MGM’den turuncu ve sarı kodlu alarm: 8 il için şiddetli yağış ve kar uyarısı

Meteoroloji, hafta sonu için kuvvetli sağanak, fırtına ve yüksek kesimlerde kar yağışı uyarısında bulundu. 7 ile sarı, Muğla’ya ise turuncu kod verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni hafta öncesi yurt genelini etkileyecek yağışlı hava dalgasına ilişkin güncel tahminlerini açıkladı. Hafta sonundan itibaren etkisini artıracak sistem; Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’nun büyük bölümünde sağanak yağışa, İç ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde ise kar yağışına neden olacak. MGM, 8 il için kuvvetli yağış uyarısı yayımlayarak dikkatli olunması çağrısında bulundu.

YURT GENELİNDE YAĞIŞLI HAVA HÂKİM OLACAK

Türkiye, hafta sonuyla birlikte yeni bir yağışlı sistemin etkisine giriyor.

MGM’nin son tahminlerine göre:

Batı bölgelerde bulutlanma artacak,

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Sivas hariç) ve

Batı Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu olması bekleniyor.

MARMARA VE EGE’DE ŞİDDETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Tahminlere göre;

Marmara’nın batısı,

Ege Bölgesi (Kütahya hariç),

Batı Akdeniz ve

Mersin çevreleri

kuvvetli yağış alacak.

Özellikle Ege’nin güney kıyıları ve Edremit Körfezi çevrelerinde yağışların yer yer çok kuvvetli olacağı değerlendiriliyor.

MGM, ulaşımda aksamalar, ani sel, taşkın, yıldırım ve dolu gibi risklere karşı vatandaşları uyardı.

SICAKLIKLAR 5 DERECE DÜŞECEK – KAR GERİ DÖNÜYOR

Yeni haftayla birlikte hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin altına düşeceği belirtiliyor.

Ortalama 5 derece gerilemesi beklenen sıcaklıklar,

İç Anadolu ve

Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışına dönüşecek.

Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis etkili olacak.

8 İL İÇİN KODLU UYARI

Meteoroloji, sağanak yağış ve fırtına riskine karşı 7 ile sarı, 1 ile turuncu kodlu uyarı yayımladı.

Sarı Kodlu İller

Antalya

Aydın

Balıkesir

Çanakkale

Denizli

İzmir

Manisa

Turuncu Kodlu İl

Muğla

Bu illerde yağışların kuvvetli, zaman zaman çok kuvvetli olması bekleniyor.

OLASI RİSKLER

MGM, vatandaşların şu olumsuzluklara karşı tedbirli olmasını istedi:

Ani sel ve su baskını

Kıyı kesimlerde lokal dolu yağışı

Yağış anında kuvvetli rüzgâr

Fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmeleri

Ulaşımda aksamalar

