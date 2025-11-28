Edirnespor’da bahis depremi! 10 futbolcunun cezası sonrası başkan Ayaydın’dan olay yaratan açıklamalar

Bahis soruşturması kapsamında 10 futbolcusuna ceza verilen Edirnespor’da başkan Onur Yaren Ayaydın, hem kadro krizini hem de futbolcuların “küçük kuponlarla” yaptığını söylediği bahisleri anlatarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Türk futbolunda son haftaların en büyük tartışması olan bahis soruşturması, Edirnespor’da adeta bir yaprak dökümüne neden oldu. Takımın 10 oyuncusunun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilip ceza almasının ardından sahaya çıkacak kadro zor bulunur hale gelirken, kulüp başkanı Onur Yaren Ayaydın yaşanan sürecin perde arkasını anlattı. Ayaydın’ın “Oyuncular kendi maçları dışında milli maçlara, derbilere küçük kuponlarla bahis yapmış” açıklaması, sorumluluk tartışmalarını yeniden alevlendirdi.
Edirnespor Başkanı Ayaydın, soruşturmanın yalnızca başlangıç olduğunu ifade ederek, “Biz buna birinci furya diyoruz. Bunun ikinci furyası da gelecek gibi görünüyor. En az ceza alan oyuncumuz 3 ay, 9-12 ay arası ceza alanlar da var. Kadromuz ciddi şekilde daraldı” sözleriyle durumun ciddiyetini ortaya koydu.
Başkan Ayaydın, futbolcular üzerindeki “şike yapmış gibi” algıyı reddederek şu ifadeleri kullandı:
“Futbolcuların oynadığı maçları tek tek izledim. Sahada sonuçları etkileyecek herhangi bir davranış gördüğümü söyleyemem. Oyuncular kendi maçları dışında, milli maçlara, Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarına ya da büyük derbilere 20–100 TL arası kuponlarla bahis yapmışlar.”
Ayaydın, federasyonun kararını desteklediğini de belirtti:
“Eğer ortada şike varsa, kim olursa olsun cezasını çeker. Bu işin futbolcusundan başkanına kadar herkes sorumludur.”
Türkiye Futbol Federasyonu, bahis oynadığı gerekçesiyle toplam 1024 futbolcunun PFDK’ya sevkini gerçekleştirmişti. Bu listede Edirnespor’dan 10 oyuncu da yer aldı. Ceza alan futbolcuların isimleri şöyle açıklandı:
Bu gelişme sonrası Edirnespor’un kadro sıkıntısı nedeniyle 3. Lig 1. Grup’taki 11. hafta maçı 30 Kasım 2025 Pazar gününe ertelenmişti.
Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray cephesinde motivasyonu artıracak büyük bir adım atıldı. Yönetim, oyunculara 1 milyon Euro prim vadetti; Okan Buruk ise hazırlık sürecini olağan düzen içinde sürdürme kararı aldı. Süper Lig’de nefesler tutuldu, gözler pazartesi akşamı Kadıköy’de oynanacak Fenerbahçe–Galatasaray derbisine çevrildi. Sarı-kırmızılılarda yönetim, kritik maç öncesi takımı zirveye taşıyacak büyük bir motivasyon paketi açıkladı. Derbiyi […]
Beşiktaş, Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda devre arası transfer çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlıların listesine son olarak Real Madrid’in dünyaca ünlü yıldızı David Alaba’nın girdiği öğrenildi. Beşiktaş, ocak ayı transfer döneminde kadroyu güçlendirmek için büyük bir planlama içine girdi. Başkan Serdal Adalı ile teknik direktör Sergen Yalçın’ın yürüttüğü çalışma kapsamında takımın eksik bölgelerine en az dört takviye yapılması […]
Gençlerbirliği Başkanı Mehmet Kaya, devre arası transfer çalışmalarında Fenerbahçe’den Emre Mor ve Cenk Tosun ile resmi temas kurduklarını açıkladı. Kaya, Galatasaray’dan bir futbolcu için de görüşmelerin sürdüğünü belirterek başkent ekibinin büyük bir kadro hamlesine hazırlandığını duyurdu. Gençlerbirliği, ara transfer dönemine damga vuracak bir operasyon başlattı. Olağanüstü genel kurul öncesi basın mensuplarıyla buluşan Gençlerbirliği Başkanı Mehmet […]
Galatasaray, Avrupa’da aldığı yenilginin ardından tüm dikkatini Kadıköy’deki derbiye veriyor. Sakatlığı süren Victor Osimhen için sağlık ekibi yoğun mesai yürütüyor. Yıldız golcü yarın sahada denenecek; hedef, pazartesi akşamı Fenerbahçe karşısında sahada olması. Union Saint-Gilloise mağlubiyetiyle Avrupa’da yara alan Galatasaray, gözünü pazartesi günü Kadıköy’de oynanacak dev derbiye dikti. Sakatlıklarla boğuşan sarı-kırmızılı ekipte nefesler Victor Osimhen için […]
Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Ferencvaros maçı öncesi yaptığı açıklamalarda rakibi “dengeli, disiplinli ve tehlikeli bir takım” olarak tanımladı. Aktürkoğlu, geriye düştükleri maçlar, gol hedefi, derbi soruları ve Avrupa hedefleri hakkında da çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Macaristan temsilcisi Ferencvaros’u konuk etmeye hazırlanırken takımın formda isimlerinden Kerem Aktürkoğlu basın mensuplarının […]
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde adeta gövde gösterisi yapıyor. Eintracht Frankfurt hezimetini saymazsak (Şans Galatasaray’ın yanında değildi) Liverpool ve Bodø/Glimt’i “ezen” sarı-kırmızılıların sıradaki “ezeceği” rakip Ajax. Galatasaray’a övgü işini fazla uzatmadan, gelelim yazının başlığındaki kahramana, Barış Alper Yılmaz’a. Hani Davut Güloğlu’nun bir şarkısı vardı ya “ne oldu sana ne oldu böyle” diye devam eden. İşte tüm sporseverler Barış’a bunu […]