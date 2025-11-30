1999–2008 Arası SGK Girişlilere Büyük Fırsat: 5 Yıl Erken Emeklilik Yolu Açılıyor

Türkiye’de sosyal güvenlik reformu yeniden gündemin merkezine yerleşti. Meclis’e sunulması beklenen yeni düzenleme, özellikle 1999, 2002 ve 2008 yıllarında sigorta girişi bulunan milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor. Bağ-Kur prim gününün 9.000’den 7.200’e düşürülmesi halinde prim eşitlemesi sağlanacak, böylece 3.600 ve 4.500 gün gibi kritik sınırlarla birlikte erken emeklilik için yeni bir rota oluşturulacak.
Türkiye’de uzun süredir tartışılan sosyal güvenlik reformu için çalışmalar hızlandı. Yeni model, sadece kurumlar arasındaki prim dengesizliğini gidermeyi değil, aynı zamanda milyonlarca çalışanın emeklilik takvimini öne çekmeyi hedefliyor. Özellikle esnaf ve çiftçilerin bağlı bulunduğu Bağ-Kur’da prim gününün 9.000’den 7.200’e düşürülmesi, sistemde yıllardır devam eden eşitsizliği ortadan kaldıracak.
1999 öncesi SSK’da 5.000–5.975 gün arası prim yeterli olurken, bu şart 1999 sonrası 7.000 güne, 2008’den sonra ise tüm çalışanlarda 7.200 güne çıktı. Bağ-Kur’da ise yıllardır 9.000 gün şartı uygulanıyor. Yeni düzenlemeyle bu fark kalkacak ve Bağ-Kur’lular 1.800 gün daha az prim ödeyerek SSK ile aynı seviyeye çekilecek.
Bu adım gerçekleştiğinde, özellikle küçük esnaf, çiftçiler ve kendi namına çalışanlar için yaklaşık 5 yıl erken emeklilik imkânı doğacak.
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı arasında geçmiş dönemlerde çalışması bulunanların hangi statüden emekli olacağı “son 7 yıl kuralı” ile belirleniyor. Yeni reformun bu kuralı değiştirmesi beklenmiyor. Yani son 1.261 gün (3.5 yıl) hangi kurumda geçtiyse emeklilik o kurumun şartlarına göre hesaplanacak.
Düzenlemenin ilk aşamada basit usulde vergilendirilen küçük esnafı ve çiftçileri kapsaması planlanıyor. Bakkal, kasap, berber, terzi gibi 10’dan az çalışanı olan işletmeler reformdan doğrudan yararlanacak.
Ancak taslağın genişletilmesi halinde 1999–2002–2008 girişli tüm Bağ-Kur’lular için erken emeklilik yolu açılabilecek.
İlk sigorta girişi 8 Eylül 1999 öncesi olan Bağ-Kur’lular (EYT kapsamındakiler), prim gün şartının 9.000’den 7.200’e düşmesi halinde yaş beklemeden 5 yıl erken emekli olabilecek. Böylece EYT sonrası oluşan “Bağ-Kur mağduriyeti” ortadan kalkmış olacak.
Geçmiş dönem prim borçları nedeniyle kayıtları dondurulan Bağ-Kur’lular, ihya yöntemiyle bu günleri yeniden hizmete saydırabilecek. Böylece eksik prim günlerinin tamamlanması daha hızlı ve maliyet avantajıyla mümkün olacak.
Prim gününün düşmesi yaş şartını ortadan kaldırmıyor. 7.200 günü tamamlayan Bağ-Kur’luların emekli olabilmesi için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartının da sağlanması gerekiyor. 1 Mayıs 2008 sonrası sigorta girişi olanlarda ise yaş şartı 65’e kadar uzanan kademeli sisteme göre işlemeye devam edecek.
Prim indirimi otomatik olarak uygulanacağından hak sahiplerinin ayrıca başvuru yapmasına gerek olmayacak. Emekli olabilmek için yalnızca yaş şartı dolduğunda başvuru yapılması yeterli olacak.
Kaynak: Haber Merkezi
