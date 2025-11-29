39.500 TL’ye Kadar Emekli Promosyonu! Rekabet Yeniden Alevlendi

Yıl sonu yaklaşırken bankalar arasındaki promosyon rekabeti zirveye çıktı. Emekli, dul ve yetim aylığı alanlar için ödemeler 30 bin TL’nin üzerine çıktı; bazı bankalarda toplam avantaj 39.500 TL’ye kadar ulaştı.

Emekli, dul ve yetim aylığı alan milyonlarca kişinin merakla takip ettiği banka promosyonlarında yıl sonu hareketliliği doruk noktasına ulaştı. Bankaların rekabeti hızlanırken, promosyon ödemeleri 30 bin TL sınırını aşarak bazı kurumlarda 39.500 TL’ye kadar yükseldi. Emeklilerin maaşlarını taşımak için en avantajlı teklifi aradığı bu dönemde, bankaların güncel kampanyaları ve ek fırsatları da tek tek netleşmeye başladı.

EMEKLİ PROMOSYONLARINDA YARIŞ KIZIŞTI

Emeklilerin maaşlarını taşıdıkları bankalardan aldıkları promosyon ödemelerinde yıl sonu hareketliliği sürüyor. Bankalar yeni dönem için revizyonlarını tamamlarken, birçok kurum promosyon tutarını 30 bin TL’nin üzerine taşıdı. Ek fırsatlarla birlikte toplam ödeme miktarının 39.500 TL’ye ulaştığı kurumlar bulunuyor.

Emekli, dul ve yetim maaşı alan milyonlarca kişi, en yüksek ödemeyi sunan bankaları yakından takip ediyor.

PROMOSYON TUTARLARI BANKALARA GÖRE YENİDEN BELİRLENDİ

Bazı bankalar sadece maaş promosyonu verirken, bazıları ek harcama, fatura talimatı ve kredi kullanımı gibi koşullarla ödemeleri artırabiliyor. İşte bankaların güncel ve özgünleştirilmiş tabloya göre sunduğu rakamlar:

Akbank – Toplam 30.000 TL’ye Kadar Avantaj

Akbank, maaşını taşıyanlara 15.000 TL’ye kadar promosyon verirken; fatura talimatı, kart harcaması ve emekli yakınını getirme gibi ek adımlarla toplam 15.000 TL ilave ödül sunuyor. Böylece sağlanan toplam destek 30.000 TL’ye ulaşıyor.

Albaraka Türk – 25.000 TL Promosyon + Ek Ödüller

Albaraka Türk’te maaş dilimine göre 6.500 TL ile 15.600 TL arasında promosyon ödeniyor. Bunun yanında otomatik ödeme talimatı ve kart harcamalarıyla 9.400 TL’ye kadar ek ödül alınabiliyor.

DenizBank – 27.000 TL Promosyon İmkanı

DenizBank, maaş promosyonunu 5.000 TL ile 12.000 TL aralığında belirledi. Kredili mevduat hesabı açılması, fatura talimatı verilmesi ve kredi kartı kullanımına göre toplam ödeme 27.000 TL’ye çıkabiliyor.

Garanti BBVA – 25.000 TL’ye Kadar Promosyon ve Bonus

Garanti BBVA, maaş dilimine göre 6.250 TL ile 15.000 TL arasında promosyon sunuyor. Kart harcaması, avans hesap kullanımı ve sigorta ürünleriyle toplam bonus miktarı 10.000 TL’ye kadar artırılabiliyor.

Halkbank – Rekor Avantaj: 39.500 TL’ye Kadar Ödeme

Halkbank, standart promosyonda 5.000 TL ile 12.000 TL arasında ödeme yaparken, buna ek olarak:

12 ay sıfır faizli 30.000 TL kredi,

Yıllık 12.000 TL’ye kadar kart indirimi,

3.500 TL fatura talimatı ödülü

ile toplamda 39.500 TL’ye ulaşan avantaj sağlıyor.

ING – 28.000 TL’ye Kadar Promosyon

ING, maaş promosyonunu 6.250 TL ile 15.000 TL arasında belirliyor. Fatura talimatı, Turuncu Hesap bakiyesi, kredi kullanımı ve kart harcamalarıyla toplam ödeme 28.000 TL’ye çıkabiliyor.

İş Bankası – 24.000 TL Promosyon + MaxiPuan

İş Bankası, maaş promosyonunda 6.250 TL’den 15.000 TL’ye kadar ödeme yapıyor. Ek olarak, fatura talimatı ve kredi kartı alışverişleriyle 8.000 TL MaxiPuan kazanılabiliyor.

Kuveyt Türk – 27.500 TL’ye Varan Destek

Kuveyt Türk, maaş dilimine göre 10.000 TL ile 24.000 TL arasında promosyon sunuyor. Talimat verenlere 2.500 TL, kart harcamalarına ise 1.000 TL altın puan ekleniyor.

Şekerbank – Toplam 27.500 TL Promosyon

Şekerbank, maaş promosyonunu 5.000 TL ile 12.000 TL arasında belirlerken, fatura talimatı, kredi ve kredi kartı kullanımına göre 15.500 TL’ye kadar ek ödül sağlıyor.

QNB Finansbank – 31.000 TL’ye Kadar Promosyon

QNB, maaş dilimine göre 8.500 TL ile 20.000 TL arasında promosyon veriyor. Fatura talimatı, kredi ve kart harcamasıyla toplam avantaj 31.000 TL’yi buluyor.

Türkiye Finans – 27.000 TL Promosyon + Ek Ödüller

Türkiye Finans, koşulların sağlanması halinde maaş promosyonunu 13.000 TL’den 27.000 TL’ye kadar çıkarıyor. Ayrıca 2.500 TL ek ödül veriliyor.

VakıfBank – 30.000 TL’ye Kadar Promosyon

VakıfBank, maaş promosyonunda 5.000 TL ile 12.000 TL arasında ödeme yapıyor. Kredi kartı harcamalarına bağlı olarak 18.000 TL’ye varan ek ödülle toplam promosyon 30.000 TL’ye ulaşıyor.

Vakıf Katılım – 18.500 TL’ye Varan Promosyon

Vakıf Katılım, maaş aralığına göre 5.000 TL ile 18.500 TL arasında promosyon ödemesi sunuyor.

Yapı Kredi – 30.000 TL’ye Kadar Promosyon

Yapı Kredi, maaş promosyonunu 6.250 TL ile 15.000 TL aralığında belirliyor. Fatura talimatı, kart harcamaları ve mobil uygulama koşullarıyla toplam ödeme 30.000 TL’ye kadar çıkıyor.

EMEKLİLERİN BANKA SEÇERKEN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

Promosyon süresi ve taahhüt şartları

Ek ödül koşullarının gerçekçi olup olmadığı

Kredi ve kart koşullarının maliyeti

Şube ve dijital bankacılık hizmetleri

Kaynak: Haber Merkezi