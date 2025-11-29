MGM’den turuncu ve sarı kodlu alarm: 8 il için şiddetli yağış ve kar uyarısı

Meteoroloji, hafta sonu için kuvvetli sağanak, fırtına ve yüksek kesimlerde kar yağışı uyarısında bulundu. 7 ile sarı, Muğla’ya ise turuncu kod verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni hafta öncesi yurt genelini etkileyecek yağışlı hava dalgasına ilişkin güncel tahminlerini açıkladı. Hafta sonundan itibaren etkisini artıracak sistem; Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’nun büyük bölümünde sağanak yağışa, İç ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde ise kar yağışına neden olacak. MGM, 8 il için kuvvetli yağış uyarısı yayımlayarak dikkatli olunması çağrısında bulundu.
Türkiye, hafta sonuyla birlikte yeni bir yağışlı sistemin etkisine giriyor.
MGM’nin son tahminlerine göre:
Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu olması bekleniyor.
Tahminlere göre;
Özellikle Ege’nin güney kıyıları ve Edremit Körfezi çevrelerinde yağışların yer yer çok kuvvetli olacağı değerlendiriliyor.
MGM, ulaşımda aksamalar, ani sel, taşkın, yıldırım ve dolu gibi risklere karşı vatandaşları uyardı.
Yeni haftayla birlikte hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin altına düşeceği belirtiliyor.
Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis etkili olacak.
Meteoroloji, sağanak yağış ve fırtına riskine karşı 7 ile sarı, 1 ile turuncu kodlu uyarı yayımladı.
Sarı Kodlu İller
Turuncu Kodlu İl
Bu illerde yağışların kuvvetli, zaman zaman çok kuvvetli olması bekleniyor.
MGM, vatandaşların şu olumsuzluklara karşı tedbirli olmasını istedi:
Kaynak: Haber Merkezi
