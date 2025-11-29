Kadıköy Gazetesi

Anasayfa » Genel » Emekli albaya Trabzon’da söyleşi öncesi saldırı girişimi! Vatandaşlar araya girdi

Emekli albaya Trabzon’da söyleşi öncesi saldırı girişimi! Vatandaşlar araya girdi

Yayınlanma:
Güncellenme:
Züleyha Karan Yönetici
Emekli albaya Trabzon’da söyleşi öncesi saldırı girişimi! Vatandaşlar araya girdi

TSK Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndan emekli Kurmay Albay Orkun Özeller, Trabzon’da katılacağı söyleşi etkinliği öncesi sokakta bir kişi tarafından sözlü ve fiziksel saldırı girişimiyle karşılaştı. Gerginlik büyümeden çevredeki vatandaşlar araya girerek olayı engelledi.

TSK Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda yıllarca görev yapan emekli Kurmay Albay Orkun Özeller, söyleşi yapmak üzere gittiği Trabzon’da beklenmedik bir protestoyla karşılaştı. İddiaya göre MHP Beşikdüzü ilçe yöneticisi olduğu belirtilen bir kişi, Özeller’i sokakta gördüğü anda üzerine yürümek istedi. Bölgedeki vatandaşlar ve katılımcılar araya girerek gerginliği büyümeden engelledi.

SÖYLEŞİ ÖNCESİ GERGİNLİK: İLÇE YÖNETİCİSİ ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Sözcü’nün haberine göre Orkun Özeller, Trabzon’da düzenlenecek söyleşi için ilçeye geldiği sırada sözlü saldırıya uğradı.
MHP Beşikdüzü ilçe yöneticisi olduğu belirtilen A.G., Özeller’i görür görmez yüksek sesle tepkisini dile getirerek üzerine yürüdü.

Olay sırasında çevrede bulunan vatandaşlar ve şehit yakınları araya girerek fiziki müdahaleyi engelledi.

SÖZLÜ SALDIRININ GEREKÇESİ: “ŞEHİTLER ÜZERİNDEN SİYASET YAPIYORSUN”

Saldırıyı gerçekleştiren A.G.’nin Orkun Özeller’e yönelik sözleri çevrede kısa süreli bir şok etkisi yarattı. A.G.’nin bağırarak söylediği ifadeler şöyle aktarıldı:

  • “Şehitler üzerinden siyaset yapmaya utanmıyor musun?”
  • “Şehit haberleri gelmesinden mutluluk mu duyuyorsun?”
  • “Terörün Türkiye’ye maliyetinin 2 trilyon dolar olduğunu bilmiyor musun?”

Sözlü saldırı sonrası kalabalığın tepkisi üzerine A.G. uzaklaştırıldı. Olayın büyümeden sonlanması dikkat çekti.

ÖZELLER SÖYLEŞİYE DEVAM ETTİ

Gerginliğin ardından program alanına geçen Orkun Özeller, planlandığı gibi söyleşisini gerçekleştirdi.
Saldırı girişimiyle ilgili herhangi bir resmi açıklama yapmayan Özeller’in sakin tavrı, katılımcılar tarafından takdir topladı.

Kaynak: Haber Merkezi

