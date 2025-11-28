Edirnespor’da bahis depremi! 10 futbolcunun cezası sonrası başkan Ayaydın’dan olay yaratan açıklamalar

Bahis soruşturması kapsamında 10 futbolcusuna ceza verilen Edirnespor’da başkan Onur Yaren Ayaydın, hem kadro krizini hem de futbolcuların “küçük kuponlarla” yaptığını söylediği bahisleri anlatarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Türk futbolunda son haftaların en büyük tartışması olan bahis soruşturması, Edirnespor’da adeta bir yaprak dökümüne neden oldu. Takımın 10 oyuncusunun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilip ceza almasının ardından sahaya çıkacak kadro zor bulunur hale gelirken, kulüp başkanı Onur Yaren Ayaydın yaşanan sürecin perde arkasını anlattı. Ayaydın’ın “Oyuncular kendi maçları dışında milli maçlara, derbilere küçük kuponlarla bahis yapmış” açıklaması, sorumluluk tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

“BU DAHA İLK DALFA, DEVAMI GELECEK”

Edirnespor Başkanı Ayaydın, soruşturmanın yalnızca başlangıç olduğunu ifade ederek, “Biz buna birinci furya diyoruz. Bunun ikinci furyası da gelecek gibi görünüyor. En az ceza alan oyuncumuz 3 ay, 9-12 ay arası ceza alanlar da var. Kadromuz ciddi şekilde daraldı” sözleriyle durumun ciddiyetini ortaya koydu.

“TEK TEK İNCELEDİM, ŞİKE YOK”

Başkan Ayaydın, futbolcular üzerindeki “şike yapmış gibi” algıyı reddederek şu ifadeleri kullandı:

“Futbolcuların oynadığı maçları tek tek izledim. Sahada sonuçları etkileyecek herhangi bir davranış gördüğümü söyleyemem. Oyuncular kendi maçları dışında, milli maçlara, Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarına ya da büyük derbilere 20–100 TL arası kuponlarla bahis yapmışlar.”

Ayaydın, federasyonun kararını desteklediğini de belirtti:

“Eğer ortada şike varsa, kim olursa olsun cezasını çeker. Bu işin futbolcusundan başkanına kadar herkes sorumludur.”

TFF 10 OYUNCUYU LİSTEYE ALMIŞTI

Türkiye Futbol Federasyonu, bahis oynadığı gerekçesiyle toplam 1024 futbolcunun PFDK’ya sevkini gerçekleştirmişti. Bu listede Edirnespor’dan 10 oyuncu da yer aldı. Ceza alan futbolcuların isimleri şöyle açıklandı:

Cevatcan Ekinci

Alp Fidanoğlu

Ahmet Yağız Gençtürk

Görkem Can Güner

Sezer Kahraman

Furkan Kara

Deniz Kodal

Ahmet Efe Şimşek

Ömer Faruk Yaylacı

Efe Yüceer

Bu gelişme sonrası Edirnespor’un kadro sıkıntısı nedeniyle 3. Lig 1. Grup’taki 11. hafta maçı 30 Kasım 2025 Pazar gününe ertelenmişti.

Kaynak: Haber Merkezi