Papa 14. Leo’nun Sultanahmet Camii ziyareti gündem oldu: Dikkat çeken ‘ayakkabı’ detayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetlisi olarak Türkiye’de bulunan Papa 14. Leo, sabah saatlerinde Sultanahmet Camii’ni ziyaret etti. Papa’nın cami girişinde ayakkabılarını çıkarması sosyal medyada en çok konuşulan detay oldu.

Türkiye’ye resmi temaslarda bulunmak üzere gelen Papa 14. Leo, İstanbul’daki programına Sultanahmet Camii ziyaretiyle devam etti. Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde gerçekleştirilen ziyaret, hem diplomatik hem de sembolik yönüyle dikkat çekti. Papa’nın cami girişinde ayakkabılarını çıkararak içeri girmesi ise ziyaretin en çok öne çıkan anlarından biri oldu.

PAPA’NIN İLK DURAĞI SULTANAHMET CAMİİ OLDU

Şişli’deki Saint Esprit Katedrali’nde konaklayan Papa 14. Leo, cumartesi sabahı İstanbul’daki ilk ziyaretini Sultanahmet Camii’ne gerçekleştirdi. Bölgeye girişlerde sıkı güvenlik tedbirleri uygulanırken, tarihi caminin içinde ve çevresinde geniş önlemler alındı.

BAKAN ERSOY VE YETKİLİLER KAPIDA KARŞILADI

Papa 14. Leo, cami önünde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul İl Müftüsü Doç. Dr. Emrullah Tuncel, cami imamı Fatih Kaya, müezzin Musa Aşgın Tunca ve diğer protokol üyeleri tarafından karşılandı. Karşılama sırasında kısa bir sohbet gerçekleştirildi.

AYAKKABILARINI ÇIKARARAK İÇERİ GİRDİ

Ziyaretin en dikkat çeken ayrıntısı Papa’nın caminin girişinde ayakkabılarını çıkarması oldu.

Yetkililerden caminin mimarisi, tarihi ve restorasyon süreçleri hakkında bilgi alan Papa, ibadethanedeki geleneklere saygısını bu jestle gösterdi.

SULTANAHMET’TE YARIM SAAT KALDI: CAMİNİN TARİHİNİ DİNLEDİ

Müezzin Musa Aşgın Tunca, Papa 14. Leo’ya caminin yapım sürecini, mimari özelliklerini ve tarih boyunca üstlendiği sembolik rolü anlattı.

Yaklaşık 30 dakika süren ziyaret boyunca Papa, bölümlerde incelemelerde bulundu ve ilgiyle notlar aldı.

PROGRAM YEŞİLKÖY’DE DEVAM EDECEK

Papa 14. Leo, Sultanahmet’ten ayrıldıktan sonra gün içinde Yeşilköy’deki Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesine geçerek temaslarını sürdürecek. Akşam saatlerinde ise İstanbul’da bir ayin yönetmesi planlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi