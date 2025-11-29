İslam Memiş’ten 2026 Uyarısı: “Yeni Yılın Şampiyonu Belli Oldu!” Yatırımcılara Kritik Tavsiyeler

Altın ve gümüşte yılın kazanç tablosu netleşirken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 2026’da en çok getiri sağlayacağını düşündüğü yatırım aracını açıkladı. Memiş, gümüşün yeniden yükselişe geçeceğini belirtirken, yatırım sepeti için alternatif önerilerde bulundu.

2025 yılının son günlerine yaklaşılırken yatırımcılar yeni yıl için yol haritası oluşturmaya başladı. Altın ve gümüş, bu yılın kazandıranları arasında öne çıkarken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 2026’ya yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Memiş, hem altın ve gümüş için güncel değerlendirmeler yaptı hem de önümüzdeki yılın “şampiyon yatırım aracını” duyurdu.

“2025’İN ŞAMPİYONU GÜMÜŞ OLDU”

İslam Memiş açıklamasında gümüşün yıl boyunca altın performansını geçtiğini vurgulayarak:

“2025’in en çok kazandıran yatırım aracı gümüş oldu.”

“Ekim ayında zirve yapan gümüş, altından daha fazla getiri sağladı.”

ifadelerini kullandı.

Memiş, gümüş fiyatlarının 67 TL seviyesine kadar geri çekilebileceğini, bu düşüşün de alım fırsatı oluşturacağını belirtti.

GÜMÜŞ FİYATINDA 5 YILLIK YÜKSELİŞ DİKKAT ÇEKİYOR

Uzman İslam Memiş, gümüşteki uzun vadeli tabloyu yatırımcıya hatırlattı:

2020’de gram fiyatı: 2,5 TL

2025 sonunda gram fiyatı: 74 TL

Ons gümüş: 54 dolar

Memiş, “Bu grafik, gümüşteki potansiyeli anlamak isteyenler için yeterli veriyi veriyor.” dedi.

ALTIN İÇİN KRİTİK UYARI: “ARAFTA…”

Altın fiyatlarının belirsizlik içinde olduğunu belirten Memiş:

“Altın yükseliyor ancak kalıcı bir trend oluşmuş değil.”

“Küresel haber akışı savaş ya da barış yönünde şekillenirse altın sert hareketler yapabilir.”

uyarısında bulundu.

2026’nın ilk çeyreğinde Rusya-Ukrayna hattında barış beklentisini dile getiren Memiş:

“4.000 dolar seviyesinin altı görülebilir.”

“3.800–3.900 dolar bandı benim için sürpriz değil.”

dedi.

Altın ve Gümüşe Alternatif: Euro, Yuan ve Ruble

Memiş, yatırım sepeti için dikkat çeken tavsiyelerde bulundu:

“ALTIN ŞU ANDA MALİYETLİ, EURO DAHA MANTIKLI DURUYOR.”

“Kâğıt paraları tercih edenler için Çin yuanı ve Rus rublesi önümüzdeki yıllarda dolar karşısında daha güçlü performans gösterebilir.”

Uzman, bu iki para biriminin özellikle 4 yıllık periyotta yatırımcısına avantaj sağlayabileceğini söyledi.

GRAM ALTIN 6 BİN TL OLUR MU?

Fed’in faiz indirimine gitmesi veya jeopolitik risklerin artması halinde gram altının 6 bin TL seviyesine ulaşabileceğini belirten Memiş, bunun kesin bir senaryo olmadığını vurguladı:

“Sakin bir jeopolitik tabloda yıl 5.500–5.700 TL bandında kapanabilir.”

2026’NIN ŞAMPİYONU BELLİ OLDU

Açıklamasının sonunda 2026 için en güçlü yatırım aracını net bir dille ifade eden Memiş:

“2026’nın şampiyonu yine gümüş olacak. Yeni yılda en çok önemsediğimiz yatırım aracı gümüş.”

dedi.

Kaynak: Haber Merkezi