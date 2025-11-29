Kadıköy Gazetesi

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Kadıköy Gazetesi

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Ekonomi » SGK’dan Ailelere Büyük Destek! Her Ay 10.852 TL’lik Yeni Hibe Ödemesi Başlıyor

SGK’dan Ailelere Büyük Destek! Her Ay 10.852 TL’lik Yeni Hibe Ödemesi Başlıyor

Yayınlanma:
Tuncay Keskin Yönetici
SGK’dan Ailelere Büyük Destek! Her Ay 10.852 TL’lik Yeni Hibe Ödemesi Başlıyor

2025 yılı ölüm aylığı düzenlemesi açıklandı. SGK, sigortalı bir kişinin vefatı sonrası aile bireylerine bağlanan destek tutarını en az 10.852 TL olarak güncelledi. Yeni ödeme, dul eşten çocuklara ve belirli şartları sağlayan anne-babalara kadar geniş bir kesimi kapsıyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2025 yılına ilişkin ölüm aylığı ödemelerinde yeni düzenlemeye gitti. Sigortalı bir kişinin hayatını kaybetmesi halinde ailesinin gelir kaybını telafi etmeyi amaçlayan ölüm aylığı, yapılan güncellemeyle en az 10.852 TL olarak belirlendi. Destek ödemesi, vefat eden kişinin aile bireylerinin ekonomik istikrarını korumayı hedeflerken, milyonlarca haneyi ilgilendiren önemli bir güvence sunuyor.

ÖLÜM AYLIĞINDAN KİMLER YARARLANABİLİYOR?

SGK’nın belirlediği şartları sağlayan yakınlar, ölüm aylığından faydalanabiliyor.
Hak sahipleri şöyle:

Dul eş: Yeniden evlenmediği sürece aylığı almaya devam edebiliyor.

Kız çocukları: Evlilik gerçekleşene kadar ödeme alabiliyor.

Erkek çocukları: Öğrenim durumuna göre yaş sınırına tabi tutuluyor.

Anne ve baba: Herhangi bir geliri olmayan ve diğer koşulları sağlayan ebeveynlere de aylık bağlanabiliyor.

Bu kapsamlı sistem, vefat eden sigortalının ailesinin gelir kaybı nedeniyle zor duruma düşmemesini amaçlıyor.

AYLIĞIN BAĞLANMASI İÇİN GEREKLİ PRİM GÜNLERİ

Ölüm aylığı bağlanabilmesi için sigortalının belirli bir prim gün sayısına ulaşmış olması gerekiyor.

SSK (4A): En az 900 prim günü

Bağ-Kur ve Emekli Sandığı (4B–4C): En az 1.800 prim günü

Ayrıca malulen veya yaşlılık aylığı almaya hak kazanmış bir sigortalının vefatı halinde, yakınlarına ölüm aylığı doğrudan bağlanabiliyor. Böylece aile desteğe daha hızlı erişebiliyor.

E-DEVLET ÜZERİNDEN KOLAY BAŞVURU

Vatandaşların ölüm aylığına erişimi artık çok daha kolay:

Başvurular, e-Devlet üzerinden birkaç dakika içinde yapılabiliyor.

Dileyenler SGK il/ilçe müdürlüklerine giderek şahsen de başvuru gerçekleştirebiliyor.

Gerekli belgeler arasında ölüm belgesi yer alıyor.

İncelemeler tamamlandıktan sonra hak sahiplerine ödemeler, takip eden ay içinde yatırılıyor.

Bu süreç, uzun bürokratik işlemlerle uğraşılmadan destek alınmasına imkan tanıyor.

ÖLÜM AYLIĞI NASIL HESAPLANIYOR?

Belirlenen 10.852 TL’lik taban ödeme, geride kalan aile bireylerinin sayısı, sigortalının prim günleri ve çalışma statüsüne göre paylaştırılıyor.

Genel dağılım şu şekilde oluyor:

Dul eş: Çoğunlukla aylığın %50’sini alıyor.

Çocuklar: Yaş, eğitim ve gelir durumuna göre kalan tutardan pay alıyor.

Bu paylaşım modeli, ailenin yaşam standardını korumayı ve gelir kaybının etkilerini en aza indirmeyi amaçlıyor.

ZOR GÜNLERDE GÜÇLÜ BİR GÜVENCE

Ekonomik koşulların zorlaştığı bir dönemde SGK’nın sunduğu ölüm aylığı desteği, özellikle düşük gelirli veya tek maaşla geçinen aileler için kritik önem taşıyor. Uzmanlara göre yeni yılda yapılan artış, daha fazla ailenin bu haktan yararlanmasını sağlayacak ve hibe niteliğindeki ödeme, bütçelere önemli bir katkı sunacak.

Kaynak: Haber Merkezi

İlgili Haberler

EYT Sonrası Yeni Formül: Kademeli Emeklilikte Son Durum
Ekonomi
29 Kasım 2025
EYT Sonrası Yeni Formül: Kademeli Emeklilikte Son Durum

Kademeli emeklilik sistemi, EYT sonrası gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri olmaya devam ediyor. 2000 sonrası sigorta girişi olan milyonlarca çalışan, yeni modelin ne zaman çıkarılacağını ve kimlere erken emeklilik imkânı sağlayacağını merak ediyor. Erken emeklilik beklentisi, EYT düzenlemesinin ardından özellikle 1999–2008 yılları arasında sigorta girişi bulunan çalışanlar için yeniden gündemin ilk sıralarına yerleşti. Meclis’e […]

SON 2 GÜN! Emekli Maaşını Ziraat Bankası’ndan Alanlar Yaşadı
Ekonomi
28 Kasım 2025
SON 2 GÜN! Emekli Maaşını Ziraat Bankası’ndan Alanlar Yaşadı

Ziraat Bankası, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 2025 Kasım ayı promosyon tutarlarını açıkladı. Maaşını bankaya taşıyan emekliler, gelir aralığına göre 12.000 TL’ye kadar nakit destekten yararlanabilecek. Ziraat Bankası, milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kasım 2025 promosyon güncellemesini açıkladı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik destek paketinde, maaş aralığına göre 12.000 TL’ye kadar peşin ödeme imkânı sunuluyor. Maaşını […]

A101 bu hafta indirimlere doymuyor! 29 Kasım–5 Aralık kataloğu raflarda: Yağ, pirinç ve temizlik ürünlerinde büyük düşüş
Ekonomi
28 Kasım 2025
A101 bu hafta indirimlere doymuyor! 29 Kasım–5 Aralık kataloğu raflarda: Yağ, pirinç ve temizlik ürünlerinde büyük düşüş

A101, 29 Kasım–5 Aralık 2025 tarihli “Haftanın Yıldızları” kataloğunu duyurdu. Temel gıdadan temizlik ürünlerine kadar birçok üründe dikkat çeken indirimler tüketicilerin ilgisini çekti. Türkiye’nin en çok tercih edilen market zincirlerinden A101, her hafta olduğu gibi bu hafta da güçlü indirimlerle vatandaşın karşısına çıktı. 29 Kasım–5 Aralık 2025 dönemini kapsayan yeni Haftanın Yıldızları kataloğunda yağdan pirince, […]

1 gram altın 9000 TL olacak! Tarih verildi
Ekonomi
28 Kasım 2025
1 gram altın 9000 TL olacak! Tarih verildi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, gram altında 2026 yılı için ilk kez net bir tahmin vererek 9 bin TL seviyesinin görülebileceğini söyledi. Uzmana göre küresel jeopolitik riskler, zayıf dolar politikası ve yeni para sistemi tartışmaları altını yeni bir rekor dönemine taşıyacak. Yıldırımtürk’ten yeni ve dikkat çekici tahminler geldi. Kapalıçarşı’daki işlem yoğunluğunu ve […]

BİM 5 Aralık aktüel kataloğu sızdı! Tuşlu Nokia telefon yine raflarda: Fiyatı şaşırttı
Ekonomi
28 Kasım 2025
BİM 5 Aralık aktüel kataloğu sızdı! Tuşlu Nokia telefon yine raflarda: Fiyatı şaşırttı

5 Aralık 2025 BİM aktüel kataloğu yayımlandı. Bu haftanın en çok dikkat çeken ürünü uygun fiyatıyla öne çıkan tuşlu Nokia cep telefonu oldu. Elektronikten ev tekstiline, mutfak ürünlerinden oyuncaklara kadar onlarca üründe büyük indirim var. BİM’in merakla beklenen 5 Aralık 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu belli oldu. Bu hafta özellikle elektronik raflarında dikkat çeken ürünler yer […]

300 Bin TL’lik Taşıt Kredisine Rekor Geri Ödeme: Yeni Rakamlar Açıklandı
Ekonomi
28 Kasım 2025
300 Bin TL’lik Taşıt Kredisine Rekor Geri Ödeme: Yeni Rakamlar Açıklandı

Bankaların taşıt kredisi faizlerinde artış trendi devam ediyor. Geçen hafta yüzde 3,02 seviyesinde olan en düşük araç kredisi faizi bu hafta yüzde 3,10’a çıktı. Peki en uygun oranı hangi bankalar sunuyor? 300 bin TL kredi çeken bir vatandaş 24 ayda ne kadar geri ödeme yapacak? Otomobil sahibi olmak isteyenler için kredi maliyetleri yeniden yükselişe geçti. […]

13:30, 29 Kasım 2025
CHP kurultayında gergin anlar! Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu’nun “arının” çıkışına çok sert yanıt
12:31, 29 Kasım 2025
Galatasaray’da derbi öncesi Osimhen krizi büyüyor: Monaco maçı için de alarm verildi
11:30, 29 Kasım 2025
Papa 14. Leo’nun Sultanahmet Camii ziyareti gündem oldu: Dikkat çeken ‘ayakkabı’ detayı
11:00, 29 Kasım 2025
Evrim Akın’dan gözyaşları içinde yanıt: “Bu bir itibar suikastı!” Eski rol arkadaşı Zeynep Gülmez sert çıkıştı
10:23, 29 Kasım 2025
MGM’den turuncu ve sarı kodlu alarm: 8 il için şiddetli yağış ve kar uyarısı
22:00, 28 Kasım 2025
Edirnespor’da bahis depremi! 10 futbolcunun cezası sonrası başkan Ayaydın’dan olay yaratan açıklamalar
21:00, 28 Kasım 2025
Kızılcık Şerbeti’nde jenerik krizi büyüyor! Doğukan Güngör’ün isyanına yapım şirketinden “orta yol” formülü
19:57, 28 Kasım 2025
Kocaeli açıklarında korku dolu anlar: Kairos tankerinde şiddetli patlama!