“Luna İçin” dedi ve gitti: Burcu Biricik’in köy hayatı tercihinin perde arkası ortaya çıktı

Kızını kalabalıktan uzak büyütmek isteyen ünlü oyuncu Burcu Biricik, İstanbul’u geride bırakarak Ayvalık’ta butik otel işletmeye başladı. Biricik’in doğal yaşam tercihinin ardındaki neden ve yeni düzeni sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Son yıllarda ekranlarda daha az görünmesinin nedeni merak edilen Burcu Biricik’in, kızı Luna’nın doğumuyla birlikte hayatında köklü bir değişiklik yaptığı ortaya çıktı. İstanbul’un yoğun temposunu geride bırakan oyuncu, eşi Emre Yetkin ile birlikte Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde küçük bir butik otel işletmeye başladı. Biricik’in, Luna’yı doğanın içinde ve daha sakin bir ortamda büyütmek için böyle bir hayat kurduğu öğrenildi.

KÖY YAŞAMI TERCİHİ: “ÖNCELİĞİMİZ LUNA’NIN GÜVENLİ BÜYÜMESİ”

Yakın çevresine göre ünlü oyuncu, şehir stresinden uzak bir düzen kurmak için uzun bir süredir plan yapıyordu. Luna’nın doğumuyla birlikte bu karar kesinleşti ve çift Ayvalık’ta beş odalı butik bir otel işletmeye başladı. Burcu Biricik, burayı sadece bir iş olarak değil, aynı zamanda ailece nefes aldıkları bir yaşam alanı olarak görüyor.

Biricik’in zeytin hasadına katıldığı, doğada vakit geçirdiği ve zaman zaman oteldeki küçük işlere bile koşturduğu biliniyor.

EKRANLARA ARA VERDİ: “AİLE HAYATIMIZA ODAKLANDIK”

“Camdaki Kız”, “Hayat Şarkısı”, “Kırmızı Oda” ve “Dila Hanım” gibi yapımlarda izleyiciyle güçlü bir bağ kuran Biricik, kızının doğumuyla birlikte çalışma temposunu düşürdü.

Oyuncu, setlere ara verme kararının tamamen Luna’nın sağlıklı ve sakin bir ortamda büyümesi isteğinden kaynaklandığını belirtti.

BİRİCİK: “BURASI HEM EVİMİZ HEM DE B PLANIMIZ”

Ünlü oyuncu, Ayvalık’taki yeni düzeninin sadece bir yatırım olmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Öyle büyük bütçeler harcamadık. Emre’yle uzun zamandır böyle bir yer açma hayalimiz vardı. Hem ailemiz için güvenli bir alan, hem de kötü günler için B planı olsun istedik. Kendi yerimiz olduğu için gerektiğinde masa da topladık küllük de temizledik. En önemlisi, kızımızı daha doğal ve küçük bir çevrede büyütmekti.”

YENİ HAYATI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ayvalık’taki doğal yaşamından kesitler paylaştıkça sosyal medyada büyük ilgi gören Biricik’e takipçilerinden çok sayıda destek mesajı geliyor.

Hayranları, oyuncunun “şehirden uzak, huzurlu anne” kimliğine kısa sürede alıştığını söylüyor.

