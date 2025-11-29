Evrim Akın’dan gözyaşları içinde yanıt: “Bu bir itibar suikastı!” Eski rol arkadaşı Zeynep Gülmez sert çıkıştı

‘Bez Bebek’ dizisindeki iddialar sonrası kameraların karşısına geçen Evrim Akın, yaşananların kendisini derinden sarstığını söyleyerek gözyaşlarına hakim olamadı. Akın’ın açıklamalarının ardından eski rol arkadaşı Zeynep Gülmez de sessizliğini bozdu.
‘Bez Bebek’ dizisinin çocuk oyuncularından Asena Keskinci’nin ortaya attığı iddialar, günlerdir magazin gündemini meşgul ederken, sessizliğini koruyan Evrim Akın basın toplantısı düzenleyerek ilk kez konuştu. Duygusal anlar yaşayan Akın, iddiaların kendisine yönelik bir “itibar suikastı” olduğunu savundu. Ünlü oyuncunun açıklamalarından sonra dizinin bir diğer ismi Zeynep Gülmez de canlı yayın açarak Akın’a yanıt verdi.
Bir dönemin popüler dizisi ‘Bez Bebek’te rol alan Asena Keskinci, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada çocukluk dönemine dair çarpıcı iddialarda bulunmuştu.
Keskinci, ailesinin boşanma sürecinde yaşadığı zorlukları anlatırken, Evrim Akın’ın kendisine yönelik söylediğini ileri sürdüğü şu sözler gündeme bomba gibi düşmüştü:
“Annenle baban boşanıyor ya… Bir de seni bu diziden attırırsam ne olur? Sokakta mı kalırsınız?”
Keskinci ayrıca sette zorbalığa maruz bırakıldığını öne sürmüş; oyuncu Zeynep Gülmez, makyöz Arzu Yurter ve yönetmen Şahin Yiğit de genç oyuncuya destek açıklamalarında bulunmuştu.
Sessizliğini günler sonra bozan Evrim Akın, kameralar karşısında duygu dolu açıklamalar yaptı.
Akın şu ifadeleri kullandı:
Konuşurken gözyaşlarını tutamayan Akın, yaşananların kendisini ve ekibini derinden yaraladığını söyledi.
Evrim Akın’ın açıklamaları sonrası dizinin eski oyuncularından Zeynep Gülmez, sosyal medyada bir canlı yayın açarak Akın’ın sözlerine karşılık verdi.
Gülmez, duygularını saklamadan şu ifadeleri kullandı:
Gülmez’in bu çıkışı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, taraflar arasındaki gerilim bir kez daha tırmandı.
Hem Keskinci’nin iddiaları hem Akın’ın savunması hem de Gülmez’in çıkışı, sosyal medya kullanıcıları arasında ikiye bölünmüş yorumlara yol açtı.
Tartışmaların önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Yeni sezonun iddialı yapımlarından “Veliaht”, güçlü oyuncu kadrosuna rağmen reytinglerde beklenen çıkışı bir türlü yakalayamadı. Son bölümdeki sert düşüş sonrası kulislerde “erken final” söylentileri yeniden alevlendi. Televizyon dünyasında yeni sezon rekabeti tüm hızıyla sürerken, bazı diziler seyircinin ilgisini yakalayıp yoluna devam ederken, bazıları reyting savaşında zorlu bir sınav veriyor. Show TV’nin Akın Akınözü ve Serra […]
Kızını kalabalıktan uzak büyütmek isteyen ünlü oyuncu Burcu Biricik, İstanbul’u geride bırakarak Ayvalık’ta butik otel işletmeye başladı. Biricik’in doğal yaşam tercihinin ardındaki neden ve yeni düzeni sosyal medyada büyük ilgi gördü. Son yıllarda ekranlarda daha az görünmesinin nedeni merak edilen Burcu Biricik’in, kızı Luna’nın doğumuyla birlikte hayatında köklü bir değişiklik yaptığı ortaya çıktı. İstanbul’un yoğun […]
Boyner ailesinin genç varisi Elif Boyner, şehir hayatını geride bırakarak Eskişehir’in Sazak köyüne yerleşti. Sosyal medyada def çaldığı ve ilahi söylediği videolarıyla gündeme gelen Boyner’in tasavvufa yönelişi büyük ilgi topladı. Türkiye’nin önde gelen iş insanlarından Cem Boyner’in kızı Elif Boyner, alışılmış şehir yaşamını tamamen bırakıp Eskişehir’deki dedesinin köyüne yerleşme kararıyla dikkatleri üzerine çekti. Uzun yıllar […]
NOW TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan “DOC” dizisinin başrolü için aylar önce anlaşan Alina Boz’un, projeden çıkarıldığını tatilden dönerken uçaktayken çıkan haberlerden öğrendiği iddia edildi. Boz’un duruma tepki göstererek hukuki süreç için hazırlık yaptığı konuşulurken, yerine Sıla Türkoğlu’nun geçeceği öne sürülüyor. Televizyonun genç kuşak yıldızları arasında yer alan Alina Boz, haftalardır hazırlık süreci devam […]
“Lüküs Hayat” operetindeki unutulmaz Rıza rolüyle hafızalara kazınan usta sanatçı Zihni Göktay’ın bir huzurevinde yaşamaya başladığı öğrenildi. 79 yaşındaki tiyatro duayeninin görüntüleri sosyal medyada büyük üzüntü yarattı. Türk tiyatrosunun en güçlü sahne karakterlerinden biri olarak kabul edilen, altmış yılı aşan sanat hayatı boyunca yüzlerce kez seyircinin karşısına çıkan Zihni Göktay’ın Maltepe’deki bir huzurevine yerleştiği ortaya […]
Oyuncu Cem Uçan, konuk olduğu bir YouTube programında Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilgili övgü dolu ifadeler kullandı. “Müthiş bir insan, inanılmaz bir adam” sözleri ve muhaliflere yönelik “Onu tanısanız fikriniz değişir” çıkışı kısa sürede sosyal medyada tartışma yarattı. Ünlü oyuncu Cem Uçan, konuk olduğu bir YouTube programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la ilgili açıklamalarıyla gündeme oturdu. Kariyerinde Payitaht, […]