BİM, 2 Aralık Salı Aktüel Fırsatlarını Duyurdu: Mutfaktan atıştırmalığa onlarca üründe dev kampanya!

BİM, 2 Aralık Salı gününden itibaren geçerli olacak yeni aktüel ürün kataloğunu yayımladı. Temel gıdadan süt ürünlerine, bakliyattan çikolata reyonuna kadar geniş bir kategoride onlarca üründe indirim uygulanacak. Nutella 1 kg, Filiz makarna çeşitleri, tost peyniri, margarinden kahvaltılık ürünlere kadar pek çok üründe dikkat çekici fiyatlar öne çıkıyor.
Türkiye’nin en geniş market zincirlerinden BİM, Aralık ayına güçlü bir kampanya listesi ile giriyor. 2 Aralık Salı gününden itibaren geçerli olacak aktüel fırsatlar, artan gıda maliyetleri karşısında tüketicilere nefes aldıracak türden. Makarnadan bakliyata, süt ürünlerinden kahvaltılık reyonuna, atıştırmalıklardan içeceklere kadar farklı kategorilerde onlarca ürün, haftaya özel fiyatlarla raflarda yerini alacak.
Filiz Makarna Çeşitleri 500 g – 24,50 TL
Dirsek
Yüksük
Tel Şehriye
Temel Bakliyat Ürünleri
Basmati Pirinç 1 kg – 89,90 TL
Bul‐Gur Çeşitleri Anavara 450 g – 39,50 TL
Haşlanmış Bakliyat Çeşitleri (Fasulye – Nohut) 800 g – 29,50 TL
Osmancık Pirinç 2,5 kg Efsane – 139,50 TL
Kırmızı Biber Dolgulu Yeşil Zeytin 1 kg – 179,90 TL
Blok Margarin 1 kg – 119 TL
Domates Salçası Tamek 1500 g – 129 TL
Bitkisel Yağ Çeşitleri Oliveva 500 ml – 69 TL
Yağlı Pul Biber 250 g – 65 TL
Süper Çiçek Bal 450 g – 195 TL
İkili Set Üzüm Pekmezi 500 g + Tahin 400 g – 150 TL
Kakao‐lu Tahıl Gevreği – Nesquik 2×700 g – 160 TL
Profiterol Kent Boringer 245 g – 115 TL
Atıştırmalık Ürünler
Çeşni Çeşitleri Tuzot 100–200 g – 59,50 TL
Egg Noodle Nudo 350 g – 49,50 TL
Bardak Noodle Çeşitleri – 24,50 TL
Lavaş Tortilla 25 cm 650 g – 52,50 TL
Taco Kabuğu 90 g – 55 TL
Wasa Susamlı Gevrek Ekmek 250 g – 39,50 TL
Karbonat Akşeker 400 g – 27,50 TL
Dost %0,5 Yağlı Süt 1 L – 22,50 TL
“Doğaya 2,5 milyon tohum” projesi kapsamında her Dost süt paketiyle doğaya bir tohum bırakılıyor.
Peynir ve Süt Ürünleri
Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1 kg – 269 TL
Yarım Yağlı Tost Peyniri Milk Academy 1500 g – 299 TL
Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 700 g – 219 TL
Tereyağı Otat 1000 g – 399 TL
Lor Peyniri 1 kg – 62,50 TL
Yarım Yağlı Eritme Peyniri 1 kg – 259 TL
Peynir Çeşitleri 200 g – 69,50 TL
Labne 5×180 g – 119 TL
Az Yağlı Yoğurt 3 kg – 105 TL
Orman Meyveli Kefir 1 L – 72,50 TL
Ayran 200 ml – 10,50 TL
Meyveli Süt 200 ml – 10,50 TL
Hindi Uzun Sosis – 79 TL
Piliç Jumbo Sosis 330 g – 69,50 TL
Piliç Sarma – 79 TL
Piliç Döner 1 kg – 249 TL
Piliç Çıtır Kıtır Fileto 1000 g – 149 TL
Sardalya Fileto 500 g – 105 TL
Kelle Paça Çorbası 480 g – 105 TL
Nutella 1 kg – 329 TL
Haftanın en çok dikkat çeken indirimlerinden biri Nutella’da görülüyor. 1 kg ekonomik boy Nutella, ailelerin favorisi olarak raflarda yerini alıyor.
Protein & Enerji Ürünleri
Protein Ocean 750 g – 799 TL
Protein Ocean Pirinç Kreması 1000 g – 189 TL
Protein Ocean 330 g – 99 TL
Kreatin 250 g – 299 TL
Kolajen Ahududu 250 g – 299 TL
Fındık Kreması Protein Ocean 300 g – 239 TL
Çikolata Kaplı Karamelli Bar Steel 32 g – 59 TL
Marshmallow 150 g – 149 TL
Meyveli İçecek Çeşitleri 1 L – 29,50 TL
Münfer Çeşkeli Az Şekerli Aromalı Ayran 1 L – 42,50 TL
Matcha Latte Tozu 8 g – 29 TL
Kinder Ürünleri – 19 / 25 / 57 TL arası
Beyaz Çikolata Gofret Nestle 39 g – 25 TL
Revani 500 g – 72,50 TL
Browni, Bounty, Bueno, Eti Bisküvi, Milka Tablet Çikolata – 39 / 65 / 99 TL aralığı
BİM’in 2 Aralık Salı aktüel ürünleri, hem mutfak alışverişi yapmak isteyenler hem de kahvaltılık ve atıştırmalık stoklamak isteyen tüketiciler için oldukça avantajlı fiyatlar sunuyor. Milyonlarca kişinin takip ettiği bu indirimli ürünler, hafta boyunca mağaza stokları el verdiği sürece raflarda olacak.
Kaynak: BİM.com.tr
Bankalar, Kasım ayında yeni müşterilere özel sıfır faizli kredi kampanyalarını genişletti. Limitlerin 90 bin TL’ye kadar yükselmesi ve 3–6 ay vadeli seçeneklerin yaygınlaşması, acil nakit ihtiyacı olan tüketiciler için büyük bir fırsat sundu. Garanti BBVA, DenizBank, QNB Finansbank ve Enpara gibi bankalar, hızlı onay süreci ve masrafsız kredi avantajlarıyla öne çıkıyor. Bankaların Kasım ayı kampanyaları, […]
Yıl sonu yaklaşırken bankalar arasındaki promosyon rekabeti zirveye çıktı. Emekli, dul ve yetim aylığı alanlar için ödemeler 30 bin TL’nin üzerine çıktı; bazı bankalarda toplam avantaj 39.500 TL’ye kadar ulaştı. Emekli, dul ve yetim aylığı alan milyonlarca kişinin merakla takip ettiği banka promosyonlarında yıl sonu hareketliliği doruk noktasına ulaştı. Bankaların rekabeti hızlanırken, promosyon ödemeleri 30 […]
Altın ve gümüşte yılın kazanç tablosu netleşirken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 2026’da en çok getiri sağlayacağını düşündüğü yatırım aracını açıkladı. Memiş, gümüşün yeniden yükselişe geçeceğini belirtirken, yatırım sepeti için alternatif önerilerde bulundu. 2025 yılının son günlerine yaklaşılırken yatırımcılar yeni yıl için yol haritası oluşturmaya başladı. Altın ve gümüş, bu yılın kazandıranları arasında […]
Halkbank’ın esnaf ve sanatkârlara vereceği hazine destekli krediler için yeni esaslar açıklandı. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme, 1 Ocak itibarıyla uygulanacak. Esnaf ve sanatkârların uzun süredir beklediği hazine faiz destekli kredi düzenlemesi yürürlüğe girdi. Halkbank tarafından kullandırılacak yatırım ve işletme kredilerine ilişkin usul ve esasları belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni düzenleme, hem faiz desteğinin […]
2025 yılı ölüm aylığı düzenlemesi açıklandı. SGK, sigortalı bir kişinin vefatı sonrası aile bireylerine bağlanan destek tutarını en az 10.852 TL olarak güncelledi. Yeni ödeme, dul eşten çocuklara ve belirli şartları sağlayan anne-babalara kadar geniş bir kesimi kapsıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2025 yılına ilişkin ölüm aylığı ödemelerinde yeni düzenlemeye gitti. Sigortalı bir kişinin hayatını […]
11. Yargı Paketi kapsamında 1 Ocak 2016’dan önce oluşan genel sağlık sigortası prim borçları ile gecikme cezalarının tamamen silinmesi öngörülüyor. Düzenlemeden yaklaşık 1,5 milyon kişinin yararlanması bekleniyor. AK Parti’nin uzun süredir üzerinde çalıştığı 11. Yargı Paketi’nin detayları netleşmeye başladı. TBMM Başkanlığı’na sunulan kanun teklifinde, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren önemli bir madde yer alıyor. Buna göre, 1 […]