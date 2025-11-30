Araç Alacaklar Dikkat! En Cazip Fırsatlar Belli Oldu

Sıfır otomobillerde yıl sonu kampanyaları hız kazanırken, otomotiv uzmanları ikinci el piyasasında gözden kaçan önemli avantajlara dikkat çekiyor. Uzmanlara göre bazı modellerde fiyat makası öyle daraldı ki, “şu anda en cazip seçenek” ikinci elde gizli olabilir.
Araba sahibi olmayı planlayanlar için hem sıfır hem de ikinci el araç piyasasındaki hareketlilik hız kesmiyor. Sıfır modellerde yıl sonu kampanyaları peş peşe açıklanırken, ikinci el araç fiyatlarının bazı segmentlerde ciddi şekilde gerilemesi piyasayı yeniden şekillendirdi. Otomotiv sektör uzmanı Göksel Erkoyuncu, araç almayı düşünenlere önemli bir tavsiyede bulunarak, “Kampanyalara kapılıp ikinci eli göz ardı etmeyin, şu anda gerçekten cazip seçenekler var” dedi.
TV100’e konuşan otomotiv uzmanı Göksel Erkoyuncu, otomobilin diğer ürünlerden farklı olarak her dönem talep gören bir varlık olduğuna işaret etti. Erkoyuncu, otomobilin “kullanım sırasında değer kaybı düşük, satışı kolay bir emtia” olduğuna dikkat çekerek fiyatların belirleyici unsur olduğunu söyledi.
Euro kurundaki hareketliliğe vurgu yapan Erkoyuncu, Türkiye’ye gelen araçların büyük bölümünün Avrupa menşeli olduğunu hatırlatarak:
“Euro yükselirse maliyet artar; bu da fiyatlara doğrudan yansır” ifadelerini kullandı.
Otomobil markalarının yıl sonuna yaklaşırken stokları eritmek için agresif kampanyalar düzenlediğini belirten Erkoyuncu, Ekim–Kasım–Aralık döneminin sıfır araçta “indirim sezonu” olduğunu söyledi.
Firmaların yeni modele daha düşük stokla girmek istemesi ve satış hedeflerini tutturma arzusu, kampanyaların cazibesini artırıyor.
Bu nedenle, ekim ayından itibaren ikinci el piyasasında belirgin bir durgunluk yaşandığını aktaran Erkoyuncu, talebin sıfıra yöneldiğini dile getirdi.
Erkoyuncu’nun en dikkat çekici uyarısı ise ikinci el araçlarla ilgili oldu. Uzman isim, birçok tüketicinin sıfır araç kampanyalarına yönelirken aslında daha hesaplı olabilecek ikinci el modelleri araştırmadığını belirtti.
Şu ifadeleri kullandı:
“Piyasada şu an 1 yaşında veya yakın kilometrede olan bazı araçlarda fiyat makası açılmış durumda. Yani ikinci elde gerçekten cazip fırsatlar var. Ancak sıfırdaki kampanyalar gündemi domine ettiği için bu seçenekler göz ardı edilebiliyor.”
Özellikle üst segment ve yüksek model araçlarda ikinci el fiyatlarının rekabetçi seviyelere indiğini kaydeden Erkoyuncu, alıcıların mutlaka her iki piyasayı da karşılaştırarak karar vermesinin önemini vurguladı.
Otomotiv uzmanı, araç almayı planlayanlara şu öneride bulundu:
“Sıfır araçtaki kampanyalar elbette çok çekici ancak alım yapmadan önce mutlaka ikinci eldeki güncel fiyatlara bakın. Şu an bazı modellerde ikinci el çok daha mantıklı olabilir.”
Kaynak: Haber Merkezi
