BİM, 2 Aralık Salı Aktüel Fırsatlarını Duyurdu: Mutfaktan atıştırmalığa onlarca üründe dev kampanya!

BİM, 2 Aralık Salı gününden itibaren geçerli olacak yeni aktüel ürün kataloğunu yayımladı. Temel gıdadan süt ürünlerine, bakliyattan çikolata reyonuna kadar geniş bir kategoride onlarca üründe indirim uygulanacak. Nutella 1 kg, Filiz makarna çeşitleri, tost peyniri, margarinden kahvaltılık ürünlere kadar pek çok üründe dikkat çekici fiyatlar öne çıkıyor.

Türkiye’nin en geniş market zincirlerinden BİM, Aralık ayına güçlü bir kampanya listesi ile giriyor. 2 Aralık Salı gününden itibaren geçerli olacak aktüel fırsatlar, artan gıda maliyetleri karşısında tüketicilere nefes aldıracak türden. Makarnadan bakliyata, süt ürünlerinden kahvaltılık reyonuna, atıştırmalıklardan içeceklere kadar farklı kategorilerde onlarca ürün, haftaya özel fiyatlarla raflarda yerini alacak.

MAKARNA VE BAKLİYATTA SALI FIRSATI

Filiz Makarna Çeşitleri 500 g – 24,50 TL

Dirsek

Yüksük

Tel Şehriye

Temel Bakliyat Ürünleri

Basmati Pirinç 1 kg – 89,90 TL

Bul‐Gur Çeşitleri Anavara 450 g – 39,50 TL

Haşlanmış Bakliyat Çeşitleri (Fasulye – Nohut) 800 g – 29,50 TL

Osmancık Pirinç 2,5 kg Efsane – 139,50 TL

Kırmızı Biber Dolgulu Yeşil Zeytin 1 kg – 179,90 TL

YAĞ, SALÇA, UN VE MUTFAK KLASİKLERİ

Blok Margarin 1 kg – 119 TL

Domates Salçası Tamek 1500 g – 129 TL

Bitkisel Yağ Çeşitleri Oliveva 500 ml – 69 TL

Yağlı Pul Biber 250 g – 65 TL

Süper Çiçek Bal 450 g – 195 TL

İkili Set Üzüm Pekmezi 500 g + Tahin 400 g – 150 TL

ATIŞTIRMALIK VE HIZLI TÜKETİM ÜRÜNLERİ

Kakao‐lu Tahıl Gevreği – Nesquik 2×700 g – 160 TL

Profiterol Kent Boringer 245 g – 115 TL

Atıştırmalık Ürünler

Çeşni Çeşitleri Tuzot 100–200 g – 59,50 TL

Egg Noodle Nudo 350 g – 49,50 TL

Bardak Noodle Çeşitleri – 24,50 TL

Lavaş Tortilla 25 cm 650 g – 52,50 TL

Taco Kabuğu 90 g – 55 TL

Wasa Susamlı Gevrek Ekmek 250 g – 39,50 TL

Karbonat Akşeker 400 g – 27,50 TL

SÜT ÜRÜNLERİNDE HAFTANIN YILDIZLARI

Dost %0,5 Yağlı Süt 1 L – 22,50 TL

“Doğaya 2,5 milyon tohum” projesi kapsamında her Dost süt paketiyle doğaya bir tohum bırakılıyor.

Peynir ve Süt Ürünleri

Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1 kg – 269 TL

Yarım Yağlı Tost Peyniri Milk Academy 1500 g – 299 TL

Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 700 g – 219 TL

Tereyağı Otat 1000 g – 399 TL

Lor Peyniri 1 kg – 62,50 TL

Yarım Yağlı Eritme Peyniri 1 kg – 259 TL

Peynir Çeşitleri 200 g – 69,50 TL

Labne 5×180 g – 119 TL

Az Yağlı Yoğurt 3 kg – 105 TL

Orman Meyveli Kefir 1 L – 72,50 TL

Ayran 200 ml – 10,50 TL

Meyveli Süt 200 ml – 10,50 TL

SOSİS & ŞARKÜTERİ

Hindi Uzun Sosis – 79 TL

Piliç Jumbo Sosis 330 g – 69,50 TL

DONDURULMUŞ ÜRÜNLER

Piliç Sarma – 79 TL

Piliç Döner 1 kg – 249 TL

Piliç Çıtır Kıtır Fileto 1000 g – 149 TL

Sardalya Fileto 500 g – 105 TL

Kelle Paça Çorbası 480 g – 105 TL

NUTELLA VE PROTEİN ÜRÜNLERİNDE DEV FIRSAT

Nutella 1 kg – 329 TL

Haftanın en çok dikkat çeken indirimlerinden biri Nutella’da görülüyor. 1 kg ekonomik boy Nutella, ailelerin favorisi olarak raflarda yerini alıyor.

Protein & Enerji Ürünleri

Protein Ocean 750 g – 799 TL

Protein Ocean Pirinç Kreması 1000 g – 189 TL

Protein Ocean 330 g – 99 TL

Kreatin 250 g – 299 TL

Kolajen Ahududu 250 g – 299 TL

Fındık Kreması Protein Ocean 300 g – 239 TL

ÇİKOLATA, ATIŞTIRMALIK VE SOĞUK İÇECEKLER

Çikolata Kaplı Karamelli Bar Steel 32 g – 59 TL

Marshmallow 150 g – 149 TL

Meyveli İçecek Çeşitleri 1 L – 29,50 TL

Münfer Çeşkeli Az Şekerli Aromalı Ayran 1 L – 42,50 TL

Matcha Latte Tozu 8 g – 29 TL

Kinder Ürünleri – 19 / 25 / 57 TL arası

Beyaz Çikolata Gofret Nestle 39 g – 25 TL

Reva­ni 500 g – 72,50 TL

Browni, Bounty, Bueno, Eti Bisküvi, Milka Tablet Çikolata – 39 / 65 / 99 TL aralığı

BİM’in 2 Aralık Salı aktüel ürünleri, hem mutfak alışverişi yapmak isteyenler hem de kahvaltılık ve atıştırmalık stoklamak isteyen tüketiciler için oldukça avantajlı fiyatlar sunuyor. Milyonlarca kişinin takip ettiği bu indirimli ürünler, hafta boyunca mağaza stokları el verdiği sürece raflarda olacak.

Kaynak: BİM.com.tr