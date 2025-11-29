Kadıköy Gazetesi

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Kadıköy Gazetesi

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Ekonomi » İslam Memiş’ten 2026 Uyarısı: “Yeni Yılın Şampiyonu Belli Oldu!” Yatırımcılara Kritik Tavsiyeler

İslam Memiş’ten 2026 Uyarısı: “Yeni Yılın Şampiyonu Belli Oldu!” Yatırımcılara Kritik Tavsiyeler

Yayınlanma:
Tuncay Keskin Yönetici
İslam Memiş’ten 2026 Uyarısı: “Yeni Yılın Şampiyonu Belli Oldu!” Yatırımcılara Kritik Tavsiyeler

Altın ve gümüşte yılın kazanç tablosu netleşirken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 2026’da en çok getiri sağlayacağını düşündüğü yatırım aracını açıkladı. Memiş, gümüşün yeniden yükselişe geçeceğini belirtirken, yatırım sepeti için alternatif önerilerde bulundu.

2025 yılının son günlerine yaklaşılırken yatırımcılar yeni yıl için yol haritası oluşturmaya başladı. Altın ve gümüş, bu yılın kazandıranları arasında öne çıkarken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 2026’ya yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Memiş, hem altın ve gümüş için güncel değerlendirmeler yaptı hem de önümüzdeki yılın “şampiyon yatırım aracını” duyurdu.

“2025’İN ŞAMPİYONU GÜMÜŞ OLDU”

İslam Memiş açıklamasında gümüşün yıl boyunca altın performansını geçtiğini vurgulayarak:

“2025’in en çok kazandıran yatırım aracı gümüş oldu.”

“Ekim ayında zirve yapan gümüş, altından daha fazla getiri sağladı.”

ifadelerini kullandı.

Memiş, gümüş fiyatlarının 67 TL seviyesine kadar geri çekilebileceğini, bu düşüşün de alım fırsatı oluşturacağını belirtti.

GÜMÜŞ FİYATINDA 5 YILLIK YÜKSELİŞ DİKKAT ÇEKİYOR

Uzman İslam Memiş, gümüşteki uzun vadeli tabloyu yatırımcıya hatırlattı:

2020’de gram fiyatı: 2,5 TL

2025 sonunda gram fiyatı: 74 TL

Ons gümüş: 54 dolar

Memiş, “Bu grafik, gümüşteki potansiyeli anlamak isteyenler için yeterli veriyi veriyor.” dedi.

ALTIN İÇİN KRİTİK UYARI: “ARAFTA…”

Altın fiyatlarının belirsizlik içinde olduğunu belirten Memiş:

“Altın yükseliyor ancak kalıcı bir trend oluşmuş değil.”

“Küresel haber akışı savaş ya da barış yönünde şekillenirse altın sert hareketler yapabilir.”

uyarısında bulundu.

2026’nın ilk çeyreğinde Rusya-Ukrayna hattında barış beklentisini dile getiren Memiş:

“4.000 dolar seviyesinin altı görülebilir.”

“3.800–3.900 dolar bandı benim için sürpriz değil.”

dedi.

Altın ve Gümüşe Alternatif: Euro, Yuan ve Ruble

Memiş, yatırım sepeti için dikkat çeken tavsiyelerde bulundu:

“ALTIN ŞU ANDA MALİYETLİ, EURO DAHA MANTIKLI DURUYOR.”

“Kâğıt paraları tercih edenler için Çin yuanı ve Rus rublesi önümüzdeki yıllarda dolar karşısında daha güçlü performans gösterebilir.”

Uzman, bu iki para biriminin özellikle 4 yıllık periyotta yatırımcısına avantaj sağlayabileceğini söyledi.

GRAM ALTIN 6 BİN TL OLUR MU?

Fed’in faiz indirimine gitmesi veya jeopolitik risklerin artması halinde gram altının 6 bin TL seviyesine ulaşabileceğini belirten Memiş, bunun kesin bir senaryo olmadığını vurguladı:

“Sakin bir jeopolitik tabloda yıl 5.500–5.700 TL bandında kapanabilir.”

2026’NIN ŞAMPİYONU BELLİ OLDU

Açıklamasının sonunda 2026 için en güçlü yatırım aracını net bir dille ifade eden Memiş:

“2026’nın şampiyonu yine gümüş olacak. Yeni yılda en çok önemsediğimiz yatırım aracı gümüş.”
dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

İlgili Haberler

SGK’dan Ailelere Büyük Destek! Her Ay 10.852 TL’lik Yeni Hibe Ödemesi Başlıyor
Ekonomi
29 Kasım 2025
SGK’dan Ailelere Büyük Destek! Her Ay 10.852 TL’lik Yeni Hibe Ödemesi Başlıyor

2025 yılı ölüm aylığı düzenlemesi açıklandı. SGK, sigortalı bir kişinin vefatı sonrası aile bireylerine bağlanan destek tutarını en az 10.852 TL olarak güncelledi. Yeni ödeme, dul eşten çocuklara ve belirli şartları sağlayan anne-babalara kadar geniş bir kesimi kapsıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2025 yılına ilişkin ölüm aylığı ödemelerinde yeni düzenlemeye gitti. Sigortalı bir kişinin hayatını […]

GSS Affı Yolda! 1,5 Milyon Kişisinin Borçları Silinecek: Tarih Belli Oldu
Ekonomi
29 Kasım 2025
GSS Affı Yolda! 1,5 Milyon Kişisinin Borçları Silinecek: Tarih Belli Oldu

11. Yargı Paketi kapsamında 1 Ocak 2016’dan önce oluşan genel sağlık sigortası prim borçları ile gecikme cezalarının tamamen silinmesi öngörülüyor. Düzenlemeden yaklaşık 1,5 milyon kişinin yararlanması bekleniyor. AK Parti’nin uzun süredir üzerinde çalıştığı 11. Yargı Paketi’nin detayları netleşmeye başladı. TBMM Başkanlığı’na sunulan kanun teklifinde, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren önemli bir madde yer alıyor. Buna göre, 1 […]

EYT Sonrası Yeni Formül: Kademeli Emeklilikte Son Durum
Ekonomi
29 Kasım 2025
EYT Sonrası Yeni Formül: Kademeli Emeklilikte Son Durum

Kademeli emeklilik sistemi, EYT sonrası gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri olmaya devam ediyor. 2000 sonrası sigorta girişi olan milyonlarca çalışan, yeni modelin ne zaman çıkarılacağını ve kimlere erken emeklilik imkânı sağlayacağını merak ediyor. Erken emeklilik beklentisi, EYT düzenlemesinin ardından özellikle 1999–2008 yılları arasında sigorta girişi bulunan çalışanlar için yeniden gündemin ilk sıralarına yerleşti. Meclis’e […]

SON 2 GÜN! Emekli Maaşını Ziraat Bankası’ndan Alanlar Yaşadı
Ekonomi
28 Kasım 2025
SON 2 GÜN! Emekli Maaşını Ziraat Bankası’ndan Alanlar Yaşadı

Ziraat Bankası, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 2025 Kasım ayı promosyon tutarlarını açıkladı. Maaşını bankaya taşıyan emekliler, gelir aralığına göre 12.000 TL’ye kadar nakit destekten yararlanabilecek. Ziraat Bankası, milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kasım 2025 promosyon güncellemesini açıkladı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik destek paketinde, maaş aralığına göre 12.000 TL’ye kadar peşin ödeme imkânı sunuluyor. Maaşını […]

A101 bu hafta indirimlere doymuyor! 29 Kasım–5 Aralık kataloğu raflarda: Yağ, pirinç ve temizlik ürünlerinde büyük düşüş
Ekonomi
28 Kasım 2025
A101 bu hafta indirimlere doymuyor! 29 Kasım–5 Aralık kataloğu raflarda: Yağ, pirinç ve temizlik ürünlerinde büyük düşüş

A101, 29 Kasım–5 Aralık 2025 tarihli “Haftanın Yıldızları” kataloğunu duyurdu. Temel gıdadan temizlik ürünlerine kadar birçok üründe dikkat çeken indirimler tüketicilerin ilgisini çekti. Türkiye’nin en çok tercih edilen market zincirlerinden A101, her hafta olduğu gibi bu hafta da güçlü indirimlerle vatandaşın karşısına çıktı. 29 Kasım–5 Aralık 2025 dönemini kapsayan yeni Haftanın Yıldızları kataloğunda yağdan pirince, […]

1 gram altın 9000 TL olacak! Tarih verildi
Ekonomi
28 Kasım 2025
1 gram altın 9000 TL olacak! Tarih verildi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, gram altında 2026 yılı için ilk kez net bir tahmin vererek 9 bin TL seviyesinin görülebileceğini söyledi. Uzmana göre küresel jeopolitik riskler, zayıf dolar politikası ve yeni para sistemi tartışmaları altını yeni bir rekor dönemine taşıyacak. Yıldırımtürk’ten yeni ve dikkat çekici tahminler geldi. Kapalıçarşı’daki işlem yoğunluğunu ve […]

19:30, 29 Kasım 2025
Halef: Köklerin Çağrısı’nda dengeler değişiyor! Yıldız’a yeni partner geliyor
18:30, 29 Kasım 2025
Derbi öncesi tansiyonu yükselten sözler! Icardi’den Fenerbahçelileri kızdıracak çıkış
15:30, 29 Kasım 2025
Sosyal medya bu anı konuşuyor! Demet Akalın’ın yıllar sonra gelen barışma gözyaşları
14:30, 29 Kasım 2025
Karadeniz’de tehlike büyüyor! VIRAT gemisine ikinci İDA saldırısı
13:30, 29 Kasım 2025
CHP kurultayında gergin anlar! Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu’nun “arının” çıkışına çok sert yanıt
12:31, 29 Kasım 2025
Galatasaray’da derbi öncesi Osimhen krizi büyüyor: Monaco maçı için de alarm verildi
11:30, 29 Kasım 2025
Papa 14. Leo’nun Sultanahmet Camii ziyareti gündem oldu: Dikkat çeken ‘ayakkabı’ detayı
11:00, 29 Kasım 2025
Evrim Akın’dan gözyaşları içinde yanıt: “Bu bir itibar suikastı!” Eski rol arkadaşı Zeynep Gülmez sert çıkıştı