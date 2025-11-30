Türkiye’de deprem riski dünyanın hiçbir yerinde yok! Moriwaki’den dikkat çeken hazırlık listesi

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Türkiye’nin altı farklı deprem levhasının kesişiminde bulunduğunu hatırlatarak kritik uyarılarda bulundu. Moriwaki, deprem sırasında merdiven kullanımından kaçınılması gerektiğinin altını çizerken, herkesin acil durum çantasında su, düdük, tuz ve streç film bulundurmasını tavsiye etti.

Türkiye’nin deprem riskine dair yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Erzurum’daki söyleşisinde dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin dünyada en karmaşık fay yapısına sahip ülkelerden biri olduğuna dikkat çeken Moriwaki, “Bu coğrafyada yaşayan herkes deprem gerçeğini kabul etmeli ve hazırlığını buna göre yapmalı” dedi. Özellikle acil durum çantasında bulunması gereken malzemeler arasında tuz ve streç film önerisi büyük ilgi topladı.

“TÜRKİYE, DÜNYADA FAY HATLARI EN KARMAŞIK ÜLKELERDEN BİRİ”

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Kitap Fuarı’nda konuşan Moriwaki, Japonya’da dört büyük levha bulunduğunu ancak Türkiye’de bu sayının altıya çıktığını belirtti.

Uzman isim, Anadolu levhasının çevresini saran Afrika, Arap, Ege, Karadeniz ve Avrasya levhalarının Türkiye’nin deprem riskini arttırdığını ifade etti:

“Dünyada Türkiye kadar karmaşık bir yapı neredeyse yok. Bu sebeple deprem ülkesi olduğunuzu kabul etmeli ve buna göre yaşamalısınız.”

MERDİVEN UYARISI: “EN ÇOK ÇÖKEN YER ORASI!”

Moriwaki, deprem anında merdivenlere yönelmenin büyük risk oluşturduğunu belirtti:

“Merdivenler binanın en dengesiz bölümü.”

“Çökme çoğu zaman merdivenden başlıyor.”

“İzmir, Hatay ve Maraş depremlerinde en büyük hasar merdivenlerde görüldü.”

Uzman, deprem sırasında yaşam üçgeni oluşturmanın, merdivene koşmaktan çok daha güvenli olduğunu vurguladı.

DEPREM ÇANTASINDA NEDEN TUZ VE STREÇ FİLM OLMALI?

Moriwaki’nin önerdiği deprem çantası malzemeleri arasında su ve düdük gibi temel ürünlerin yanı sıra iki önemli detay öne çıktı:

Tuz

Uzman, tuzun özellikle uzun süre hayatta kalma mücadelesi sırasında önem kazandığını ifade etti:

“Sadece suyla bir ay yaşayabilirsiniz.

Ancak iki hafta sonra tuz eksikliğine bağlı güç kaybı başlar.”

Ancak iki hafta sonra tuz eksikliğine bağlı güç kaybı başlar.” “Bu yüzden birkaç günde bir tuzu dilinize koymanız gerekebilir.”

Streç Film

Soğuk havalarda hayatta kalmayı kolaylaştıran bir malzeme olduğuna dikkat çeken Moriwaki, Kahramanmaraş depremini örnek verdi:

“Deprem kışın oldu, insanlar pijamayla dışarı çıktı.”

“Streç film vücut ısısını içeride tutar, kalın mont etkisi yapar.”

“Mutlaka deprem çantasında bulunmalı.”

“EĞİTİM ANAOKULUNDAN BAŞLAMALI”

Japonya’daki deprem bilinci uygulamalarından örnek veren Moriwaki, Türkiye’de tatbikatların yetersiz olduğunu belirtti:

Japonya’da ayda 2–3 kez tatbikat yapılıyor.

Çocuklar anaokulunda oyunlarla deprem eğitimi alıyor.

Tatbikat anonsu geldiğinde herkes ne yapacağını biliyor.

Türkiye’de ise yılda bir yapılan tatbikatların yeterli olmadığını söyleyen Moriwaki, “Deprem bilinci sürekli tekrar edilerek öğrenilir” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi