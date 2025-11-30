Kadıköy Gazetesi

BİM, 2 Aralık Salı Aktüel Fırsatlarını Duyurdu: Mutfaktan atıştırmalığa onlarca üründe dev kampanya!

BİM, 2 Aralık Salı Aktüel Fırsatlarını Duyurdu: Mutfaktan atıştırmalığa onlarca üründe dev kampanya!

Yayınlanma:
Tuncay Keskin Yönetici
BİM, 2 Aralık Salı Aktüel Fırsatlarını Duyurdu: Mutfaktan atıştırmalığa onlarca üründe dev kampanya!

BİM, 2 Aralık Salı gününden itibaren geçerli olacak yeni aktüel ürün kataloğunu yayımladı. Temel gıdadan süt ürünlerine, bakliyattan çikolata reyonuna kadar geniş bir kategoride onlarca üründe indirim uygulanacak. Nutella 1 kg, Filiz makarna çeşitleri, tost peyniri, margarinden kahvaltılık ürünlere kadar pek çok üründe dikkat çekici fiyatlar öne çıkıyor.

Türkiye’nin en geniş market zincirlerinden BİM, Aralık ayına güçlü bir kampanya listesi ile giriyor. 2 Aralık Salı gününden itibaren geçerli olacak aktüel fırsatlar, artan gıda maliyetleri karşısında tüketicilere nefes aldıracak türden. Makarnadan bakliyata, süt ürünlerinden kahvaltılık reyonuna, atıştırmalıklardan içeceklere kadar farklı kategorilerde onlarca ürün, haftaya özel fiyatlarla raflarda yerini alacak.

MAKARNA VE BAKLİYATTA SALI FIRSATI

Filiz Makarna Çeşitleri 500 g – 24,50 TL

Dirsek

Yüksük

Tel Şehriye

Temel Bakliyat Ürünleri

Basmati Pirinç 1 kg – 89,90 TL

Bul‐Gur Çeşitleri Anavara 450 g – 39,50 TL

Haşlanmış Bakliyat Çeşitleri (Fasulye – Nohut) 800 g – 29,50 TL

Osmancık Pirinç 2,5 kg Efsane – 139,50 TL

Kırmızı Biber Dolgulu Yeşil Zeytin 1 kg – 179,90 TL

YAĞ, SALÇA, UN VE MUTFAK KLASİKLERİ

Blok Margarin 1 kg – 119 TL

Domates Salçası Tamek 1500 g – 129 TL

Bitkisel Yağ Çeşitleri Oliveva 500 ml – 69 TL

Yağlı Pul Biber 250 g – 65 TL

Süper Çiçek Bal 450 g – 195 TL

İkili Set Üzüm Pekmezi 500 g + Tahin 400 g – 150 TL

ATIŞTIRMALIK VE HIZLI TÜKETİM ÜRÜNLERİ

Kakao‐lu Tahıl Gevreği – Nesquik 2×700 g – 160 TL

Profiterol Kent Boringer 245 g – 115 TL

Atıştırmalık Ürünler

Çeşni Çeşitleri Tuzot 100–200 g – 59,50 TL

Egg Noodle Nudo 350 g – 49,50 TL

Bardak Noodle Çeşitleri – 24,50 TL

Lavaş Tortilla 25 cm 650 g – 52,50 TL

Taco Kabuğu 90 g – 55 TL

Wasa Susamlı Gevrek Ekmek 250 g – 39,50 TL

Karbonat Akşeker 400 g – 27,50 TL

SÜT ÜRÜNLERİNDE HAFTANIN YILDIZLARI

Dost %0,5 Yağlı Süt 1 L – 22,50 TL

“Doğaya 2,5 milyon tohum” projesi kapsamında her Dost süt paketiyle doğaya bir tohum bırakılıyor.

Peynir ve Süt Ürünleri

Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1 kg – 269 TL

Yarım Yağlı Tost Peyniri Milk Academy 1500 g – 299 TL

Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 700 g – 219 TL

Tereyağı Otat 1000 g – 399 TL

Lor Peyniri 1 kg – 62,50 TL

Yarım Yağlı Eritme Peyniri 1 kg – 259 TL

Peynir Çeşitleri 200 g – 69,50 TL

Labne 5×180 g – 119 TL

Az Yağlı Yoğurt 3 kg – 105 TL

Orman Meyveli Kefir 1 L – 72,50 TL

Ayran 200 ml – 10,50 TL

Meyveli Süt 200 ml – 10,50 TL

SOSİS & ŞARKÜTERİ

Hindi Uzun Sosis – 79 TL

Piliç Jumbo Sosis 330 g – 69,50 TL

DONDURULMUŞ ÜRÜNLER

Piliç Sarma – 79 TL

Piliç Döner 1 kg – 249 TL

Piliç Çıtır Kıtır Fileto 1000 g – 149 TL

Sardalya Fileto 500 g – 105 TL

Kelle Paça Çorbası 480 g – 105 TL

NUTELLA VE PROTEİN ÜRÜNLERİNDE DEV FIRSAT

Nutella 1 kg – 329 TL

Haftanın en çok dikkat çeken indirimlerinden biri Nutella’da görülüyor. 1 kg ekonomik boy Nutella, ailelerin favorisi olarak raflarda yerini alıyor.

Protein & Enerji Ürünleri

Protein Ocean 750 g – 799 TL

Protein Ocean Pirinç Kreması 1000 g – 189 TL

Protein Ocean 330 g – 99 TL

Kreatin 250 g – 299 TL

Kolajen Ahududu 250 g – 299 TL

Fındık Kreması Protein Ocean 300 g – 239 TL

ÇİKOLATA, ATIŞTIRMALIK VE SOĞUK İÇECEKLER

Çikolata Kaplı Karamelli Bar Steel 32 g – 59 TL

Marshmallow 150 g – 149 TL

Meyveli İçecek Çeşitleri 1 L – 29,50 TL

Münfer Çeşkeli Az Şekerli Aromalı Ayran 1 L – 42,50 TL

Matcha Latte Tozu 8 g – 29 TL

Kinder Ürünleri – 19 / 25 / 57 TL arası

Beyaz Çikolata Gofret Nestle 39 g – 25 TL

Reva­ni 500 g – 72,50 TL

Browni, Bounty, Bueno, Eti Bisküvi, Milka Tablet Çikolata – 39 / 65 / 99 TL aralığı

BİM’in 2 Aralık Salı aktüel ürünleri, hem mutfak alışverişi yapmak isteyenler hem de kahvaltılık ve atıştırmalık stoklamak isteyen tüketiciler için oldukça avantajlı fiyatlar sunuyor. Milyonlarca kişinin takip ettiği bu indirimli ürünler, hafta boyunca mağaza stokları el verdiği sürece raflarda olacak.

Kaynak: BİM.com.tr

İlgili Haberler

Acil Nakit İhtiyacı Olanlara Müjde! 90 Bin TL’ye Kadar Faizsiz Kredi
Ekonomi
29 Kasım 2025
Acil Nakit İhtiyacı Olanlara Müjde! 90 Bin TL’ye Kadar Faizsiz Kredi

Bankalar, Kasım ayında yeni müşterilere özel sıfır faizli kredi kampanyalarını genişletti. Limitlerin 90 bin TL’ye kadar yükselmesi ve 3–6 ay vadeli seçeneklerin yaygınlaşması, acil nakit ihtiyacı olan tüketiciler için büyük bir fırsat sundu. Garanti BBVA, DenizBank, QNB Finansbank ve Enpara gibi bankalar, hızlı onay süreci ve masrafsız kredi avantajlarıyla öne çıkıyor. Bankaların Kasım ayı kampanyaları, […]

39.500 TL’ye Kadar Emekli Promosyonu! Rekabet Yeniden Alevlendi
Ekonomi
29 Kasım 2025
39.500 TL’ye Kadar Emekli Promosyonu! Rekabet Yeniden Alevlendi

Yıl sonu yaklaşırken bankalar arasındaki promosyon rekabeti zirveye çıktı. Emekli, dul ve yetim aylığı alanlar için ödemeler 30 bin TL’nin üzerine çıktı; bazı bankalarda toplam avantaj 39.500 TL’ye kadar ulaştı. Emekli, dul ve yetim aylığı alan milyonlarca kişinin merakla takip ettiği banka promosyonlarında yıl sonu hareketliliği doruk noktasına ulaştı. Bankaların rekabeti hızlanırken, promosyon ödemeleri 30 […]

İslam Memiş’ten 2026 Uyarısı: “Yeni Yılın Şampiyonu Belli Oldu!” Yatırımcılara Kritik Tavsiyeler
Ekonomi
29 Kasım 2025
İslam Memiş’ten 2026 Uyarısı: “Yeni Yılın Şampiyonu Belli Oldu!” Yatırımcılara Kritik Tavsiyeler

Altın ve gümüşte yılın kazanç tablosu netleşirken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 2026’da en çok getiri sağlayacağını düşündüğü yatırım aracını açıkladı. Memiş, gümüşün yeniden yükselişe geçeceğini belirtirken, yatırım sepeti için alternatif önerilerde bulundu. 2025 yılının son günlerine yaklaşılırken yatırımcılar yeni yıl için yol haritası oluşturmaya başladı. Altın ve gümüş, bu yılın kazandıranları arasında […]

Resmi Gazetede yayımlandı! Esnaf kredilerinde yeni dönem:1 Ocak’tan itibaren şartlar değişiyor
Ekonomi
29 Kasım 2025
Resmi Gazetede yayımlandı! Esnaf kredilerinde yeni dönem:1 Ocak’tan itibaren şartlar değişiyor

Halkbank’ın esnaf ve sanatkârlara vereceği hazine destekli krediler için yeni esaslar açıklandı. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme, 1 Ocak itibarıyla uygulanacak. Esnaf ve sanatkârların uzun süredir beklediği hazine faiz destekli kredi düzenlemesi yürürlüğe girdi. Halkbank tarafından kullandırılacak yatırım ve işletme kredilerine ilişkin usul ve esasları belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni düzenleme, hem faiz desteğinin […]

SGK’dan Ailelere Büyük Destek! Her Ay 10.852 TL’lik Yeni Hibe Ödemesi Başlıyor
Ekonomi
29 Kasım 2025
SGK’dan Ailelere Büyük Destek! Her Ay 10.852 TL’lik Yeni Hibe Ödemesi Başlıyor

2025 yılı ölüm aylığı düzenlemesi açıklandı. SGK, sigortalı bir kişinin vefatı sonrası aile bireylerine bağlanan destek tutarını en az 10.852 TL olarak güncelledi. Yeni ödeme, dul eşten çocuklara ve belirli şartları sağlayan anne-babalara kadar geniş bir kesimi kapsıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2025 yılına ilişkin ölüm aylığı ödemelerinde yeni düzenlemeye gitti. Sigortalı bir kişinin hayatını […]

GSS Affı Yolda! 1,5 Milyon Kişisinin Borçları Silinecek: Tarih Belli Oldu
Ekonomi
29 Kasım 2025
GSS Affı Yolda! 1,5 Milyon Kişisinin Borçları Silinecek: Tarih Belli Oldu

11. Yargı Paketi kapsamında 1 Ocak 2016’dan önce oluşan genel sağlık sigortası prim borçları ile gecikme cezalarının tamamen silinmesi öngörülüyor. Düzenlemeden yaklaşık 1,5 milyon kişinin yararlanması bekleniyor. AK Parti’nin uzun süredir üzerinde çalıştığı 11. Yargı Paketi’nin detayları netleşmeye başladı. TBMM Başkanlığı’na sunulan kanun teklifinde, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren önemli bir madde yer alıyor. Buna göre, 1 […]

