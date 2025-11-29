GSS Affı Yolda! 1,5 Milyon Kişisinin Borçları Silinecek: Tarih Belli Oldu

11. Yargı Paketi kapsamında 1 Ocak 2016’dan önce oluşan genel sağlık sigortası prim borçları ile gecikme cezalarının tamamen silinmesi öngörülüyor. Düzenlemeden yaklaşık 1,5 milyon kişinin yararlanması bekleniyor.

AK Parti’nin uzun süredir üzerinde çalıştığı 11. Yargı Paketi’nin detayları netleşmeye başladı. TBMM Başkanlığı’na sunulan kanun teklifinde, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren önemli bir madde yer alıyor. Buna göre, 1 Ocak 2016’dan önceki dönemlere ait ödenmemiş GSS prim borçları ile bu borçlara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı tamamen silinecek. Yasalaşması halinde yaklaşık 1,5 milyon kişinin toplam 3 milyar liralık yükü ortadan kalkacak.

GSS PRİM BORÇLARI İÇİN AF DÜZENLEMESİ

Yeni pakette, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na geçici bir madde eklenmesi öngörülüyor.

Bu düzenleme ile:

1 Ocak 2016’dan önceki tüm GSS prim borçlarının tahsilinden vazgeçilecek,

Bu borçlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı tamamen silinecek,

Daha önce aynı dönem için ödenmiş primler iade edilmeyecek veya başka borçlara mahsup edilmeyecek.

Bu maddeler, uzun süredir borçlarını ödeyemeyen vatandaşlar için önemli bir rahatlama sunuyor.

1,5 MİLYON KİŞİ FAYDALANACAK

Yapılan hesaplamalara göre düzenlemeden:

1,5 milyona yakın vatandaş yararlanacak,

Silinecek toplam borç tutarının 3 milyar TL’ye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Özellikle gelir testi yaptırmamış veya düşük gelir nedeniyle primlerini ödeyemeyen kişiler için bu af büyük bir avantaj sağlayacak.

KİMLER YARARLANABİLECEK?

GSS borç affı kapsamına giren gruplar şöyle sıralanıyor:

Gelir testine hiç girmemiş olanlar,

Geliri düşük olduğu için prim borçlarını ödeyemeyenler,

Biriken prim ve gecikme cezası borçlarını ödemekte zorlananlar,

Daha önce yapılan yapılandırma fırsatlarını kaçırmış olanlar.

Bu düzenleme, özellikle herhangi bir sağlık güvencesi olmadığı halde prim borcu biriken kişiler için önemli bir sosyal destek niteliği taşıyor.

