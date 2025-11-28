Kadıköy Gazetesi

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Kadıköy Gazetesi

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Spor » Asensio’dan Galatasaray’a derbi öncesi meydan okuma! “Pazartesi görüşürüz” mesajı gündem oldu

Asensio’dan Galatasaray’a derbi öncesi meydan okuma! “Pazartesi görüşürüz” mesajı gündem oldu

Yayınlanma:
Güncellenme:
Züleyha Karan Yönetici
Asensio’dan Galatasaray’a derbi öncesi meydan okuma! “Pazartesi görüşürüz” mesajı gündem oldu

Fenerbahçe’nin yıldız isimlerinden Marco Asensio, Ferencvaros maçından sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaray derbisine göz kırptı. İspanyol oyuncunun “Pazartesi buluşuyoruz” notu, sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.

Fenerbahçe’nin tecrübeli isimlerinden Marco Asensio, Avrupa Ligi’nde oynanan Ferencvaros karşılaşması sonrası yaptığı paylaşımla derbi atmosferini şimdiden hareketlendirdi. Pazartesi akşamı Kadıköy’de oynanacak Fenerbahçe–Galatasaray derbisine gönderme yapan yıldız oyuncunun mesajı, taraftarların gündemine oturdu.

ASENSIO’DAN DERBİ VURGUSU GELDİ

UEFA Avrupa Ligi’nde sahasında konuk ettiği Ferencvaros ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe’de Marco Asensio, maç boyunca hücumda etkinliğini gösteren isimlerden biri oldu. Karşılaşma sonunda sosyal medya hesabından takım arkadaşlarıyla çekilmiş bir fotoğraf paylaşan Asensio, gönderisine “Pazartesi buluşuyoruz” ifadesini ekleyerek derbiye açık bir mesaj gönderdi.

Bu sözler, futbolseverler tarafından Galatasaray’a yönelik bir hatırlatma ve meydan okuma olarak yorumlandı.

PAYLAŞIM SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Asensio’nun paylaşımı çok kısa sürede binlerce etkileşim aldı.
Fenerbahçe taraftarları yıldız futbolcunun mesajını destekleyen yorumlarla gönderiye akın etti.

Birçok taraftar:

  • “Derbi öncesi motivasyon budur!”
  • “Kadıköy’de konuşacağız!”
  • “Asensio’dan şampiyona yakışır mesaj!”

şeklindeki yorumlarla paylaşımı sahiplendi.

DERBİ ÖNCESİ GERİ SAYIM BAŞLADI

Fenerbahçe cephesi, lig yarışını doğrudan etkileyecek dev mücadele için hazırlıklarını sürdürürken, Asensio’nun çıkışı takım içinde moral etkisi yarattı. Pazartesi akşamı oynanacak karşılaşmanın atmosferinin bu paylaşım sonrası daha da gerileceği yorumları yapılıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

İlgili Haberler

Beşiktaş’tan devre arasında büyük sürpriz! David Alaba için resmi hamle geliyor
Spor
27 Kasım 2025
Beşiktaş’tan devre arasında büyük sürpriz! David Alaba için resmi hamle geliyor

Beşiktaş, Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda devre arası transfer çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlıların listesine son olarak Real Madrid’in dünyaca ünlü yıldızı David Alaba’nın girdiği öğrenildi. Beşiktaş, ocak ayı transfer döneminde kadroyu güçlendirmek için büyük bir planlama içine girdi. Başkan Serdal Adalı ile teknik direktör Sergen Yalçın’ın yürüttüğü çalışma kapsamında takımın eksik bölgelerine en az dört takviye yapılması […]

Başkan bombayı patlattı: Emre Mor ve Cenk Tosun aynı takıma transfer oluyor!
Spor
27 Kasım 2025
Başkan bombayı patlattı: Emre Mor ve Cenk Tosun aynı takıma transfer oluyor!

Gençlerbirliği Başkanı Mehmet Kaya, devre arası transfer çalışmalarında Fenerbahçe’den Emre Mor ve Cenk Tosun ile resmi temas kurduklarını açıkladı. Kaya, Galatasaray’dan bir futbolcu için de görüşmelerin sürdüğünü belirterek başkent ekibinin büyük bir kadro hamlesine hazırlandığını duyurdu. Gençlerbirliği, ara transfer dönemine damga vuracak bir operasyon başlattı. Olağanüstü genel kurul öncesi basın mensuplarıyla buluşan Gençlerbirliği Başkanı Mehmet […]

Osimhen derbiye yetişecek mi? Galatasaray’da kritik hafta ve tam kapsamlı seferberlik!
Spor
27 Kasım 2025
Osimhen derbiye yetişecek mi? Galatasaray’da kritik hafta ve tam kapsamlı seferberlik!

Galatasaray, Avrupa’da aldığı yenilginin ardından tüm dikkatini Kadıköy’deki derbiye veriyor. Sakatlığı süren Victor Osimhen için sağlık ekibi yoğun mesai yürütüyor. Yıldız golcü yarın sahada denenecek; hedef, pazartesi akşamı Fenerbahçe karşısında sahada olması. Union Saint-Gilloise mağlubiyetiyle Avrupa’da yara alan Galatasaray, gözünü pazartesi günü Kadıköy’de oynanacak dev derbiye dikti. Sakatlıklarla boğuşan sarı-kırmızılı ekipte nefesler Victor Osimhen için […]

Kerem Aktürkoğlu’ndan olay yaratacak sözler: “Ben golcü değilim!”
Spor
26 Kasım 2025
Kerem Aktürkoğlu’ndan olay yaratacak sözler: “Ben golcü değilim!”

Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Ferencvaros maçı öncesi yaptığı açıklamalarda rakibi “dengeli, disiplinli ve tehlikeli bir takım” olarak tanımladı. Aktürkoğlu, geriye düştükleri maçlar, gol hedefi, derbi soruları ve Avrupa hedefleri hakkında da çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Macaristan temsilcisi Ferencvaros’u konuk etmeye hazırlanırken takımın formda isimlerinden Kerem Aktürkoğlu basın mensuplarının […]

Ne oldu sana Barış Alper? 
Genel
23 Ekim 2025
Ne oldu sana Barış Alper? 

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde adeta gövde gösterisi yapıyor. Eintracht Frankfurt hezimetini saymazsak (Şans Galatasaray’ın yanında değildi) Liverpool ve Bodø/Glimt’i “ezen” sarı-kırmızılıların sıradaki “ezeceği” rakip Ajax. Galatasaray’a övgü işini fazla uzatmadan, gelelim yazının başlığındaki kahramana, Barış Alper Yılmaz’a. Hani Davut Güloğlu’nun bir şarkısı vardı ya “ne oldu sana ne oldu böyle” diye devam eden. İşte tüm sporseverler Barış’a bunu […]

Liverpool’u unutun Beşiktaş’a odaklanın
Genel
01 Ekim 2025
Liverpool’u unutun Beşiktaş’a odaklanın

Galatasaray “yine” adına yakışır bir şekilde tüm Türkiye’yi mutlu etti. Türkiye’nin Avrupa’ya açılan belki de tek takımı olan anlı şanlı Galatasaray, minik taraftarlarının da “yine” okula mutlu gitmesini sağladı. Eintracht Frankfurt faciasının ardından bu galibiyet havası Beşiktaş maçına da yansıyacaktır. Yeri gelmişken de yazayım, Galatasaray için Beşiktaş maçları hiçbir zaman “derbi” olmadı. Eski hakem Ahmet Çakar’ın da dediği gibi olsa olsa “derbicik” olur. […]

17:30, 28 Kasım 2025
Reyting çanları çalıyor! Show tv’nin yeni dizisi Veliaht için erken final iddiası güçleniyor
16:30, 28 Kasım 2025
ChatGPT ile kendini yetiştirdi, OpenAI’a mühendis oldu! Genç dehanın hikâyesi ilham veriyor
15:30, 28 Kasım 2025
2030’da dünya bambaşka olacak! Yapay zekâdan kuantuma 12 büyük teknolojik atılım
14:30, 28 Kasım 2025
BİM 5 Aralık aktüel kataloğu sızdı! Tuşlu Nokia telefon yine raflarda: Fiyatı şaşırttı
13:58, 28 Kasım 2025
300 Bin TL’lik Taşıt Kredisine Rekor Geri Ödeme: Yeni Rakamlar Açıklandı
13:30, 28 Kasım 2025
“Luna İçin” dedi ve gitti: Burcu Biricik’in köy hayatı tercihinin perde arkası ortaya çıktı
12:30, 28 Kasım 2025
Demirtaş dosyasında yeni gelişme: Tahliye beklentisi sürerken yeni dava gündeme geldi
11:08, 28 Kasım 2025
Ailelere müjde! 5.000 TL destek ödemeleri hesaplara yattı