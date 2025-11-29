Halef: Köklerin Çağrısı’nda dengeler değişiyor! Yıldız’a yeni partner geliyor

NOW’un sevilen dizisi Halef: Köklerin Çağrısı’na sürpriz bir isim katıldı. Yıldız karakteri için uzun süredir beklenen yeni partner sonunda kadroya dahil oldu. Dizide aşk üçgeni daha da büyüyor.
NOW ekranlarının yeni sezonda en hızlı yükselen yapımlarından biri olan Halef: Köklerin Çağrısı, reytinglerdeki başarısını her hafta biraz daha yukarı taşıyor. İlhan Şen, Biran Damla Yılmaz ve Aybüke Pusat’ın başrolünde yer aldığı dizi, aşiret teması ve sürükleyici hikayesiyle geniş bir izleyici kitlesi oluşturmayı başardı. Dizinin kadrosuna yeni bir oyuncunun daha katıldığı açıklanınca seyirciler arasında büyük merak oluştu.
Halef: Köklerin Çağrısı’nda Yıldız ve Melek karakterlerinin Serhat’a duyduğu aşk, dizide uzun süredir devam eden bir gerilimin odağını oluşturuyordu. İki kadın karakterin aynı adama aşık olması, hikâyenin temel dinamiklerinden biri hâline gelmiş durumda.
İzleyicilerin bir süredir “Yıldız’a yeni bir partner gelecek mi?” sorusunu sorması üzerine beklenen gelişme sonunda gerçekleşti.
Birsen Altuntaş’ın haberine göre genç oyuncu Emre Bulut, dizinin kadrosuna Yıldırım karakteriyle dahil oldu.
Yıldırım’ın gelişi hem Yıldız’ın yaşamında hem de dizinin genel dengelerinde önemli değişiklikler yaratacak.
Altuntaş’ın aktardığı kulis bilgilerine göre:
Yıldırım karakterinin hikâyeye nasıl entegre edileceği, Yıldız’a gerçekten aşık olup olmayacağı ve Serhat’la nasıl bir çekişmenin içine gireceği sosyal medyada dizinin en çok konuşulan konuları arasına girdi.
Dizinin takipçileri şimdiden:
gibi sorularla yeni bölümü bekliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
