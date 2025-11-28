Asensio’dan Galatasaray’a derbi öncesi meydan okuma! “Pazartesi görüşürüz” mesajı gündem oldu

Fenerbahçe’nin yıldız isimlerinden Marco Asensio, Ferencvaros maçından sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaray derbisine göz kırptı. İspanyol oyuncunun “Pazartesi buluşuyoruz” notu, sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.
Fenerbahçe’nin tecrübeli isimlerinden Marco Asensio, Avrupa Ligi’nde oynanan Ferencvaros karşılaşması sonrası yaptığı paylaşımla derbi atmosferini şimdiden hareketlendirdi. Pazartesi akşamı Kadıköy’de oynanacak Fenerbahçe–Galatasaray derbisine gönderme yapan yıldız oyuncunun mesajı, taraftarların gündemine oturdu.
UEFA Avrupa Ligi’nde sahasında konuk ettiği Ferencvaros ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe’de Marco Asensio, maç boyunca hücumda etkinliğini gösteren isimlerden biri oldu. Karşılaşma sonunda sosyal medya hesabından takım arkadaşlarıyla çekilmiş bir fotoğraf paylaşan Asensio, gönderisine “Pazartesi buluşuyoruz” ifadesini ekleyerek derbiye açık bir mesaj gönderdi.
Bu sözler, futbolseverler tarafından Galatasaray’a yönelik bir hatırlatma ve meydan okuma olarak yorumlandı.
Asensio’nun paylaşımı çok kısa sürede binlerce etkileşim aldı.
Fenerbahçe taraftarları yıldız futbolcunun mesajını destekleyen yorumlarla gönderiye akın etti.
Birçok taraftar:
şeklindeki yorumlarla paylaşımı sahiplendi.
Fenerbahçe cephesi, lig yarışını doğrudan etkileyecek dev mücadele için hazırlıklarını sürdürürken, Asensio’nun çıkışı takım içinde moral etkisi yarattı. Pazartesi akşamı oynanacak karşılaşmanın atmosferinin bu paylaşım sonrası daha da gerileceği yorumları yapılıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş, Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda devre arası transfer çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlıların listesine son olarak Real Madrid’in dünyaca ünlü yıldızı David Alaba’nın girdiği öğrenildi. Beşiktaş, ocak ayı transfer döneminde kadroyu güçlendirmek için büyük bir planlama içine girdi. Başkan Serdal Adalı ile teknik direktör Sergen Yalçın’ın yürüttüğü çalışma kapsamında takımın eksik bölgelerine en az dört takviye yapılması […]
Gençlerbirliği Başkanı Mehmet Kaya, devre arası transfer çalışmalarında Fenerbahçe’den Emre Mor ve Cenk Tosun ile resmi temas kurduklarını açıkladı. Kaya, Galatasaray’dan bir futbolcu için de görüşmelerin sürdüğünü belirterek başkent ekibinin büyük bir kadro hamlesine hazırlandığını duyurdu. Gençlerbirliği, ara transfer dönemine damga vuracak bir operasyon başlattı. Olağanüstü genel kurul öncesi basın mensuplarıyla buluşan Gençlerbirliği Başkanı Mehmet […]
Galatasaray, Avrupa’da aldığı yenilginin ardından tüm dikkatini Kadıköy’deki derbiye veriyor. Sakatlığı süren Victor Osimhen için sağlık ekibi yoğun mesai yürütüyor. Yıldız golcü yarın sahada denenecek; hedef, pazartesi akşamı Fenerbahçe karşısında sahada olması. Union Saint-Gilloise mağlubiyetiyle Avrupa’da yara alan Galatasaray, gözünü pazartesi günü Kadıköy’de oynanacak dev derbiye dikti. Sakatlıklarla boğuşan sarı-kırmızılı ekipte nefesler Victor Osimhen için […]
Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Ferencvaros maçı öncesi yaptığı açıklamalarda rakibi “dengeli, disiplinli ve tehlikeli bir takım” olarak tanımladı. Aktürkoğlu, geriye düştükleri maçlar, gol hedefi, derbi soruları ve Avrupa hedefleri hakkında da çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Macaristan temsilcisi Ferencvaros’u konuk etmeye hazırlanırken takımın formda isimlerinden Kerem Aktürkoğlu basın mensuplarının […]
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde adeta gövde gösterisi yapıyor. Eintracht Frankfurt hezimetini saymazsak (Şans Galatasaray’ın yanında değildi) Liverpool ve Bodø/Glimt’i “ezen” sarı-kırmızılıların sıradaki “ezeceği” rakip Ajax. Galatasaray’a övgü işini fazla uzatmadan, gelelim yazının başlığındaki kahramana, Barış Alper Yılmaz’a. Hani Davut Güloğlu’nun bir şarkısı vardı ya “ne oldu sana ne oldu böyle” diye devam eden. İşte tüm sporseverler Barış’a bunu […]
Galatasaray “yine” adına yakışır bir şekilde tüm Türkiye’yi mutlu etti. Türkiye’nin Avrupa’ya açılan belki de tek takımı olan anlı şanlı Galatasaray, minik taraftarlarının da “yine” okula mutlu gitmesini sağladı. Eintracht Frankfurt faciasının ardından bu galibiyet havası Beşiktaş maçına da yansıyacaktır. Yeri gelmişken de yazayım, Galatasaray için Beşiktaş maçları hiçbir zaman “derbi” olmadı. Eski hakem Ahmet Çakar’ın da dediği gibi olsa olsa “derbicik” olur. […]