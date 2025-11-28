Kocaeli açıklarında korku dolu anlar: Kairos tankerinde şiddetli patlama!

Kandıra açıklarında seyreden yabancı menşeili “Kairos” adlı tankerde henüz nedeni belirlenemeyen bir patlama yaşandı. Yangınla birlikte batma riskinin doğduğu olayda, 25 mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Bölgeye çok sayıda arama–kurtarma ekibi sevk edildi.

Kocaeli’nin Kandıra açıklarında seyir halindeki “Kairos” adlı yabancı menşeili tankerde yaşanan ani patlama, Karadeniz’de adeta alarm zillerinin çalmasına neden oldu. Rusya’nın Novoroski limanına giden tanker bir anda alev alırken, olayın nedeni henüz netlik kazanmadı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda kurtarma ekibi mürettebatı tahliye etmek için harekete geçerken, uluslararası ajansların ortaya attığı “mayın” iddiası olayın boyutunu daha da büyüttü.

DEV TANKERDE GİZEMLİ PATLAMA: TÜRKİYE ALARM VERDİ

Kocaeli’nin Kandıra–Kefken açıklarında seyreden Kairos isimli yabancı menşeili tankerde sabah saatlerinde büyük bir patlama meydana geldi. Rusya’nın Novoroski limanına doğru yol alan tanker, patlamanın ardından alevlere teslim oldu. İlk belirlemelere göre olayın nedeni henüz ortaya çıkmazken, gemideki mürettebatın hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

25 MÜRETTEBAT SAĞ KURTULDU – TAHLİYE BAŞLADI

Denizcilik Genel Müdürlüğü, olayla ilgili yaptığı açıklamada tankerde görevli 25 personelin durumunun iyi olduğunu duyurdu. Patlamanın ardından gemide başlayan yangın nedeniyle mürettebatın güvenli bölgeye alınması için Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekiplerinin hızla bölgeye yönlendirildiği belirtildi.

Yetkililer, gemideki yangının dış bir etkiden kaynaklanmış olabileceği yönünde ilk değerlendirmeleri paylaştı.

VALİLİK: “TÜM EKİPLER SEVK EDİLDİ, MÜDAHALE SÜRÜYOR”

Kocaeli Valiliği, olayın ardından yaptığı açıklamada bölgede Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik, UMKE ve ambulans ekiplerinin koordineli şekilde çalıştığını duyurdu. Açıklamada, “Yangına ilişkin müdahaleler sürüyor. Gelişmeler titizlikle takip edilmektedir.” ifadelerine yer verildi.

“MAYINA ÇARPMIŞ OLABİLİR” İDDİASI

Uluslararası ajans Reuters ise dikkat çeken bir iddia ortaya attı:

Kairos isimli tankerin, Karadeniz’de daha önce döşendiği bilinen mayınlardan birine çarpmış olabileceği öne sürüldü. Patlamanın bu nedenle meydana geldiği, gemideki yangının kontrol altına alınamaması durumunda batma riskinin bulunduğu aktarıldı.

Resmî makamlar bu iddiayı doğrulamazken, olayın kesin nedeninin yapılacak teknik incelemeyle ortaya çıkacağı belirtildi.

