Anasayfa » Politika » Şamil Tayyar’dan gündemi sarsan çıkış: Öcalan, Bahçeli için darbe ihtimalinden söz etti

Şamil Tayyar’dan gündemi sarsan çıkış: Öcalan, Bahçeli için darbe ihtimalinden söz etti

Yayınlanma:
Güncellenme:
Züleyha Karan Yönetici
Şamil Tayyar’dan gündemi sarsan çıkış: Öcalan, Bahçeli için darbe ihtimalinden söz etti

AK Partili Şamil Tayyar, İmralı görüşmesine dair kulislerde konuşulan çarpıcı bir detayı canlı yayında açıkladı. Tayyar, Abdullah Öcalan’ın, süreç sekteye uğrarsa MHP lideri Devlet Bahçeli’nin parti içinde hedef alınabileceğini söylediğini öne sürdü.

İmralı’da yapılan kritik görüşmenin ardından siyaset kulisleri yeni bir tartışmayla çalkalanıyor. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’in “darbe mekaniği devreye girebilir” sözleriyle başlayan tartışma, AK Partili Şamil Tayyar’ın açıklamalarıyla bambaşka bir boyuta taşındı. Tayyar, Öcalan’ın görüşmede süreç tıkanırsa MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yönelik parti içi bir hamlenin gündeme gelebileceğini ima ettiğini iddia etti.

KRİTİK İMRALI GÖRÜŞMESİNİN ARKA PLANI

Geçtiğimiz hafta AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’ten oluşan heyet, İmralı’da Abdullah Öcalan ile bir araya gelmişti. Görüşmenin ardından süreçle ilgili farklı aktörlerden peş peşe açıklamalar gelmiş, Öcalan’ın değerlendirmeleri siyasi atmosferde yeni bir gündem yaratmıştı.

KOÇYİĞİT NE DEMİŞTİ?

Koçyiğit, görüşme sonrası yaptığı açıklamada Öcalan’ın:

  • Yeni süreci “devlet aklının yönettiği bir zemin” olarak tanımladığını,
  • Başarıya ulaşmasının kritik olduğunu,
  • Aksi durumda “darbe mekanizmasının yeniden devreye girebileceğini” söylediğini aktarmıştı.

Bu açıklama tartışmaların fitilini ateşlerken, asıl bomba iddia Tayyar’dan geldi.

TAYYAR: “ÖCALAN, BAHÇELİ’Yİ HEDEF ALAN BİR İÇ HAREKETTEN SÖZ ETTİ”

Tv100’de konuşan eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar, Koçyiğit’in sözlerini bir adım öteye taşıdı. Tayyar, Öcalan’ın görüşmede MHP lideri Devlet Bahçeli’ye yönelik dikkat çekici bir uyarıda bulunduğunu söyledi:

“Öcalan, ‘Süreç ilerlemezse MHP içinde Devlet Bahçeli’ye karşı bir darbe girişimi olabilir’ şeklinde bir ifade kullanıyor. Bu bölüm şimdiye kadar hiç paylaşılmadı. İlk kez söylüyorum.”

Tayyar’ın bu açıklaması, Ankara’da hâlihazırda hassas olan siyasi atmosferi daha da hareketlendirdi.

KULİSLERDE YANKI BULAN SORULAR

Tayyar’ın iddiası sonrası siyaset çevrelerinde şu sorular öne çıkmaya başladı:

  • Öcalan bu değerlendirmeyi hangi gerekçeyle yaptı?
  • Görüşme notlarında bu ifadeler yer alıyor mu?
  • MHP bu iddiaya ne yanıt verecek?
  • Süreçle ilgili yeni bir güvenlik ve siyasi kırılma mı bekleniyor?

GÖZLER MHP VE CUMHUR İTTİFAKI’NDA

Güvenlik ve siyaset dengelerini yakından ilgilendiren iddianın ardından gözler MHP yönetimi ile Cumhur İttifakı cephesine çevrildi. Parti içi darbe imasının nasıl karşılık bulacağı, gelecek açıklamaların iç politikadaki tansiyonu daha da artırabileceği yorumlarına neden oldu.

Kaynak: Haber Merkezi

