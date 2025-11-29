Galatasaray’da derbi öncesi Osimhen krizi büyüyor: Monaco maçı için de alarm verildi

Nijeryalı yıldız Victor Osimhen’in Afrika Uluslar Kupası süreci nedeniyle Fenerbahçe derbisinin yanı sıra Monaco maçını da kaçırabileceği iddiası Galatasaray’da endişe yarattı. Yönetim ve teknik ekip seferberlik başlattı.
Galatasaray, sakatlıklar ve cezalarla boğuştuğu kritik dönemde gözünü tamamen Victor Osimhen’in durumuna çevirmiş durumda. Fenerbahçe derbisi öncesi özel tedavi programıyla hazırlanan yıldız golcünün, Afrika Uluslar Kupası kampları nedeniyle Monaco karşılaşmasında da forma giyememe ihtimali gündemi sarstı. Sarı-kırmızılı kulüp, hem sağlık ekibi hem de yönetim kanadıyla Nijeryalı oyuncuyu derbiye yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor.
Union Saint-Gilloise yenilgisi sonrası tüm dikkatini Fenerbahçe derbisine veren Galatasaray’da sağlık ekibi, Osimhen için özel bir çalışma yürütüyor.
Takımın hücum hattındaki belirleyici rolü nedeniyle Osimhen’in yokluğu sarı-kırmızılıların performansını ciddi biçimde etkiliyor.
Yıldız golcünün oynamadığı 13 maçta Galatasaray sadece:
Bu tablo, oyuncunun sahada olmadığı her maçta puan kaybı riskinin arttığını açıkça gösteriyor.
Nijerya basınında yer alan haberlere göre Osimhen’in 8 Aralık’ta milli takım kampına katılması gündemde.
Allnigeriasoccer, turnuva öncesi FIFA’nın zorunlu tutuğu bir haftalık hazırlık süresinden dolayı Osimhen’in 9 Aralık’taki AS Monaco maçını kaçırabileceğini açıkladı.
FIFA talimatlarına göre Afrika Uluslar Kupası’nda yer alacak futbolcular, turnuva başlamadan en az bir hafta önce milli takımlarına katılmak zorunda. Bu nedenle Osimhen’in Monaco maçında forma giyebilmesi ancak Nijerya Milli Takımı’nın özel izniyle mümkün olacak.
Galatasaray yönetiminin, yıldız golcünün Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında oynayabilmesi için Nijerya Futbol Federasyonu ile temasa geçeceği belirtiliyor.
Ancak izin çıkmaması durumunda sarı-kırmızılılar, Avrupa arenasında en etkili hücum silahından yoksun kalacak.
Bu sezon Osimhen’le oynanan 3 Devler Ligi maçının hepsini alan Galatasaray, golcünün forma giymediği 2 maçta ise sahadan yenik ayrılmıştı. Bu istatistikler, yıldız oyuncunun takım üzerindeki kritik rolünü net biçimde ortaya koyuyor.
