Airbus’ta dev yazılım alarmı: 6 bin uçak güncellemeye alındı, Türkiye’de 15 uçak yere çekildi

A320 ailesinde kullanılan uçuş kontrol yazılımında tespit edilen hata, Airbus’ı dünya genelinde acil güncelleme sürecine zorladı. Yaklaşık 6 bin uçağı kapsayan çalışma nedeniyle havayolları planlarında düzenlemeye giderken, Türkiye’de THY ve AJet toplam 15 uçağını geçici olarak servisten çekti.
Dünyanın en çok kullanılan tek koridorlu uçak serilerinden biri olan Airbus A320 ailesi, üretici şirketin zorunlu yazılım müdahalesi nedeniyle küresel ölçekte teknik kontrole alındı. Airbus’ın belirlediği hata, olağanüstü atmosfer koşullarında uçuş bilgisayarında veri bozulmasına yol açabileceği için şirket acil güncelleme süreci başlattı. Sürecin 6 binden fazla uçağı etkilemesi, havayollarını operasyonlarını yeniden planlamaya zorladı. Türkiye’de ise THY ve AJet, belirlenen modeller arasında yer alan toplam 15 uçağı bir süreliğine hangara çekti; Pegasus ise uçuş düzenlemeleriyle süreci yönettiğini duyurdu.
Airbus’ın teknik raporuna göre sorun, uçuş kontrol sisteminde kullanılan yazılımın belirli kozmik etkiler özellikle yoğun güneş aktivitesi sırasında bilgisayarın kritik verilerinde sapma oluşturabilmesi oluyor.
Şirket bu durumun uçuş güvenliğini doğrudan tehlikeye atmadığını ancak “potansiyel risk” kategorisinde yer aldığı için güncellemenin zorunlu tutulduğunu aktardı.
Airbus yetkilileri, işlem kapsamının büyüklüğü nedeniyle bunun şirket tarihindeki en geniş yazılım iyileştirmelerinden biri olduğunu vurguladı.
Güncelleme kalkışlardan önce uygulanıyor ve uçaklar birkaç saat teknik işlemler için uçağa özel sistem odasına alınıyor.
Bu nedenle bazı havayolları kısa süreli gecikmeler yaşarken, bazıları rota değişikliğine gitmek zorunda kaldı.
Dünya genelindeki etkiler:
Türkiye’de yazılım nedeniyle en somut uygulama THY ve AJet’ten geldi.
İki şirket toplam 15 Airbus uçağını planlanan bakım dilimlerine çekerek güncelleme sürecini başlattı.
Süreç boyunca:
Pegasus ise A320 filosunda güncellemeyi tarife değişiklikleri ve teknik rotasyon yönetimiyle yürüttüğünü açıkladı.
Airbus ve havayolları, kamuoyunda oluşabilecek endişeye karşı ortak bir vurgu yaptı:
Havacılık otoriteleri de süreci Airbus ile ortak şekilde takip ediyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Uzmanlar, 2030 senesine kadar hayatın her alanını değiştirecek 12 dev teknolojik dönüşümü açıkladı. Yapay zekâdan kuantum bilgisayarlara, holografik iletişimden kablosuz enerjiye kadar birçok yenilik günlük yaşamı tamamen yeniden şekillendirecek. Teknoloji dünyasında 2030 yılı için geri sayım sürerken, uzmanlardan dikkat çeken bir rapor geldi. Yapay zekâ, kuantum bilgi işlem, otonom robotlar ve artırılmış gerçeklik gibi alanlarda […]
iPhone Air’ın beklenen ilgiyi görmemesi sadece Apple’ı değil, Xiaomi’den Oppo’ya birçok Çinli üreticiyi de etkiledi. Sızıntılara göre rakip firmalar, ultra ince telefon projelerini düşük talep nedeniyle ya durdurdu ya da süresiz erteledi. Apple’ın “en hafif ve en ince iPhone” olarak tanıttığı iPhone Air, satış beklentilerini karşılamayınca teknoloji dünyasında domino etkisi yarattı. Kulislerde konuşulan iddialara göre […]
2026 yılı Yeniden Değerleme Oranı’nın kesinleşmesiyle yurt dışından getirilen cep telefonlarının IMEI kayıt ücreti 45 bin 614 TL’den 57 bin 241 TL’ye yükseldi. Zamdan etkilenmemek için başvuruların en geç 31 Aralık 2025’e kadar yapılması gerekiyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı Yeniden Değerleme Oranı, Resmî Gazete’de yayımlanarak yüzde 25,49 olarak kesinleşti. Bu oran birçok vergi ve harç […]
BMW, yıllardır markanın ikonik roadster modellerinden biri olan Z4’ün üretimini sonlandıracağını duyurdu. Şirket, veda niteliğindeki özel seri “BMW Z4 Final Edition”ı tanıtarak modelin son versiyonunu sınırlı sayıda satışa sunacağını açıkladı. BMW, spor otomobil tutkunlarını yakından ilgilendiren önemli bir açıklama yaptı. Marka, sevilen roadster modeli Z4’ün üretim sürecinin sona erdiğini ve seriye son bir modelle veda […]
OpenAI CEO’su Sam Altman, en az iPhone kadar devrim yaratması beklenen yapay zekâ odaklı yeni cihazın ilk prototiplerinin hazır olduğunu açıkladı. Altman, cihazın iki yıldan kısa sürede piyasaya çıkacağını ve “anti-iPhone” olarak tasarlanan teknolojinin kullanıcıya huzur veren bir deneyim sunacağını söyledi. Yapay zekâ alanında dünya çapında ses getiren OpenAI, şimdi de donanım tarafında çığır açacak […]
KJ Power Generator ile Volvo Penta, KJ Power’ın tesisinde duyurulan anlaşmayla 540 kWh kapasiteli Batarya Enerji Depolama Sistemi (BESS) için stratejik bir ortaklığa gitti. İşbirliği, jeneratör temelli saha tecrübesi ile batarya teknolojisini tek bir ölçeklenebilir platformda buluşturmayı hedefliyor. KJ Power Generator Yönetim Kurulu Başkanı Musa Kürkçü, ortaklığın odağını “işletme sürekliliği ve riskin düşürülmesi” olarak tanımladı: […]