Kadıköy Gazetesi

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Kadıköy Gazetesi

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Spor » Edirnespor’da bahis depremi! 10 futbolcunun cezası sonrası başkan Ayaydın’dan olay yaratan açıklamalar

Edirnespor’da bahis depremi! 10 futbolcunun cezası sonrası başkan Ayaydın’dan olay yaratan açıklamalar

Yayınlanma:
Güncellenme:
Züleyha Karan Yönetici
Edirnespor’da bahis depremi! 10 futbolcunun cezası sonrası başkan Ayaydın’dan olay yaratan açıklamalar

Bahis soruşturması kapsamında 10 futbolcusuna ceza verilen Edirnespor’da başkan Onur Yaren Ayaydın, hem kadro krizini hem de futbolcuların “küçük kuponlarla” yaptığını söylediği bahisleri anlatarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Türk futbolunda son haftaların en büyük tartışması olan bahis soruşturması, Edirnespor’da adeta bir yaprak dökümüne neden oldu. Takımın 10 oyuncusunun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilip ceza almasının ardından sahaya çıkacak kadro zor bulunur hale gelirken, kulüp başkanı Onur Yaren Ayaydın yaşanan sürecin perde arkasını anlattı. Ayaydın’ın “Oyuncular kendi maçları dışında milli maçlara, derbilere küçük kuponlarla bahis yapmış” açıklaması, sorumluluk tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

“BU DAHA İLK DALFA, DEVAMI GELECEK”

Edirnespor Başkanı Ayaydın, soruşturmanın yalnızca başlangıç olduğunu ifade ederek, “Biz buna birinci furya diyoruz. Bunun ikinci furyası da gelecek gibi görünüyor. En az ceza alan oyuncumuz 3 ay, 9-12 ay arası ceza alanlar da var. Kadromuz ciddi şekilde daraldı” sözleriyle durumun ciddiyetini ortaya koydu.

“TEK TEK İNCELEDİM, ŞİKE YOK”

Başkan Ayaydın, futbolcular üzerindeki “şike yapmış gibi” algıyı reddederek şu ifadeleri kullandı:
“Futbolcuların oynadığı maçları tek tek izledim. Sahada sonuçları etkileyecek herhangi bir davranış gördüğümü söyleyemem. Oyuncular kendi maçları dışında, milli maçlara, Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarına ya da büyük derbilere 20–100 TL arası kuponlarla bahis yapmışlar.”

Ayaydın, federasyonun kararını desteklediğini de belirtti:
“Eğer ortada şike varsa, kim olursa olsun cezasını çeker. Bu işin futbolcusundan başkanına kadar herkes sorumludur.”

TFF 10 OYUNCUYU LİSTEYE ALMIŞTI

Türkiye Futbol Federasyonu, bahis oynadığı gerekçesiyle toplam 1024 futbolcunun PFDK’ya sevkini gerçekleştirmişti. Bu listede Edirnespor’dan 10 oyuncu da yer aldı. Ceza alan futbolcuların isimleri şöyle açıklandı:

  • Cevatcan Ekinci
  • Alp Fidanoğlu
  • Ahmet Yağız Gençtürk
  • Görkem Can Güner
  • Sezer Kahraman
  • Furkan Kara
  • Deniz Kodal
  • Ahmet Efe Şimşek
  • Ömer Faruk Yaylacı
  • Efe Yüceer

Bu gelişme sonrası Edirnespor’un kadro sıkıntısı nedeniyle 3. Lig 1. Grup’taki 11. hafta maçı 30 Kasım 2025 Pazar gününe ertelenmişti.

Kaynak: Haber Merkezi

İlgili Haberler

Galatasaray’dan derbi öncesi rekor motivasyon hamlesi: 1 milyon euro prim kararı
Spor
28 Kasım 2025
Galatasaray’dan derbi öncesi rekor motivasyon hamlesi: 1 milyon euro prim kararı

Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray cephesinde motivasyonu artıracak büyük bir adım atıldı. Yönetim, oyunculara 1 milyon Euro prim vadetti; Okan Buruk ise hazırlık sürecini olağan düzen içinde sürdürme kararı aldı. Süper Lig’de nefesler tutuldu, gözler pazartesi akşamı Kadıköy’de oynanacak Fenerbahçe–Galatasaray derbisine çevrildi. Sarı-kırmızılılarda yönetim, kritik maç öncesi takımı zirveye taşıyacak büyük bir motivasyon paketi açıkladı. Derbiyi […]

Beşiktaş’tan devre arasında büyük sürpriz! David Alaba için resmi hamle geliyor
Spor
27 Kasım 2025
Beşiktaş’tan devre arasında büyük sürpriz! David Alaba için resmi hamle geliyor

Beşiktaş, Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda devre arası transfer çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlıların listesine son olarak Real Madrid’in dünyaca ünlü yıldızı David Alaba’nın girdiği öğrenildi. Beşiktaş, ocak ayı transfer döneminde kadroyu güçlendirmek için büyük bir planlama içine girdi. Başkan Serdal Adalı ile teknik direktör Sergen Yalçın’ın yürüttüğü çalışma kapsamında takımın eksik bölgelerine en az dört takviye yapılması […]

Başkan bombayı patlattı: Emre Mor ve Cenk Tosun aynı takıma transfer oluyor!
Spor
27 Kasım 2025
Başkan bombayı patlattı: Emre Mor ve Cenk Tosun aynı takıma transfer oluyor!

Gençlerbirliği Başkanı Mehmet Kaya, devre arası transfer çalışmalarında Fenerbahçe’den Emre Mor ve Cenk Tosun ile resmi temas kurduklarını açıkladı. Kaya, Galatasaray’dan bir futbolcu için de görüşmelerin sürdüğünü belirterek başkent ekibinin büyük bir kadro hamlesine hazırlandığını duyurdu. Gençlerbirliği, ara transfer dönemine damga vuracak bir operasyon başlattı. Olağanüstü genel kurul öncesi basın mensuplarıyla buluşan Gençlerbirliği Başkanı Mehmet […]

Osimhen derbiye yetişecek mi? Galatasaray’da kritik hafta ve tam kapsamlı seferberlik!
Spor
27 Kasım 2025
Osimhen derbiye yetişecek mi? Galatasaray’da kritik hafta ve tam kapsamlı seferberlik!

Galatasaray, Avrupa’da aldığı yenilginin ardından tüm dikkatini Kadıköy’deki derbiye veriyor. Sakatlığı süren Victor Osimhen için sağlık ekibi yoğun mesai yürütüyor. Yıldız golcü yarın sahada denenecek; hedef, pazartesi akşamı Fenerbahçe karşısında sahada olması. Union Saint-Gilloise mağlubiyetiyle Avrupa’da yara alan Galatasaray, gözünü pazartesi günü Kadıköy’de oynanacak dev derbiye dikti. Sakatlıklarla boğuşan sarı-kırmızılı ekipte nefesler Victor Osimhen için […]

Kerem Aktürkoğlu’ndan olay yaratacak sözler: “Ben golcü değilim!”
Spor
26 Kasım 2025
Kerem Aktürkoğlu’ndan olay yaratacak sözler: “Ben golcü değilim!”

Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Ferencvaros maçı öncesi yaptığı açıklamalarda rakibi “dengeli, disiplinli ve tehlikeli bir takım” olarak tanımladı. Aktürkoğlu, geriye düştükleri maçlar, gol hedefi, derbi soruları ve Avrupa hedefleri hakkında da çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Macaristan temsilcisi Ferencvaros’u konuk etmeye hazırlanırken takımın formda isimlerinden Kerem Aktürkoğlu basın mensuplarının […]

Ne oldu sana Barış Alper? 
Genel
23 Ekim 2025
Ne oldu sana Barış Alper? 

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde adeta gövde gösterisi yapıyor. Eintracht Frankfurt hezimetini saymazsak (Şans Galatasaray’ın yanında değildi) Liverpool ve Bodø/Glimt’i “ezen” sarı-kırmızılıların sıradaki “ezeceği” rakip Ajax. Galatasaray’a övgü işini fazla uzatmadan, gelelim yazının başlığındaki kahramana, Barış Alper Yılmaz’a. Hani Davut Güloğlu’nun bir şarkısı vardı ya “ne oldu sana ne oldu böyle” diye devam eden. İşte tüm sporseverler Barış’a bunu […]

23:00, 28 Kasım 2025
A101 bu hafta indirimlere doymuyor! 29 Kasım–5 Aralık kataloğu raflarda: Yağ, pirinç ve temizlik ürünlerinde büyük düşüş
21:20, 28 Kasım 2025
1 gram altın 9000 TL olacak! Tarih verildi
21:00, 28 Kasım 2025
Kızılcık Şerbeti’nde jenerik krizi büyüyor! Doğukan Güngör’ün isyanına yapım şirketinden “orta yol” formülü
19:30, 28 Kasım 2025
Dizilerin tanınan ismi ortadan kayboldu: Ehliyet krizinin ardından köprüden atladı
17:30, 28 Kasım 2025
Reyting çanları çalıyor! Show tv’nin yeni dizisi Veliaht için erken final iddiası güçleniyor
16:30, 28 Kasım 2025
ChatGPT ile kendini yetiştirdi, OpenAI’a mühendis oldu! Genç dehanın hikâyesi ilham veriyor
15:30, 28 Kasım 2025
2030’da dünya bambaşka olacak! Yapay zekâdan kuantuma 12 büyük teknolojik atılım
14:30, 28 Kasım 2025
BİM 5 Aralık aktüel kataloğu sızdı! Tuşlu Nokia telefon yine raflarda: Fiyatı şaşırttı