Airbus’ta dev yazılım alarmı: 6 bin uçak güncellemeye alındı, Türkiye’de 15 uçak yere çekildi

A320 ailesinde kullanılan uçuş kontrol yazılımında tespit edilen hata, Airbus’ı dünya genelinde acil güncelleme sürecine zorladı. Yaklaşık 6 bin uçağı kapsayan çalışma nedeniyle havayolları planlarında düzenlemeye giderken, Türkiye’de THY ve AJet toplam 15 uçağını geçici olarak servisten çekti.

Dünyanın en çok kullanılan tek koridorlu uçak serilerinden biri olan Airbus A320 ailesi, üretici şirketin zorunlu yazılım müdahalesi nedeniyle küresel ölçekte teknik kontrole alındı. Airbus’ın belirlediği hata, olağanüstü atmosfer koşullarında uçuş bilgisayarında veri bozulmasına yol açabileceği için şirket acil güncelleme süreci başlattı. Sürecin 6 binden fazla uçağı etkilemesi, havayollarını operasyonlarını yeniden planlamaya zorladı. Türkiye’de ise THY ve AJet, belirlenen modeller arasında yer alan toplam 15 uçağı bir süreliğine hangara çekti; Pegasus ise uçuş düzenlemeleriyle süreci yönettiğini duyurdu.

HATANIN NEDENİ: ATMOSFERİK OLAYLARDA VERİ SAPMASI

Airbus’ın teknik raporuna göre sorun, uçuş kontrol sisteminde kullanılan yazılımın belirli kozmik etkiler özellikle yoğun güneş aktivitesi sırasında bilgisayarın kritik verilerinde sapma oluşturabilmesi oluyor.

Şirket bu durumun uçuş güvenliğini doğrudan tehlikeye atmadığını ancak “potansiyel risk” kategorisinde yer aldığı için güncellemenin zorunlu tutulduğunu aktardı.

Airbus yetkilileri, işlem kapsamının büyüklüğü nedeniyle bunun şirket tarihindeki en geniş yazılım iyileştirmelerinden biri olduğunu vurguladı.

HAVAYOLLARI 2–3 SAATLİK YAZILIM SÜRECİNE GİRİYOR

Güncelleme kalkışlardan önce uygulanıyor ve uçaklar birkaç saat teknik işlemler için uçağa özel sistem odasına alınıyor.

Bu nedenle bazı havayolları kısa süreli gecikmeler yaşarken, bazıları rota değişikliğine gitmek zorunda kaldı.

Dünya genelindeki etkiler:

American Airlines, filosundaki yüzlerce A320’nin büyük bölümünü listeye aldı.

IndiGo, Air India, Air India Express, toplam 338 uçağa yazılım yüklemeye başladı; bazı hatlarda 1 saatlik gecikmeler yaşandı.

ABD’de yoğun yolcu trafiğine denk gelen dönem nedeniyle havalimanlarında operasyon baskısı arttı.

TÜRKİYE’DE 15 UÇAK HANGARA ALINDI

Türkiye’de yazılım nedeniyle en somut uygulama THY ve AJet’ten geldi.

İki şirket toplam 15 Airbus uçağını planlanan bakım dilimlerine çekerek güncelleme sürecini başlattı.

Süreç boyunca:

Bazı rotalarda uçak değişikliklerine gidildi,

Kısıtlı sayıda seferde gecikmeler yaşandı,

Operasyonun geneli etkilenmeden planlamalar optimize edildi.

Pegasus ise A320 filosunda güncellemeyi tarife değişiklikleri ve teknik rotasyon yönetimiyle yürüttüğünü açıkladı.

“GÜVENLİK AÇIĞI YOK, ÖNLEYİCİ BİR ADIM”

Airbus ve havayolları, kamuoyunda oluşabilecek endişeye karşı ortak bir vurgu yaptı:

Yazılım hatası doğrudan uçuş güvenliğini tehlikeye atmıyor,

Güncelleme önleyici bir teknik iyileştirme,

Tüm uçaklar gerekli kontrollerle güvenle uçmaya devam ediyor.

Havacılık otoriteleri de süreci Airbus ile ortak şekilde takip ediyor.

