Resmi Gazetede yayımlandı! Esnaf kredilerinde yeni dönem:1 Ocak’tan itibaren şartlar değişiyor

Halkbank’ın esnaf ve sanatkârlara vereceği hazine destekli krediler için yeni esaslar açıklandı. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme, 1 Ocak itibarıyla uygulanacak.
Esnaf ve sanatkârların uzun süredir beklediği hazine faiz destekli kredi düzenlemesi yürürlüğe girdi. Halkbank tarafından kullandırılacak yatırım ve işletme kredilerine ilişkin usul ve esasları belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni düzenleme, hem faiz desteğinin hesaplanmasına hem de krediden yararlanma şartlarına önemli değişiklikler getiriyor.
Resmi Gazete’de yayımlanan karar, Halkbank’ın vereceği esnaf kredilerinde uygulanacak hazine faiz desteğine ilişkin tüm kriterleri güncelledi.
Buna göre faiz desteğinin nasıl hesaplanacağı, hangi koşullarda karşılanacağı ve ödeme süreçlerinin nasıl işleyeceği yeniden düzenlendi.
Karar kapsamında sağlanacak hazine faiz desteği ödemeleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ilgili yıl bütçesinde bu amaçla ayrılacak ödenekten karşılanacak.
Ayrıca:
Bankanın, bu tutarın üzerinde herhangi bir faiz desteği hesaplaması yasak olacak.
Yeni düzenlemeye göre esnaf ve sanatkârların bu krediden yararlanabilmesi için bazı koşulları sağlaması gerekiyor.
Kredi başvurusu yapacak esnafın:
Bu şartları taşımayanlara hazine destekli kredi kullandırılmayacak.
Esnaf ve sanatkârların 1 Ocak – 31 Aralık 2027 arasında kullanacağı krediler için yeni bir yükümlülük getirildi.
Buna göre:
