Kadıköy Gazetesi

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Kadıköy Gazetesi

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Genel » MGM’den turuncu ve sarı kodlu alarm: 8 il için şiddetli yağış ve kar uyarısı

MGM’den turuncu ve sarı kodlu alarm: 8 il için şiddetli yağış ve kar uyarısı

Yayınlanma:
Züleyha Karan Yönetici
MGM’den turuncu ve sarı kodlu alarm: 8 il için şiddetli yağış ve kar uyarısı

Meteoroloji, hafta sonu için kuvvetli sağanak, fırtına ve yüksek kesimlerde kar yağışı uyarısında bulundu. 7 ile sarı, Muğla’ya ise turuncu kod verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni hafta öncesi yurt genelini etkileyecek yağışlı hava dalgasına ilişkin güncel tahminlerini açıkladı. Hafta sonundan itibaren etkisini artıracak sistem; Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’nun büyük bölümünde sağanak yağışa, İç ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde ise kar yağışına neden olacak. MGM, 8 il için kuvvetli yağış uyarısı yayımlayarak dikkatli olunması çağrısında bulundu.

YURT GENELİNDE YAĞIŞLI HAVA HÂKİM OLACAK

Türkiye, hafta sonuyla birlikte yeni bir yağışlı sistemin etkisine giriyor.
MGM’nin son tahminlerine göre:

  • Batı bölgelerde bulutlanma artacak,
  • Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Sivas hariç) ve
  • Batı Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu olması bekleniyor.

MARMARA VE EGE’DE ŞİDDETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Tahminlere göre;

  • Marmara’nın batısı,
  • Ege Bölgesi (Kütahya hariç),
  • Batı Akdeniz ve
  • Mersin çevreleri
  • kuvvetli yağış alacak.

Özellikle Ege’nin güney kıyıları ve Edremit Körfezi çevrelerinde yağışların yer yer çok kuvvetli olacağı değerlendiriliyor.

MGM, ulaşımda aksamalar, ani sel, taşkın, yıldırım ve dolu gibi risklere karşı vatandaşları uyardı.

SICAKLIKLAR 5 DERECE DÜŞECEK – KAR GERİ DÖNÜYOR

Yeni haftayla birlikte hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin altına düşeceği belirtiliyor.

  • Ortalama 5 derece gerilemesi beklenen sıcaklıklar,
  • İç Anadolu ve
  • Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışına dönüşecek.

Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis etkili olacak.

8 İL İÇİN KODLU UYARI

Meteoroloji, sağanak yağış ve fırtına riskine karşı 7 ile sarı, 1 ile turuncu kodlu uyarı yayımladı.

Sarı Kodlu İller

  • Antalya
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Çanakkale
  • Denizli
  • İzmir
  • Manisa

Turuncu Kodlu İl

  • Muğla

Bu illerde yağışların kuvvetli, zaman zaman çok kuvvetli olması bekleniyor.

OLASI RİSKLER

MGM, vatandaşların şu olumsuzluklara karşı tedbirli olmasını istedi:

  • Ani sel ve su baskını
  • Kıyı kesimlerde lokal dolu yağışı
  • Yağış anında kuvvetli rüzgâr
  • Fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmeleri
  • Ulaşımda aksamalar

Kaynak: Haber Merkezi

İlgili Haberler

Dizilerin tanınan ismi ortadan kayboldu: Ehliyet krizinin ardından köprüden atladı
Genel
28 Kasım 2025
Dizilerin tanınan ismi ortadan kayboldu: Ehliyet krizinin ardından köprüden atladı

Dizi ve film sektöründe uzun yıllardır görev yapan stedicam operatörü Ömer Belli, ehliyetine el konulmasının ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden atladı. Boğaz’da geniş çaplı arama çalışmaları devam ederken Belli’nin yakınları doğrulanmamış ölüm paylaşımlarına tepki gösterdi. Türkiye’nin dizi ve sinema sektöründe pek çok projede görev almış deneyimli stedicam operatörü Ömer Belli, gece saatlerinde 15 Temmuz Şehitler […]

Meteoroloji uyarıyor! Türkiye kışa geri dönüyor: 1 Aralık’ta kar alarmı verilen 13 il açıklandı
Genel
28 Kasım 2025
Meteoroloji uyarıyor! Türkiye kışa geri dönüyor: 1 Aralık’ta kar alarmı verilen 13 il açıklandı

Meteoroloji, hafta sonuyla birlikte Türkiye genelinde sert hava değişiminin başlayacağını duyurdu. Pazartesi günü 13 ilde kar ve karla karışık yağmur etkili olacak. İstanbul’da sıcaklıklar 5 derecenin bir anda altına düşecek, birçok bölgede fırtına ve sağanak bekleniyor. Türkiye yeni haftaya kış şartlarının ağırlığıyla giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel tahminleri, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların hafta sonundan […]

Hafta Sonu Yağmur, Pazartesi Kar! İşte Kar Beklenen 12 Şehir
Genel
28 Kasım 2025
Hafta Sonu Yağmur, Pazartesi Kar! İşte Kar Beklenen 12 Şehir

Meteoroloji, hafta sonundan itibaren Türkiye’de sıcaklıkların hızla düşeceğini ve 12 ilin yeni haftaya karla başlayacağını açıkladı. Batı bölgelerde yağmur etkisini artırırken, iç kesimlerde sis ve pus riskine dikkat çekildi. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar sona eriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre Türkiye, hafta sonuyla birlikte soğuk ve yağışlı havanın etkisine giriyor. Batı ve İç […]

MODOKO Başkanı Koray Çalışkan: “Bütçe Açığında İzlenecek Yol, Kur Hesaplama Yönteminde Değişiklik”
Ekonomi
28 Kasım 2025
MODOKO Başkanı Koray Çalışkan: “Bütçe Açığında İzlenecek Yol, Kur Hesaplama Yönteminde Değişiklik”

Türkiye mobilya sektörü, hammadde açısından dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor. İthal girdisi yok denecek kadar az ve 500 bin kişiye istihdam sağlıyor. MODOKO Başkanı Koray Çalışkan, sektörün ihracat pazar payını ve üretim gücünü korumak, sektörün rekabet gücünü artırmak için kur hesaplama yönteminin gözden geçirilmesi gerektiğini vurguluyor. Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden biri olan ve son […]

18 yaşındaki Neslinur neden öldü? İncelemede şoke eden gaz bulgusu!
Genel
27 Kasım 2025
18 yaşındaki Neslinur neden öldü? İncelemede şoke eden gaz bulgusu!

Muğla Seydikemer’de rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan üç kardeşten 18 yaşındaki Neslinur Topal hayatını kaybetti. İlk şüphe gıda zehirlenmesiydi ancak AFAD ve bilirkişiler evde yaptıkları incelemelerde “türü belirlenemeyen” bir gaza rastladı. Olayın gerçek nedeni Ankara’dan gelecek uzman ekibin incelemesiyle netleşecek. Muğla’nın Seydikemer ilçesinde yaşanan şüpheli ölüm vakası, yapılan teknik incelemelerle bambaşka bir boyuta taşındı. Yediği yemekten zehirlendiği […]

Ehliyet sınıflarında büyük değişiklik mi geliyor? A–B–C–D–E geçişlerinde o şart kalkabilir!
Genel
27 Kasım 2025
Ehliyet sınıflarında büyük değişiklik mi geliyor? A–B–C–D–E geçişlerinde o şart kalkabilir!

12. Yargı Paketi kapsamında ehliyet sahiplerini yakından ilgilendiren kritik bir düzenleme gündemde. A, B, C, D ve E sınıfı ehliyetler arasında geçişi zorlaştıran şartın kaldırılması planlanıyor. Düzenleme hayata geçerse sürücüler ek yükümlülüklere gerek kalmadan yeterlilik sınavıyla üst sınıf ehliyet alabilecek. Ehliyet sınıfları arasındaki geçişleri kökten değiştirecek yeni düzenleme için geri sayım başladı. Meclis’e sunulması beklenen […]

23:00, 28 Kasım 2025
SON 2 GÜN! Emekli Maaşını Ziraat Bankası’ndan Alanlar Yaşadı
23:00, 28 Kasım 2025
A101 bu hafta indirimlere doymuyor! 29 Kasım–5 Aralık kataloğu raflarda: Yağ, pirinç ve temizlik ürünlerinde büyük düşüş
22:00, 28 Kasım 2025
Edirnespor’da bahis depremi! 10 futbolcunun cezası sonrası başkan Ayaydın’dan olay yaratan açıklamalar
21:20, 28 Kasım 2025
1 gram altın 9000 TL olacak! Tarih verildi
21:00, 28 Kasım 2025
Kızılcık Şerbeti’nde jenerik krizi büyüyor! Doğukan Güngör’ün isyanına yapım şirketinden “orta yol” formülü
18:30, 28 Kasım 2025
Asensio’dan Galatasaray’a derbi öncesi meydan okuma! “Pazartesi görüşürüz” mesajı gündem oldu
17:30, 28 Kasım 2025
Reyting çanları çalıyor! Show tv’nin yeni dizisi Veliaht için erken final iddiası güçleniyor
16:30, 28 Kasım 2025
ChatGPT ile kendini yetiştirdi, OpenAI’a mühendis oldu! Genç dehanın hikâyesi ilham veriyor