SGK’dan Ailelere Büyük Destek! Her Ay 10.852 TL’lik Yeni Hibe Ödemesi Başlıyor

2025 yılı ölüm aylığı düzenlemesi açıklandı. SGK, sigortalı bir kişinin vefatı sonrası aile bireylerine bağlanan destek tutarını en az 10.852 TL olarak güncelledi. Yeni ödeme, dul eşten çocuklara ve belirli şartları sağlayan anne-babalara kadar geniş bir kesimi kapsıyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2025 yılına ilişkin ölüm aylığı ödemelerinde yeni düzenlemeye gitti. Sigortalı bir kişinin hayatını kaybetmesi halinde ailesinin gelir kaybını telafi etmeyi amaçlayan ölüm aylığı, yapılan güncellemeyle en az 10.852 TL olarak belirlendi. Destek ödemesi, vefat eden kişinin aile bireylerinin ekonomik istikrarını korumayı hedeflerken, milyonlarca haneyi ilgilendiren önemli bir güvence sunuyor.
SGK’nın belirlediği şartları sağlayan yakınlar, ölüm aylığından faydalanabiliyor.
Hak sahipleri şöyle:
Dul eş: Yeniden evlenmediği sürece aylığı almaya devam edebiliyor.
Kız çocukları: Evlilik gerçekleşene kadar ödeme alabiliyor.
Erkek çocukları: Öğrenim durumuna göre yaş sınırına tabi tutuluyor.
Anne ve baba: Herhangi bir geliri olmayan ve diğer koşulları sağlayan ebeveynlere de aylık bağlanabiliyor.
Bu kapsamlı sistem, vefat eden sigortalının ailesinin gelir kaybı nedeniyle zor duruma düşmemesini amaçlıyor.
Ölüm aylığı bağlanabilmesi için sigortalının belirli bir prim gün sayısına ulaşmış olması gerekiyor.
SSK (4A): En az 900 prim günü
Bağ-Kur ve Emekli Sandığı (4B–4C): En az 1.800 prim günü
Ayrıca malulen veya yaşlılık aylığı almaya hak kazanmış bir sigortalının vefatı halinde, yakınlarına ölüm aylığı doğrudan bağlanabiliyor. Böylece aile desteğe daha hızlı erişebiliyor.
Vatandaşların ölüm aylığına erişimi artık çok daha kolay:
Başvurular, e-Devlet üzerinden birkaç dakika içinde yapılabiliyor.
Dileyenler SGK il/ilçe müdürlüklerine giderek şahsen de başvuru gerçekleştirebiliyor.
Gerekli belgeler arasında ölüm belgesi yer alıyor.
İncelemeler tamamlandıktan sonra hak sahiplerine ödemeler, takip eden ay içinde yatırılıyor.
Bu süreç, uzun bürokratik işlemlerle uğraşılmadan destek alınmasına imkan tanıyor.
Belirlenen 10.852 TL’lik taban ödeme, geride kalan aile bireylerinin sayısı, sigortalının prim günleri ve çalışma statüsüne göre paylaştırılıyor.
Genel dağılım şu şekilde oluyor:
Dul eş: Çoğunlukla aylığın %50’sini alıyor.
Çocuklar: Yaş, eğitim ve gelir durumuna göre kalan tutardan pay alıyor.
Bu paylaşım modeli, ailenin yaşam standardını korumayı ve gelir kaybının etkilerini en aza indirmeyi amaçlıyor.
Ekonomik koşulların zorlaştığı bir dönemde SGK’nın sunduğu ölüm aylığı desteği, özellikle düşük gelirli veya tek maaşla geçinen aileler için kritik önem taşıyor. Uzmanlara göre yeni yılda yapılan artış, daha fazla ailenin bu haktan yararlanmasını sağlayacak ve hibe niteliğindeki ödeme, bütçelere önemli bir katkı sunacak.
