekilde incelenmesi için düğmeye bastı.

Bakanlığın ilk adımı, işletmelerdeki tüm fiyatların kapıda ve masalarda görülebilir şekilde belirtilmesini zorunlu kılan düzenleme olmuştu. Ancak bazı işletmelerin bu düzenlemeye rağmen “ekstra servis” veya “kişi başı masa ücreti” talep etmeyi sürdürmesi üzerine konu yeniden masaya yatırıldı.

YENİ YÖNETMELİK TASLIĞI: “BAHŞİŞ VE KUVER HARİÇ EK ÜCRET YASAK”

Hazırlanan yeni fiyat etiketi yönetmeliği taslağı, çok daha net hükümler içeriyor. Taslağa göre:

  • Bahşiş ve kuver dışında hiçbir ek ücret talep edilemeyecek.
  • Masa ücreti, kişi başı servis ücreti, oturma bedeli gibi adlarla ek ödeme alınması tamamen yasaklanacak.
  • Tüketiciler, yalnızca sipariş ettikleri ürünlerin fiyatını ödeyecek.

Bu düzenleme ile hem şeffaf fiyatlandırmanın sağlanması hem de tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

BAHŞİŞ TAMAMEN GÖNÜLLÜ OLACAK

Düzenlemenin en dikkat çeken maddelerinden biri, bahşişlerin tamamen gönüllülük esasına bağlanması.
Yeni taslağa göre:

  • İşletmeler zorunlu servis ücreti koyamayacak,
  • Bahşiş talebi yalnızca tüketicinin kendi isteğine bırakılacak,
  • Sipariş dışındaki ödemeler hiçbir koşulda zorunlu hale getirilemeyecek.

Bakanlık, bu adımla hem tüketici haklarını güçlendirmeyi hem de hizmet sunumunda şeffaf bir yapıyı tesis etmeyi amaçlıyor.

TÜKETİCİ BİLGİLENDİRİLECEK, MAĞDURİYETLER ÖNLENECEK

Taslak yürürlüğe girdiğinde işletmeler:

  • Fiyat listesini kapıda ve masalarda açıkça göstermek zorunda olacak,
  • Ekstra bir ücret talep ederse cezai işlemle karşılaşacak,
  • Tüketiciyi sipariş öncesi net şekilde bilgilendirmekle yükümlü olacak.

Düzenlemenin yakın zamanda Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

