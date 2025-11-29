Kadıköy Gazetesi

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Kadıköy Gazetesi

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Spor » Bahis soruşturmasında flaş gelişme! TFF tüm itirazları geri çevirdi

Bahis soruşturmasında flaş gelişme! TFF tüm itirazları geri çevirdi

Yayınlanma:
Güncellenme:
Züleyha Karan Yönetici
Bahis soruşturmasında flaş gelişme! TFF tüm itirazları geri çevirdi

Tahkim Kurulu, bahis eylemine karıştıkları gerekçesiyle 3 ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası alan 35 futbolcunun başvurusunu değerlendirdi ve itirazları oy birliğiyle geri çevirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, futbol gündeminin en çok tartışılan konularından biri olan bahis soruşturmasına ilişkin önemli bir karar aldı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından hak mahrumiyeti cezasına çarptırılan 35 futbolcu, cezalara itiraz etmişti. Yapılan inceleme sonrasında Tahkim Kurulu, futbolcuların tüm başvurularını reddederek cezaları resmen onadı.

TAHKİM KURULU KARARI: “CEZALARDA USULSÜZLÜK YOK”

TFF’nin resmi internet sitesinden duyurulan açıklamada, futbolcuların cezalarının hukuki nitelendirme ve ceza miktarı açısından doğru bulunduğu belirtildi.
Kurul, PFDK’nın kararlarıyla ilgili herhangi bir isabetsizlik tespit edilmediğini ifade ederek:

“Başvuruların reddine ve kararların aynen onanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.”

denildi.

BAHİS EYLEMİNE KARIŞAN FUTBOLCULARA VERİLEN CEZALAR ONANDI

Futbol Disiplin Talimatı’nın 57 ve 57/2. maddeleri kapsamında bahis oynadıkları tespit edilen futbolcuların aldığı cezalar değişmedi.
Hak mahrumiyeti süreleri aşağıdaki şekilde onaylandı:

12 AY HAK MAHRUMİYETİ ALAN OYUNCULAR

  • Abdulsamet Burak
  • Ali Şaşal Vural
  • Alassane Ndao
  • Oktay Aydın
  • Orkun Özdemir

9 AY HAK MAHRUMİYETİ ALAN OYUNCULAR

  • Eren Karadağ
  • Kadir Kaan Yurdakul
  • Metehan Baltacı
  • Yusuf Özdemir

6 AY HAK MAHRUMİYETİ ALAN OYUNCULAR

  • Ahmet Abdullah Çakmak
  • Atakan Cangöz
  • Bartu Göçmen
  • Berkan Mahmut Keskin
  • Ensar Bilir
  • Fırat İnal
  • Muhammed Ali Özbaskıcı
  • Uğur Adem Gezer

3 AY HAK MAHMURİMİYETİ ALAN OYUNCULAR

  • Abdurrahman Bayram
  • Abdurrahman Üresin
  • Arda Hilmi Şengül
  • Bedirhan Özyurt
  • Berkan Aslan
  • Berşan Yavuzay
  • Boran Başkan
  • Engin Kadir Gıcır
  • Faruk Can Genç
  • Furkan Orak
  • Hasan Hüseyin Akınay
  • İlkan Sever
  • İsmail Kalburcu
  • İzzet Çelik
  • Muhammed Arda Kahveci
  • Selim Dilli
  • Yunus Emre Gedik
  • Yusuf Saitoğlu

FUTBOL KAMUOYUNDA YANKI UYANDIRAN KARAR

TFF’nin bu kararı, Türk futbolunda disiplin süreçleri ve bahis eylemleriyle ilgili tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.
Ceza alan futbolcuların resmi maçlarda görev alamayacak olması, birçok kulübün kadro planlamasını da doğrudan etkileyecek.

Kaynak: Haber Merkezi

İlgili Haberler

Galatasaray’da derbi öncesi Osimhen krizi büyüyor: Monaco maçı için de alarm verildi
Spor
29 Kasım 2025
Galatasaray’da derbi öncesi Osimhen krizi büyüyor: Monaco maçı için de alarm verildi

Nijeryalı yıldız Victor Osimhen’in Afrika Uluslar Kupası süreci nedeniyle Fenerbahçe derbisinin yanı sıra Monaco maçını da kaçırabileceği iddiası Galatasaray’da endişe yarattı. Yönetim ve teknik ekip seferberlik başlattı. Galatasaray, sakatlıklar ve cezalarla boğuştuğu kritik dönemde gözünü tamamen Victor Osimhen’in durumuna çevirmiş durumda. Fenerbahçe derbisi öncesi özel tedavi programıyla hazırlanan yıldız golcünün, Afrika Uluslar Kupası kampları nedeniyle […]

Edirnespor’da bahis depremi! 10 futbolcunun cezası sonrası başkan Ayaydın’dan olay yaratan açıklamalar
Spor
28 Kasım 2025
Edirnespor’da bahis depremi! 10 futbolcunun cezası sonrası başkan Ayaydın’dan olay yaratan açıklamalar

Bahis soruşturması kapsamında 10 futbolcusuna ceza verilen Edirnespor’da başkan Onur Yaren Ayaydın, hem kadro krizini hem de futbolcuların “küçük kuponlarla” yaptığını söylediği bahisleri anlatarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türk futbolunda son haftaların en büyük tartışması olan bahis soruşturması, Edirnespor’da adeta bir yaprak dökümüne neden oldu. Takımın 10 oyuncusunun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilip ceza […]

Asensio’dan Galatasaray’a derbi öncesi meydan okuma! “Pazartesi görüşürüz” mesajı gündem oldu
Spor
28 Kasım 2025
Asensio’dan Galatasaray’a derbi öncesi meydan okuma! “Pazartesi görüşürüz” mesajı gündem oldu

Fenerbahçe’nin yıldız isimlerinden Marco Asensio, Ferencvaros maçından sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaray derbisine göz kırptı. İspanyol oyuncunun “Pazartesi buluşuyoruz” notu, sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Fenerbahçe’nin tecrübeli isimlerinden Marco Asensio, Avrupa Ligi’nde oynanan Ferencvaros karşılaşması sonrası yaptığı paylaşımla derbi atmosferini şimdiden hareketlendirdi. Pazartesi akşamı Kadıköy’de oynanacak Fenerbahçe–Galatasaray derbisine gönderme yapan yıldız oyuncunun […]

Galatasaray’dan derbi öncesi rekor motivasyon hamlesi: 1 milyon euro prim kararı
Spor
28 Kasım 2025
Galatasaray’dan derbi öncesi rekor motivasyon hamlesi: 1 milyon euro prim kararı

Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray cephesinde motivasyonu artıracak büyük bir adım atıldı. Yönetim, oyunculara 1 milyon Euro prim vadetti; Okan Buruk ise hazırlık sürecini olağan düzen içinde sürdürme kararı aldı. Süper Lig’de nefesler tutuldu, gözler pazartesi akşamı Kadıköy’de oynanacak Fenerbahçe–Galatasaray derbisine çevrildi. Sarı-kırmızılılarda yönetim, kritik maç öncesi takımı zirveye taşıyacak büyük bir motivasyon paketi açıkladı. Derbiyi […]

Beşiktaş’tan devre arasında büyük sürpriz! David Alaba için resmi hamle geliyor
Spor
27 Kasım 2025
Beşiktaş’tan devre arasında büyük sürpriz! David Alaba için resmi hamle geliyor

Beşiktaş, Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda devre arası transfer çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlıların listesine son olarak Real Madrid’in dünyaca ünlü yıldızı David Alaba’nın girdiği öğrenildi. Beşiktaş, ocak ayı transfer döneminde kadroyu güçlendirmek için büyük bir planlama içine girdi. Başkan Serdal Adalı ile teknik direktör Sergen Yalçın’ın yürüttüğü çalışma kapsamında takımın eksik bölgelerine en az dört takviye yapılması […]

Başkan bombayı patlattı: Emre Mor ve Cenk Tosun aynı takıma transfer oluyor!
Spor
27 Kasım 2025
Başkan bombayı patlattı: Emre Mor ve Cenk Tosun aynı takıma transfer oluyor!

Gençlerbirliği Başkanı Mehmet Kaya, devre arası transfer çalışmalarında Fenerbahçe’den Emre Mor ve Cenk Tosun ile resmi temas kurduklarını açıkladı. Kaya, Galatasaray’dan bir futbolcu için de görüşmelerin sürdüğünü belirterek başkent ekibinin büyük bir kadro hamlesine hazırlandığını duyurdu. Gençlerbirliği, ara transfer dönemine damga vuracak bir operasyon başlattı. Olağanüstü genel kurul öncesi basın mensuplarıyla buluşan Gençlerbirliği Başkanı Mehmet […]

23:00, 29 Kasım 2025
Emekli albaya Trabzon’da söyleşi öncesi saldırı girişimi! Vatandaşlar araya girdi
21:00, 29 Kasım 2025
Suriye’den İsrail’e sert mesaj! Bakan Hamza Mustafa: “İşgal bitmeden barış mümkün değil”
20:30, 29 Kasım 2025
39.500 TL’ye Kadar Emekli Promosyonu! Rekabet Yeniden Alevlendi
19:30, 29 Kasım 2025
Halef: Köklerin Çağrısı’nda dengeler değişiyor! Yıldız’a yeni partner geliyor
18:08, 29 Kasım 2025
İslam Memiş’ten 2026 Uyarısı: “Yeni Yılın Şampiyonu Belli Oldu!” Yatırımcılara Kritik Tavsiyeler
17:25, 29 Kasım 2025
Resmi Gazetede yayımlandı! Esnaf kredilerinde yeni dönem:1 Ocak’tan itibaren şartlar değişiyor
15:30, 29 Kasım 2025
Sosyal medya bu anı konuşuyor! Demet Akalın’ın yıllar sonra gelen barışma gözyaşları
14:30, 29 Kasım 2025
Karadeniz’de tehlike büyüyor! VIRAT gemisine ikinci İDA saldırısı