Evrim Akın’dan gözyaşları içinde yanıt: “Bu bir itibar suikastı!” Eski rol arkadaşı Zeynep Gülmez sert çıkıştı

Yayınlanma:
Güncellenme:
Züleyha Karan Yönetici
Evrim Akın’dan gözyaşları içinde yanıt: “Bu bir itibar suikastı!” Eski rol arkadaşı Zeynep Gülmez sert çıkıştı

‘Bez Bebek’ dizisindeki iddialar sonrası kameraların karşısına geçen Evrim Akın, yaşananların kendisini derinden sarstığını söyleyerek gözyaşlarına hakim olamadı. Akın’ın açıklamalarının ardından eski rol arkadaşı Zeynep Gülmez de sessizliğini bozdu.

‘Bez Bebek’ dizisinin çocuk oyuncularından Asena Keskinci’nin ortaya attığı iddialar, günlerdir magazin gündemini meşgul ederken, sessizliğini koruyan Evrim Akın basın toplantısı düzenleyerek ilk kez konuştu. Duygusal anlar yaşayan Akın, iddiaların kendisine yönelik bir “itibar suikastı” olduğunu savundu. Ünlü oyuncunun açıklamalarından sonra dizinin bir diğer ismi Zeynep Gülmez de canlı yayın açarak Akın’a yanıt verdi.

KONU NASIL BAŞLADI? ASENE KESKİNCİ’NİN İDDİALARI TARTIŞMA YARATTI

Bir dönemin popüler dizisi ‘Bez Bebek’te rol alan Asena Keskinci, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada çocukluk dönemine dair çarpıcı iddialarda bulunmuştu.
Keskinci, ailesinin boşanma sürecinde yaşadığı zorlukları anlatırken, Evrim Akın’ın kendisine yönelik söylediğini ileri sürdüğü şu sözler gündeme bomba gibi düşmüştü:

“Annenle baban boşanıyor ya… Bir de seni bu diziden attırırsam ne olur? Sokakta mı kalırsınız?”

Keskinci ayrıca sette zorbalığa maruz bırakıldığını öne sürmüş; oyuncu Zeynep Gülmez, makyöz Arzu Yurter ve yönetmen Şahin Yiğit de genç oyuncuya destek açıklamalarında bulunmuştu.

EVRİM AKIN BASIN TOPLANTISINDA AĞLADI: “BU YAŞADIĞIM ACIYI TARİF EDEMEM”

Sessizliğini günler sonra bozan Evrim Akın, kameralar karşısında duygu dolu açıklamalar yaptı.

Akın şu ifadeleri kullandı:

  • “Bu bir itibar suikastı. Ardı arkası kesilmeyen bir süreçle karşı karşıyayım. Kariyerim hedef alınıyor.”
  • “Kadın, çocuk ve hayvan hakları konusunda ne kadar hassas olduğumu bilen bilir.”
  • “Ben kimsenin eşinden telefon istemedim. Kimseye duman üflemedim. Hele bir çocuğa asla böyle bir şey yapmam.”
  • “Madem kötülük ettiğimi iddia ediyor, neden yıllarca bana mesajlar atıp destek istedi? Doğum günlerimi annesiyle birlikte kutladılar.”

Konuşurken gözyaşlarını tutamayan Akın, yaşananların kendisini ve ekibini derinden yaraladığını söyledi.

“ALGI OPERASYONU DEĞİL” DİYEREK TEPKİ GÖSTERDİ: ZEYNEP GÜLMEZ’DEN SERT YANIT

Evrim Akın’ın açıklamaları sonrası dizinin eski oyuncularından Zeynep Gülmez, sosyal medyada bir canlı yayın açarak Akın’ın sözlerine karşılık verdi.

Gülmez, duygularını saklamadan şu ifadeleri kullandı:

  • “İtibar suikastı mı? Algı operasyonu ne ya? Kim ne dedi ki?”
  • “Bu bir operasyon değil. İnsanlar sadece yaşananları merak edip soruyor.”
  • “Daha kimse bir şey söylemedi bile. Söyleyebilecek çok kişi vardı. Abartılmış bir durumdan bahsediyor.”

Gülmez’in bu çıkışı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, taraflar arasındaki gerilim bir kez daha tırmandı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK YANKI

Hem Keskinci’nin iddiaları hem Akın’ın savunması hem de Gülmez’in çıkışı, sosyal medya kullanıcıları arasında ikiye bölünmüş yorumlara yol açtı.
Tartışmaların önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

