Kadıköy Gazetesi

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Kadıköy Gazetesi

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Genel » Türkiye’de deprem riski dünyanın hiçbir yerinde yok! Moriwaki’den dikkat çeken hazırlık listesi

Türkiye’de deprem riski dünyanın hiçbir yerinde yok! Moriwaki’den dikkat çeken hazırlık listesi

Yayınlanma:
Güncellenme:
Züleyha Karan Yönetici
Türkiye’de deprem riski dünyanın hiçbir yerinde yok! Moriwaki’den dikkat çeken hazırlık listesi

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Türkiye’nin altı farklı deprem levhasının kesişiminde bulunduğunu hatırlatarak kritik uyarılarda bulundu. Moriwaki, deprem sırasında merdiven kullanımından kaçınılması gerektiğinin altını çizerken, herkesin acil durum çantasında su, düdük, tuz ve streç film bulundurmasını tavsiye etti.

Türkiye’nin deprem riskine dair yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Erzurum’daki söyleşisinde dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin dünyada en karmaşık fay yapısına sahip ülkelerden biri olduğuna dikkat çeken Moriwaki, “Bu coğrafyada yaşayan herkes deprem gerçeğini kabul etmeli ve hazırlığını buna göre yapmalı” dedi. Özellikle acil durum çantasında bulunması gereken malzemeler arasında tuz ve streç film önerisi büyük ilgi topladı.

“TÜRKİYE, DÜNYADA FAY HATLARI EN KARMAŞIK ÜLKELERDEN BİRİ”

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Kitap Fuarı’nda konuşan Moriwaki, Japonya’da dört büyük levha bulunduğunu ancak Türkiye’de bu sayının altıya çıktığını belirtti.

Uzman isim, Anadolu levhasının çevresini saran Afrika, Arap, Ege, Karadeniz ve Avrasya levhalarının Türkiye’nin deprem riskini arttırdığını ifade etti:

“Dünyada Türkiye kadar karmaşık bir yapı neredeyse yok. Bu sebeple deprem ülkesi olduğunuzu kabul etmeli ve buna göre yaşamalısınız.”

MERDİVEN UYARISI: “EN ÇOK ÇÖKEN YER ORASI!”

Moriwaki, deprem anında merdivenlere yönelmenin büyük risk oluşturduğunu belirtti:

  • “Merdivenler binanın en dengesiz bölümü.”
  • “Çökme çoğu zaman merdivenden başlıyor.”
  • “İzmir, Hatay ve Maraş depremlerinde en büyük hasar merdivenlerde görüldü.”

Uzman, deprem sırasında yaşam üçgeni oluşturmanın, merdivene koşmaktan çok daha güvenli olduğunu vurguladı.

DEPREM ÇANTASINDA NEDEN TUZ VE STREÇ FİLM OLMALI?

Moriwaki’nin önerdiği deprem çantası malzemeleri arasında su ve düdük gibi temel ürünlerin yanı sıra iki önemli detay öne çıktı:

Tuz

Uzman, tuzun özellikle uzun süre hayatta kalma mücadelesi sırasında önem kazandığını ifade etti:

  • “Sadece suyla bir ay yaşayabilirsiniz.
    Ancak iki hafta sonra tuz eksikliğine bağlı güç kaybı başlar.”
  • “Bu yüzden birkaç günde bir tuzu dilinize koymanız gerekebilir.”

Streç Film

Soğuk havalarda hayatta kalmayı kolaylaştıran bir malzeme olduğuna dikkat çeken Moriwaki, Kahramanmaraş depremini örnek verdi:

  • “Deprem kışın oldu, insanlar pijamayla dışarı çıktı.”
  • “Streç film vücut ısısını içeride tutar, kalın mont etkisi yapar.”
  • “Mutlaka deprem çantasında bulunmalı.”

“EĞİTİM ANAOKULUNDAN BAŞLAMALI”

Japonya’daki deprem bilinci uygulamalarından örnek veren Moriwaki, Türkiye’de tatbikatların yetersiz olduğunu belirtti:

  • Japonya’da ayda 2–3 kez tatbikat yapılıyor.
  • Çocuklar anaokulunda oyunlarla deprem eğitimi alıyor.
  • Tatbikat anonsu geldiğinde herkes ne yapacağını biliyor.

Türkiye’de ise yılda bir yapılan tatbikatların yeterli olmadığını söyleyen Moriwaki, “Deprem bilinci sürekli tekrar edilerek öğrenilir” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

İlgili Haberler

Afyonkarahisar’da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 21 yaralı!
Genel
30 Kasım 2025
Afyonkarahisar’da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 21 yaralı!

Dinar ilçesinde Elazığ Murat Turizme ait yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi faciaya yol açtı. Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 21 yolcu yaralandı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde, şehirlerarası sefer yapan bir yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi büyük bir trajediye neden oldu. Henüz sürücüsü ve plakası açıklanmayan Elazığ Murat Turizme ait otobüsün […]

Emekli albaya Trabzon’da söyleşi öncesi saldırı girişimi! Vatandaşlar araya girdi
Genel
29 Kasım 2025
Emekli albaya Trabzon’da söyleşi öncesi saldırı girişimi! Vatandaşlar araya girdi

TSK Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndan emekli Kurmay Albay Orkun Özeller, Trabzon’da katılacağı söyleşi etkinliği öncesi sokakta bir kişi tarafından sözlü ve fiziksel saldırı girişimiyle karşılaştı. Gerginlik büyümeden çevredeki vatandaşlar araya girerek olayı engelledi. TSK Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda yıllarca görev yapan emekli Kurmay Albay Orkun Özeller, söyleşi yapmak üzere gittiği Trabzon’da beklenmedik bir protestoyla karşılaştı. İddiaya göre […]

Karadeniz’de tehlike büyüyor! VIRAT gemisine ikinci İDA saldırısı
Genel
29 Kasım 2025
Karadeniz’de tehlike büyüyor! VIRAT gemisine ikinci İDA saldırısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karadeniz açıklarında seyreden VIRAT adlı geminin sabaha karşı yeniden İDA saldırısına maruz kaldığını duyurdu. Mürettebatın durumunun iyi olduğu açıklandı. Karadeniz’de son günlerde artan gerilim, bu sabah saatlerinde bir saldırı haberiyle yeniden tırmandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, VIRAT isimli gemiye yönelik ikinci kez insansız deniz aracı saldırısı gerçekleştirildiğini bildirdi. Sabahın erken saatlerinde […]

Papa 14. Leo’nun Sultanahmet Camii ziyareti gündem oldu: Dikkat çeken ‘ayakkabı’ detayı
Genel
29 Kasım 2025
Papa 14. Leo’nun Sultanahmet Camii ziyareti gündem oldu: Dikkat çeken ‘ayakkabı’ detayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetlisi olarak Türkiye’de bulunan Papa 14. Leo, sabah saatlerinde Sultanahmet Camii’ni ziyaret etti. Papa’nın cami girişinde ayakkabılarını çıkarması sosyal medyada en çok konuşulan detay oldu. Türkiye’ye resmi temaslarda bulunmak üzere gelen Papa 14. Leo, İstanbul’daki programına Sultanahmet Camii ziyaretiyle devam etti. Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde gerçekleştirilen ziyaret, hem diplomatik hem de sembolik yönüyle […]

MGM’den turuncu ve sarı kodlu alarm: 8 il için şiddetli yağış ve kar uyarısı
Genel
29 Kasım 2025
MGM’den turuncu ve sarı kodlu alarm: 8 il için şiddetli yağış ve kar uyarısı

Meteoroloji, hafta sonu için kuvvetli sağanak, fırtına ve yüksek kesimlerde kar yağışı uyarısında bulundu. 7 ile sarı, Muğla’ya ise turuncu kod verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni hafta öncesi yurt genelini etkileyecek yağışlı hava dalgasına ilişkin güncel tahminlerini açıkladı. Hafta sonundan itibaren etkisini artıracak sistem; Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’nun büyük bölümünde sağanak yağışa, […]

Kocaeli açıklarında korku dolu anlar: Kairos tankerinde şiddetli patlama!
Genel
28 Kasım 2025
Kocaeli açıklarında korku dolu anlar: Kairos tankerinde şiddetli patlama!

Kandıra açıklarında seyreden yabancı menşeili “Kairos” adlı tankerde henüz nedeni belirlenemeyen bir patlama yaşandı. Yangınla birlikte batma riskinin doğduğu olayda, 25 mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Bölgeye çok sayıda arama–kurtarma ekibi sevk edildi. Kocaeli’nin Kandıra açıklarında seyir halindeki “Kairos” adlı yabancı menşeili tankerde yaşanan ani patlama, Karadeniz’de adeta alarm zillerinin çalmasına neden oldu. Rusya’nın […]

17:30, 30 Kasım 2025
Şamil Tayyar’dan gündemi sarsan çıkış: Öcalan, Bahçeli için darbe ihtimalinden söz etti
15:30, 30 Kasım 2025
İlişki nihayet doğrulandı! Bürsin ve Yağcıoğlu’ndan ilk aşk karesi geldi
14:30, 30 Kasım 2025
CHP’de kritik gün! Özgür Özel’in PM listesi kulisleri hareketlendirdi
14:30, 30 Kasım 2025
BİM, 2 Aralık Salı Aktüel Fırsatlarını Duyurdu: Mutfaktan atıştırmalığa onlarca üründe dev kampanya!
13:30, 30 Kasım 2025
Beşiktaş’ta beklenmedik gelişme! Ayrılık iddiaları tersine döndü! Rafa Silva takıma geri dönüyor mu?
12:30, 30 Kasım 2025
29 Kasım reyting sonuçları açıklandı! Cumartesi gecesine damga vuran yapım belli oldu: Üç kategoride tek lider
11:30, 30 Kasım 2025
Bakanlık düğmeye bastı! Yeni düzenleme geldi: Kafe ve restoranlarda büyük yasak!
10:31, 30 Kasım 2025
Gözyaşları yetmedi, şimdi de bot hesap iddiası! Evrim Akın yeniden gündemde