Asensio’dan Galatasaray’a derbi öncesi meydan okuma! “Pazartesi görüşürüz” mesajı gündem oldu

Fenerbahçe’nin yıldız isimlerinden Marco Asensio, Ferencvaros maçından sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaray derbisine göz kırptı. İspanyol oyuncunun “Pazartesi buluşuyoruz” notu, sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.

Fenerbahçe’nin tecrübeli isimlerinden Marco Asensio, Avrupa Ligi’nde oynanan Ferencvaros karşılaşması sonrası yaptığı paylaşımla derbi atmosferini şimdiden hareketlendirdi. Pazartesi akşamı Kadıköy’de oynanacak Fenerbahçe–Galatasaray derbisine gönderme yapan yıldız oyuncunun mesajı, taraftarların gündemine oturdu.

ASENSIO’DAN DERBİ VURGUSU GELDİ

UEFA Avrupa Ligi’nde sahasında konuk ettiği Ferencvaros ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe’de Marco Asensio, maç boyunca hücumda etkinliğini gösteren isimlerden biri oldu. Karşılaşma sonunda sosyal medya hesabından takım arkadaşlarıyla çekilmiş bir fotoğraf paylaşan Asensio, gönderisine “Pazartesi buluşuyoruz” ifadesini ekleyerek derbiye açık bir mesaj gönderdi.

Bu sözler, futbolseverler tarafından Galatasaray’a yönelik bir hatırlatma ve meydan okuma olarak yorumlandı.

PAYLAŞIM SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Asensio’nun paylaşımı çok kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

Fenerbahçe taraftarları yıldız futbolcunun mesajını destekleyen yorumlarla gönderiye akın etti.

Birçok taraftar:

“Derbi öncesi motivasyon budur!”

“Kadıköy’de konuşacağız!”

“Asensio’dan şampiyona yakışır mesaj!”

şeklindeki yorumlarla paylaşımı sahiplendi.

DERBİ ÖNCESİ GERİ SAYIM BAŞLADI

Fenerbahçe cephesi, lig yarışını doğrudan etkileyecek dev mücadele için hazırlıklarını sürdürürken, Asensio’nun çıkışı takım içinde moral etkisi yarattı. Pazartesi akşamı oynanacak karşılaşmanın atmosferinin bu paylaşım sonrası daha da gerileceği yorumları yapılıyor.

Kaynak: Haber Merkezi