Resmi Gazetede yayımlandı! Esnaf kredilerinde yeni dönem:1 Ocak’tan itibaren şartlar değişiyor

Halkbank’ın esnaf ve sanatkârlara vereceği hazine destekli krediler için yeni esaslar açıklandı. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme, 1 Ocak itibarıyla uygulanacak.

Esnaf ve sanatkârların uzun süredir beklediği hazine faiz destekli kredi düzenlemesi yürürlüğe girdi. Halkbank tarafından kullandırılacak yatırım ve işletme kredilerine ilişkin usul ve esasları belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni düzenleme, hem faiz desteğinin hesaplanmasına hem de krediden yararlanma şartlarına önemli değişiklikler getiriyor.

HAZİNE DESTEKLİ KREDİLERİN KURALLARI YENİDEN TAMAMLANDI

Resmi Gazete’de yayımlanan karar, Halkbank’ın vereceği esnaf kredilerinde uygulanacak hazine faiz desteğine ilişkin tüm kriterleri güncelledi.

Buna göre faiz desteğinin nasıl hesaplanacağı, hangi koşullarda karşılanacağı ve ödeme süreçlerinin nasıl işleyeceği yeniden düzenlendi.

FAİZ DESTEĞİ BÜTÇE SINIRIYLA VERİLECEK

Karar kapsamında sağlanacak hazine faiz desteği ödemeleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ilgili yıl bütçesinde bu amaçla ayrılacak ödenekten karşılanacak.

Ayrıca:

Yapılacak destek ödemeleri yıllık bütçe ile sınırlı olacak.

Halkbank, ayrılan ödeneğin aşılmaması için zorunlu tedbirleri almakla yükümlü olacak.

Bütçe ödeneği, her yılın 1 Ocak günü itibarıyla bakanlık tarafından bankaya yazılı olarak bildirilecek.

Bankanın, bu tutarın üzerinde herhangi bir faiz desteği hesaplaması yasak olacak.

KRİTİK ŞARTLAR NETLEŞTİ: KİMLER YARARLANABİLECEK?

Yeni düzenlemeye göre esnaf ve sanatkârların bu krediden yararlanabilmesi için bazı koşulları sağlaması gerekiyor.

• Vergi ve SGK borcu olmayacak

Kredi başvurusu yapacak esnafın:

Vergi dairesine vadesi geçmiş borcu bulunmayacak,

SGK prim borcu olmayacak.

Bu şartları taşımayanlara hazine destekli kredi kullandırılmayacak.

1 OCAK 2027’YE KADAR KULLANILACAK KREDİLERE HARCAMA ZORUNLULUĞU

Esnaf ve sanatkârların 1 Ocak – 31 Aralık 2027 arasında kullanacağı krediler için yeni bir yükümlülük getirildi.

Buna göre:

Kredi tutarının en az %33’lük kısmı, hangi amaçla kullanılacaksa o harcama için beyan edilmek zorunda olacak.

Bu harcamaya ilişkin bildirim yapılmaması hâlinde kredi desteğinden yararlanılamayacak.

