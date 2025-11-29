Kadıköy Gazetesi

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Kadıköy Gazetesi

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Ekonomi » Resmi Gazetede yayımlandı! Esnaf kredilerinde yeni dönem:1 Ocak’tan itibaren şartlar değişiyor

Resmi Gazetede yayımlandı! Esnaf kredilerinde yeni dönem:1 Ocak’tan itibaren şartlar değişiyor

Yayınlanma:
Züleyha Karan Yönetici
Resmi Gazetede yayımlandı! Esnaf kredilerinde yeni dönem:1 Ocak’tan itibaren şartlar değişiyor

Halkbank’ın esnaf ve sanatkârlara vereceği hazine destekli krediler için yeni esaslar açıklandı. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme, 1 Ocak itibarıyla uygulanacak.

Esnaf ve sanatkârların uzun süredir beklediği hazine faiz destekli kredi düzenlemesi yürürlüğe girdi. Halkbank tarafından kullandırılacak yatırım ve işletme kredilerine ilişkin usul ve esasları belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni düzenleme, hem faiz desteğinin hesaplanmasına hem de krediden yararlanma şartlarına önemli değişiklikler getiriyor.

HAZİNE DESTEKLİ KREDİLERİN KURALLARI YENİDEN TAMAMLANDI

Resmi Gazete’de yayımlanan karar, Halkbank’ın vereceği esnaf kredilerinde uygulanacak hazine faiz desteğine ilişkin tüm kriterleri güncelledi.
Buna göre faiz desteğinin nasıl hesaplanacağı, hangi koşullarda karşılanacağı ve ödeme süreçlerinin nasıl işleyeceği yeniden düzenlendi.

FAİZ DESTEĞİ BÜTÇE SINIRIYLA VERİLECEK

Karar kapsamında sağlanacak hazine faiz desteği ödemeleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ilgili yıl bütçesinde bu amaçla ayrılacak ödenekten karşılanacak.
Ayrıca:

  • Yapılacak destek ödemeleri yıllık bütçe ile sınırlı olacak.
  • Halkbank, ayrılan ödeneğin aşılmaması için zorunlu tedbirleri almakla yükümlü olacak.
  • Bütçe ödeneği, her yılın 1 Ocak günü itibarıyla bakanlık tarafından bankaya yazılı olarak bildirilecek.

Bankanın, bu tutarın üzerinde herhangi bir faiz desteği hesaplaması yasak olacak.

KRİTİK ŞARTLAR NETLEŞTİ: KİMLER YARARLANABİLECEK?

Yeni düzenlemeye göre esnaf ve sanatkârların bu krediden yararlanabilmesi için bazı koşulları sağlaması gerekiyor.

  • • Vergi ve SGK borcu olmayacak

Kredi başvurusu yapacak esnafın:

  • Vergi dairesine vadesi geçmiş borcu bulunmayacak,
  • SGK prim borcu olmayacak.

Bu şartları taşımayanlara hazine destekli kredi kullandırılmayacak.

1 OCAK 2027’YE KADAR KULLANILACAK KREDİLERE HARCAMA ZORUNLULUĞU

Esnaf ve sanatkârların 1 Ocak – 31 Aralık 2027 arasında kullanacağı krediler için yeni bir yükümlülük getirildi.

Buna göre:

  • Kredi tutarının en az %33’lük kısmı, hangi amaçla kullanılacaksa o harcama için beyan edilmek zorunda olacak.
  • Bu harcamaya ilişkin bildirim yapılmaması hâlinde kredi desteğinden yararlanılamayacak.

Kaynak: Haber Merkezi

İlgili Haberler

GSS Affı Yolda! 1,5 Milyon Kişisinin Borçları Silinecek: Tarih Belli Oldu
Ekonomi
29 Kasım 2025
GSS Affı Yolda! 1,5 Milyon Kişisinin Borçları Silinecek: Tarih Belli Oldu

11. Yargı Paketi kapsamında 1 Ocak 2016’dan önce oluşan genel sağlık sigortası prim borçları ile gecikme cezalarının tamamen silinmesi öngörülüyor. Düzenlemeden yaklaşık 1,5 milyon kişinin yararlanması bekleniyor. AK Parti’nin uzun süredir üzerinde çalıştığı 11. Yargı Paketi’nin detayları netleşmeye başladı. TBMM Başkanlığı’na sunulan kanun teklifinde, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren önemli bir madde yer alıyor. Buna göre, 1 […]

EYT Sonrası Yeni Formül: Kademeli Emeklilikte Son Durum
Ekonomi
29 Kasım 2025
EYT Sonrası Yeni Formül: Kademeli Emeklilikte Son Durum

Kademeli emeklilik sistemi, EYT sonrası gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri olmaya devam ediyor. 2000 sonrası sigorta girişi olan milyonlarca çalışan, yeni modelin ne zaman çıkarılacağını ve kimlere erken emeklilik imkânı sağlayacağını merak ediyor. Erken emeklilik beklentisi, EYT düzenlemesinin ardından özellikle 1999–2008 yılları arasında sigorta girişi bulunan çalışanlar için yeniden gündemin ilk sıralarına yerleşti. Meclis’e […]

SON 2 GÜN! Emekli Maaşını Ziraat Bankası’ndan Alanlar Yaşadı
Ekonomi
28 Kasım 2025
SON 2 GÜN! Emekli Maaşını Ziraat Bankası’ndan Alanlar Yaşadı

Ziraat Bankası, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 2025 Kasım ayı promosyon tutarlarını açıkladı. Maaşını bankaya taşıyan emekliler, gelir aralığına göre 12.000 TL’ye kadar nakit destekten yararlanabilecek. Ziraat Bankası, milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kasım 2025 promosyon güncellemesini açıkladı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik destek paketinde, maaş aralığına göre 12.000 TL’ye kadar peşin ödeme imkânı sunuluyor. Maaşını […]

A101 bu hafta indirimlere doymuyor! 29 Kasım–5 Aralık kataloğu raflarda: Yağ, pirinç ve temizlik ürünlerinde büyük düşüş
Ekonomi
28 Kasım 2025
A101 bu hafta indirimlere doymuyor! 29 Kasım–5 Aralık kataloğu raflarda: Yağ, pirinç ve temizlik ürünlerinde büyük düşüş

A101, 29 Kasım–5 Aralık 2025 tarihli “Haftanın Yıldızları” kataloğunu duyurdu. Temel gıdadan temizlik ürünlerine kadar birçok üründe dikkat çeken indirimler tüketicilerin ilgisini çekti. Türkiye’nin en çok tercih edilen market zincirlerinden A101, her hafta olduğu gibi bu hafta da güçlü indirimlerle vatandaşın karşısına çıktı. 29 Kasım–5 Aralık 2025 dönemini kapsayan yeni Haftanın Yıldızları kataloğunda yağdan pirince, […]

1 gram altın 9000 TL olacak! Tarih verildi
Ekonomi
28 Kasım 2025
1 gram altın 9000 TL olacak! Tarih verildi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, gram altında 2026 yılı için ilk kez net bir tahmin vererek 9 bin TL seviyesinin görülebileceğini söyledi. Uzmana göre küresel jeopolitik riskler, zayıf dolar politikası ve yeni para sistemi tartışmaları altını yeni bir rekor dönemine taşıyacak. Yıldırımtürk’ten yeni ve dikkat çekici tahminler geldi. Kapalıçarşı’daki işlem yoğunluğunu ve […]

BİM 5 Aralık aktüel kataloğu sızdı! Tuşlu Nokia telefon yine raflarda: Fiyatı şaşırttı
Ekonomi
28 Kasım 2025
BİM 5 Aralık aktüel kataloğu sızdı! Tuşlu Nokia telefon yine raflarda: Fiyatı şaşırttı

5 Aralık 2025 BİM aktüel kataloğu yayımlandı. Bu haftanın en çok dikkat çeken ürünü uygun fiyatıyla öne çıkan tuşlu Nokia cep telefonu oldu. Elektronikten ev tekstiline, mutfak ürünlerinden oyuncaklara kadar onlarca üründe büyük indirim var. BİM’in merakla beklenen 5 Aralık 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu belli oldu. Bu hafta özellikle elektronik raflarında dikkat çeken ürünler yer […]

15:30, 29 Kasım 2025
Sosyal medya bu anı konuşuyor! Demet Akalın’ın yıllar sonra gelen barışma gözyaşları
14:30, 29 Kasım 2025
Karadeniz’de tehlike büyüyor! VIRAT gemisine ikinci İDA saldırısı
13:30, 29 Kasım 2025
CHP kurultayında gergin anlar! Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu’nun “arının” çıkışına çok sert yanıt
12:31, 29 Kasım 2025
Galatasaray’da derbi öncesi Osimhen krizi büyüyor: Monaco maçı için de alarm verildi
11:30, 29 Kasım 2025
Papa 14. Leo’nun Sultanahmet Camii ziyareti gündem oldu: Dikkat çeken ‘ayakkabı’ detayı
11:00, 29 Kasım 2025
Evrim Akın’dan gözyaşları içinde yanıt: “Bu bir itibar suikastı!” Eski rol arkadaşı Zeynep Gülmez sert çıkıştı
10:23, 29 Kasım 2025
MGM’den turuncu ve sarı kodlu alarm: 8 il için şiddetli yağış ve kar uyarısı
22:00, 28 Kasım 2025
Edirnespor’da bahis depremi! 10 futbolcunun cezası sonrası başkan Ayaydın’dan olay yaratan açıklamalar