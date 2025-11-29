Karadeniz’de tehlike büyüyor! VIRAT gemisine ikinci İDA saldırısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karadeniz açıklarında seyreden VIRAT adlı geminin sabaha karşı yeniden İDA saldırısına maruz kaldığını duyurdu. Mürettebatın durumunun iyi olduğu açıklandı.
Karadeniz’de son günlerde artan gerilim, bu sabah saatlerinde bir saldırı haberiyle yeniden tırmandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, VIRAT isimli gemiye yönelik ikinci kez insansız deniz aracı saldırısı gerçekleştirildiğini bildirdi. Sabahın erken saatlerinde meydana gelen olayda mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu, geminin ise kontrol altında olduğu belirtildi.
Bakanlık açıklamasında, Mısır’dan Rusya’ya seyir hâlindeyken patlama sonucu yangın çıkan KAIROS tankeriyle ilgili son bilgiler de paylaşıldı.
Gemideki 25 kişilik mürettebat, Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından güvenli şekilde tahliye edilerek Şile Kovanağzı iskelesine ulaştırıldı. Sağlık kontrolleri yapılan mürettebatın durumunun iyi olduğu aktarıldı.
Tahliyenin ardından KURTARMA-12 römorkörü ile NENE HATUN Acil Müdahale Gemisi, yangına gece boyunca müdahale etti. Açık güvertede alev kalmadığı, kapalı bölümlerde ise soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Yangının tamamen söndürülmesinin ardından inceleme yapmak üzere çevre uzmanları ve dalgıç ekipleri bölgede hazır bekletiliyor.
Karadeniz’in yaklaşık 35 mil açığında bulunan VIRAT gemisinin daha önce İnsansız Deniz Aracı saldırısına uğradığı biliniyordu.
Bakanlığın açıklamasına göre bu sabaha karşı aynı gemiye ikinci kez İDA saldırısı gerçekleştirildi.
Saldırının ardından:
Herhangi bir kurtarma talebi iletilmediği için ekiplerin güvenlik nedeniyle gemiye yaklaşmadığı, geminin ise stabilitesini koruduğu vurgulandı.
Son günlerde art arda yaşanan saldırı ve yangın olaylarının ardından Karadeniz’de güvenlik tedbirlerinin artırılması bekleniyor. Yetkililer, hem KAIROS tankerindeki çalışmaların hem de VIRAT gemisine yönelik değerlendirmelerin sürdüğünü açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
