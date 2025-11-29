Bahis soruşturmasında flaş gelişme! TFF tüm itirazları geri çevirdi

Tahkim Kurulu, bahis eylemine karıştıkları gerekçesiyle 3 ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası alan 35 futbolcunun başvurusunu değerlendirdi ve itirazları oy birliğiyle geri çevirdi.
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, futbol gündeminin en çok tartışılan konularından biri olan bahis soruşturmasına ilişkin önemli bir karar aldı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından hak mahrumiyeti cezasına çarptırılan 35 futbolcu, cezalara itiraz etmişti. Yapılan inceleme sonrasında Tahkim Kurulu, futbolcuların tüm başvurularını reddederek cezaları resmen onadı.
TFF’nin resmi internet sitesinden duyurulan açıklamada, futbolcuların cezalarının hukuki nitelendirme ve ceza miktarı açısından doğru bulunduğu belirtildi.
Kurul, PFDK’nın kararlarıyla ilgili herhangi bir isabetsizlik tespit edilmediğini ifade ederek:
“Başvuruların reddine ve kararların aynen onanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.”
denildi.
Futbol Disiplin Talimatı’nın 57 ve 57/2. maddeleri kapsamında bahis oynadıkları tespit edilen futbolcuların aldığı cezalar değişmedi.
Hak mahrumiyeti süreleri aşağıdaki şekilde onaylandı:
9 AY HAK MAHRUMİYETİ ALAN OYUNCULAR
6 AY HAK MAHRUMİYETİ ALAN OYUNCULAR
3 AY HAK MAHMURİMİYETİ ALAN OYUNCULAR
TFF’nin bu kararı, Türk futbolunda disiplin süreçleri ve bahis eylemleriyle ilgili tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.
Ceza alan futbolcuların resmi maçlarda görev alamayacak olması, birçok kulübün kadro planlamasını da doğrudan etkileyecek.
Kaynak: Haber Merkezi
