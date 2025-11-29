Bahis soruşturmasında flaş gelişme! TFF tüm itirazları geri çevirdi

Tahkim Kurulu, bahis eylemine karıştıkları gerekçesiyle 3 ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası alan 35 futbolcunun başvurusunu değerlendirdi ve itirazları oy birliğiyle geri çevirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, futbol gündeminin en çok tartışılan konularından biri olan bahis soruşturmasına ilişkin önemli bir karar aldı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından hak mahrumiyeti cezasına çarptırılan 35 futbolcu, cezalara itiraz etmişti. Yapılan inceleme sonrasında Tahkim Kurulu, futbolcuların tüm başvurularını reddederek cezaları resmen onadı.

TAHKİM KURULU KARARI: “CEZALARDA USULSÜZLÜK YOK”

TFF’nin resmi internet sitesinden duyurulan açıklamada, futbolcuların cezalarının hukuki nitelendirme ve ceza miktarı açısından doğru bulunduğu belirtildi.

Kurul, PFDK’nın kararlarıyla ilgili herhangi bir isabetsizlik tespit edilmediğini ifade ederek:

“Başvuruların reddine ve kararların aynen onanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.”

denildi.

BAHİS EYLEMİNE KARIŞAN FUTBOLCULARA VERİLEN CEZALAR ONANDI

Futbol Disiplin Talimatı’nın 57 ve 57/2. maddeleri kapsamında bahis oynadıkları tespit edilen futbolcuların aldığı cezalar değişmedi.

Hak mahrumiyeti süreleri aşağıdaki şekilde onaylandı:

12 AY HAK MAHRUMİYETİ ALAN OYUNCULAR

Abdulsamet Burak

Ali Şaşal Vural

Alassane Ndao

Oktay Aydın

Orkun Özdemir

9 AY HAK MAHRUMİYETİ ALAN OYUNCULAR

Eren Karadağ

Kadir Kaan Yurdakul

Metehan Baltacı

Yusuf Özdemir

6 AY HAK MAHRUMİYETİ ALAN OYUNCULAR

Ahmet Abdullah Çakmak

Atakan Cangöz

Bartu Göçmen

Berkan Mahmut Keskin

Ensar Bilir

Fırat İnal

Muhammed Ali Özbaskıcı

Uğur Adem Gezer

3 AY HAK MAHMURİMİYETİ ALAN OYUNCULAR

Abdurrahman Bayram

Abdurrahman Üresin

Arda Hilmi Şengül

Bedirhan Özyurt

Berkan Aslan

Berşan Yavuzay

Boran Başkan

Engin Kadir Gıcır

Faruk Can Genç

Furkan Orak

Hasan Hüseyin Akınay

İlkan Sever

İsmail Kalburcu

İzzet Çelik

Muhammed Arda Kahveci

Selim Dilli

Yunus Emre Gedik

Yusuf Saitoğlu

FUTBOL KAMUOYUNDA YANKI UYANDIRAN KARAR

TFF’nin bu kararı, Türk futbolunda disiplin süreçleri ve bahis eylemleriyle ilgili tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Ceza alan futbolcuların resmi maçlarda görev alamayacak olması, birçok kulübün kadro planlamasını da doğrudan etkileyecek.

